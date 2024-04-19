Главы МИД G7 выразили обеспокоенность отзывом Россией ратификации ДВЗЯИ
Главы МИД G7 призвали Россию соблюдать мораторий на ядерные испытания
© Минобороны РФЗапуск межконтинентальной баллистической ракеты РС-24 "Ярс"
© Минобороны РФ
Запуск межконтинентальной баллистической ракеты РС-24 "Ярс". Архивное фото
КАПРИ (Италия), 19 апр – РИА Новости. Главы МИД G7 выразили обеспокоенность отзывом Москвой ратификации ОДВЗЯИ, призвали сохранить мораторий на ядерные испытания, сказано в коммюнике по итогам встречи на итальянском острове Капри.
"Мы глубоко сожалеем о том, что Россия отказалась от ратификации Договора (о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний – ред.), и серьезно обеспокоены российскими заявлениями в отношении испытаний ядерных взрывчатых веществ. Мы настоятельно призываем Москву продолжать соблюдать мораторий на ядерные испытания", – говорится в тексте коммюнике.
ДВЗЯИ - многосторонний договор, принятый Генассамблеей ООН 10 сентября 1996 года с целью предотвращения распространения ядерного оружия во всех его аспектах. Президент России Владимир Путин 2 ноября 2023 года подписал закон, согласно которому РФ отозвала ратификацию ДВЗЯИ.
В марте 2023 года замглавы МИД РФ Сергей Рябков отмечал, что ситуация вокруг ДВЗЯИ вызывает все большую тревогу из-за действий США, которые подписали его, но изначально не ратифицировали. Президент РФ ранее заявлял, что Россия может повести себя зеркально по отношению к США, Госдума может отозвать ратификацию ДВЗЯИ. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отмечал, что возможный отказ России от ратификации ДВЗЯИ не означает намерения проводить ядерные испытания.
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29 декабря 2023, 09:09