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Главы МИД G7 выразили обеспокоенность отзывом Россией ратификации ДВЗЯИ - РИА Новости, 19.04.2024
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14:19 19.04.2024 (обновлено: 14:21 19.04.2024)
https://ria.ru/20240419/semerka-1941051728.html
Главы МИД G7 выразили обеспокоенность отзывом Россией ратификации ДВЗЯИ
Главы МИД G7 выразили обеспокоенность отзывом Россией ратификации ДВЗЯИ - РИА Новости, 19.04.2024
Главы МИД G7 выразили обеспокоенность отзывом Россией ратификации ДВЗЯИ
Главы МИД G7 выразили обеспокоенность отзывом Москвой ратификации ОДВЗЯИ, призвали сохранить мораторий на ядерные испытания, сказано в коммюнике по итогам... РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T14:19
2024-04-19T14:21
в мире
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сергей рябков
дмитрий песков
g7
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КАПРИ (Италия), 19 апр – РИА Новости. Главы МИД G7 выразили обеспокоенность отзывом Москвой ратификации ОДВЗЯИ, призвали сохранить мораторий на ядерные испытания, сказано в коммюнике по итогам встречи на итальянском острове Капри. "Мы глубоко сожалеем о том, что Россия отказалась от ратификации Договора (о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний – ред.), и серьезно обеспокоены российскими заявлениями в отношении испытаний ядерных взрывчатых веществ. Мы настоятельно призываем Москву продолжать соблюдать мораторий на ядерные испытания", – говорится в тексте коммюнике. ДВЗЯИ - многосторонний договор, принятый Генассамблеей ООН 10 сентября 1996 года с целью предотвращения распространения ядерного оружия во всех его аспектах. Президент России Владимир Путин 2 ноября 2023 года подписал закон, согласно которому РФ отозвала ратификацию ДВЗЯИ. В марте 2023 года замглавы МИД РФ Сергей Рябков отмечал, что ситуация вокруг ДВЗЯИ вызывает все большую тревогу из-за действий США, которые подписали его, но изначально не ратифицировали. Президент РФ ранее заявлял, что Россия может повести себя зеркально по отношению к США, Госдума может отозвать ратификацию ДВЗЯИ. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отмечал, что возможный отказ России от ратификации ДВЗЯИ не означает намерения проводить ядерные испытания.
https://ria.ru/20240328/ispytaniya-1936300909.html
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в мире, россия, москва, сша, владимир путин, сергей рябков, дмитрий песков, g7, генеральная ассамблея оон, оон
В мире, Россия, Москва, США, Владимир Путин, Сергей Рябков, Дмитрий Песков, G7, Генеральная Ассамблея ООН, ООН
Главы МИД G7 выразили обеспокоенность отзывом Россией ратификации ДВЗЯИ

Главы МИД G7 призвали Россию соблюдать мораторий на ядерные испытания

© Минобороны РФЗапуск межконтинентальной баллистической ракеты РС-24 "Ярс"
Запуск межконтинентальной баллистической ракеты РС-24 Ярс
© Минобороны РФ
Запуск межконтинентальной баллистической ракеты РС-24 "Ярс". Архивное фото
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КАПРИ (Италия), 19 апр – РИА Новости. Главы МИД G7 выразили обеспокоенность отзывом Москвой ратификации ОДВЗЯИ, призвали сохранить мораторий на ядерные испытания, сказано в коммюнике по итогам встречи на итальянском острове Капри.
"Мы глубоко сожалеем о том, что Россия отказалась от ратификации Договора (о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний – ред.), и серьезно обеспокоены российскими заявлениями в отношении испытаний ядерных взрывчатых веществ. Мы настоятельно призываем Москву продолжать соблюдать мораторий на ядерные испытания", – говорится в тексте коммюнике.
Грибовидное облако через несколько секунд после детонации первой атомной бомбы на полигоне Аламогордо. 16 июля 1945 - РИА Новости, 1920, 28.03.2024
ОДВЗЯИ прокомментировала готовность США к проведению ядерного испытания
28 марта, 08:36
ДВЗЯИ - многосторонний договор, принятый Генассамблеей ООН 10 сентября 1996 года с целью предотвращения распространения ядерного оружия во всех его аспектах. Президент России Владимир Путин 2 ноября 2023 года подписал закон, согласно которому РФ отозвала ратификацию ДВЗЯИ.
В марте 2023 года замглавы МИД РФ Сергей Рябков отмечал, что ситуация вокруг ДВЗЯИ вызывает все большую тревогу из-за действий США, которые подписали его, но изначально не ратифицировали. Президент РФ ранее заявлял, что Россия может повести себя зеркально по отношению к США, Госдума может отозвать ратификацию ДВЗЯИ. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отмечал, что возможный отказ России от ратификации ДВЗЯИ не означает намерения проводить ядерные испытания.
Михаил Ульянов - РИА Новости, 1920, 29.12.2023
Система мониторинга ОДВЗЯИ готова на 90 процентов, заявил Ульянов
29 декабря 2023, 09:09
 
В миреРоссияМоскваСШАВладимир ПутинСергей РябковДмитрий ПесковG7Генеральная Ассамблея ООНООН
 
 
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