https://ria.ru/20240419/semerka-1941051728.html

Главы МИД G7 выразили обеспокоенность отзывом Россией ратификации ДВЗЯИ

Главы МИД G7 выразили обеспокоенность отзывом Россией ратификации ДВЗЯИ - РИА Новости, 19.04.2024

Главы МИД G7 выразили обеспокоенность отзывом Россией ратификации ДВЗЯИ

Главы МИД G7 выразили обеспокоенность отзывом Москвой ратификации ОДВЗЯИ, призвали сохранить мораторий на ядерные испытания, сказано в коммюнике по итогам... РИА Новости, 19.04.2024

2024-04-19T14:19

2024-04-19T14:19

2024-04-19T14:21

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КАПРИ (Италия), 19 апр – РИА Новости. Главы МИД G7 выразили обеспокоенность отзывом Москвой ратификации ОДВЗЯИ, призвали сохранить мораторий на ядерные испытания, сказано в коммюнике по итогам встречи на итальянском острове Капри. "Мы глубоко сожалеем о том, что Россия отказалась от ратификации Договора (о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний – ред.), и серьезно обеспокоены российскими заявлениями в отношении испытаний ядерных взрывчатых веществ. Мы настоятельно призываем Москву продолжать соблюдать мораторий на ядерные испытания", – говорится в тексте коммюнике. ДВЗЯИ - многосторонний договор, принятый Генассамблеей ООН 10 сентября 1996 года с целью предотвращения распространения ядерного оружия во всех его аспектах. Президент России Владимир Путин 2 ноября 2023 года подписал закон, согласно которому РФ отозвала ратификацию ДВЗЯИ. В марте 2023 года замглавы МИД РФ Сергей Рябков отмечал, что ситуация вокруг ДВЗЯИ вызывает все большую тревогу из-за действий США, которые подписали его, но изначально не ратифицировали. Президент РФ ранее заявлял, что Россия может повести себя зеркально по отношению к США, Госдума может отозвать ратификацию ДВЗЯИ. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отмечал, что возможный отказ России от ратификации ДВЗЯИ не означает намерения проводить ядерные испытания.

https://ria.ru/20240328/ispytaniya-1936300909.html

https://ria.ru/20231229/odvzyai-1918896133.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

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