https://ria.ru/20240419/sanktsii-1941068796.html
ЕС впервые ввел санкции против израильских поселенцев
ЕС впервые ввел санкции против израильских поселенцев - РИА Новости, 19.04.2024
ЕС впервые ввел санкции против израильских поселенцев
ЕС впервые в истории ввел санкции против израильских поселенцев за нарушения прав палестинцев, в списке шесть фигурантов, следует из опубликованного в... РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T15:13
2024-04-19T15:13
2024-04-19T16:25
евросоюз
в мире
израиль
обострение ситуации между ираном и израилем
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БРЮССЕЛЬ, 19 апр – РИА Новости. ЕС впервые в истории ввел санкции против израильских поселенцев за нарушения прав палестинцев, в списке шесть фигурантов, следует из опубликованного в официальном журнале Евросоюза документа.Санкции введены в рамках глобального режима ЕС за нарушения прав человека.Сообщается, что внесенные в список лица и группы причастны к "серьезным нарушениям или злоупотреблениям правами человека в отношении палестинцев, включая пытки и другие жестокие, бесчеловечные или унижающее достоинство действия".Под европейские ограничения попали, в частности, активные деятели поселенческих организаций, действующих на оккупированных палестинских территориях Западного берега Иордан - Нерия Бен-Пази, Элиша Йеред, Йинон Леви, Мейер Мордехай Эттингер. Эти лица обвиняются в насильственном перемещении палестинцев, избиениях, пытках, негуманном обращении, уничтожении собственности местных жителей.В список также внесены две "радикальные группировки": Hilltop Youth и Lehava.Персональные санкции ЕС предусматривают замораживание всех активов и запрет на поездки в страны Евросоюза.В конце января глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что в ЕС работают над санкциями против израильских поселенцев, ответственных за насилие против палестинцев на Западном берегу реки Иордан.
https://ria.ru/20240419/sanktsii-1941035490.html
https://ria.ru/20240419/izrail-1940991163.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
евросоюз, в мире, израиль, обострение ситуации между ираном и израилем
Евросоюз, В мире, Израиль, Обострение ситуации между Ираном и Израилем
ЕС впервые ввел санкции против израильских поселенцев
ЕС ввел санкции против израильских поселенцев за нарушение прав палестинцев
БРЮССЕЛЬ, 19 апр – РИА Новости. ЕС впервые в истории ввел санкции против израильских поселенцев за нарушения прав палестинцев, в списке шесть фигурантов, следует из опубликованного в официальном журнале Евросоюза документа.
Санкции введены в рамках глобального режима ЕС за нарушения прав человека.
Сообщается, что внесенные в список лица и группы причастны к "серьезным нарушениям или злоупотреблениям правами человека в отношении палестинцев, включая пытки и другие жестокие, бесчеловечные или унижающее достоинство действия".
Под европейские ограничения попали, в частности, активные деятели поселенческих организаций, действующих на оккупированных палестинских территориях Западного берега Иордан - Нерия Бен-Пази, Элиша Йеред, Йинон Леви, Мейер Мордехай Эттингер. Эти лица обвиняются в насильственном перемещении палестинцев, избиениях, пытках, негуманном обращении, уничтожении собственности местных жителей.
В список также внесены две "радикальные группировки": Hilltop Youth и Lehava.
Персональные санкции ЕС предусматривают замораживание всех активов и запрет на поездки в страны Евросоюза.
В конце января глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель
сообщил, что в ЕС работают над санкциями против израильских поселенцев, ответственных за насилие против палестинцев на Западном берегу реки Иордан
.