https://ria.ru/20240419/sanktsii-1941068796.html

ЕС впервые ввел санкции против израильских поселенцев

ЕС впервые ввел санкции против израильских поселенцев - РИА Новости, 19.04.2024

ЕС впервые ввел санкции против израильских поселенцев

ЕС впервые в истории ввел санкции против израильских поселенцев за нарушения прав палестинцев, в списке шесть фигурантов, следует из опубликованного в... РИА Новости, 19.04.2024

2024-04-19T15:13

2024-04-19T15:13

2024-04-19T16:25

евросоюз

в мире

израиль

обострение ситуации между ираном и израилем

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БРЮССЕЛЬ, 19 апр – РИА Новости. ЕС впервые в истории ввел санкции против израильских поселенцев за нарушения прав палестинцев, в списке шесть фигурантов, следует из опубликованного в официальном журнале Евросоюза документа.Санкции введены в рамках глобального режима ЕС за нарушения прав человека.Сообщается, что внесенные в список лица и группы причастны к "серьезным нарушениям или злоупотреблениям правами человека в отношении палестинцев, включая пытки и другие жестокие, бесчеловечные или унижающее достоинство действия".Под европейские ограничения попали, в частности, активные деятели поселенческих организаций, действующих на оккупированных палестинских территориях Западного берега Иордан - Нерия Бен-Пази, Элиша Йеред, Йинон Леви, Мейер Мордехай Эттингер. Эти лица обвиняются в насильственном перемещении палестинцев, избиениях, пытках, негуманном обращении, уничтожении собственности местных жителей.В список также внесены две "радикальные группировки": Hilltop Youth и Lehava.Персональные санкции ЕС предусматривают замораживание всех активов и запрет на поездки в страны Евросоюза.В конце января глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что в ЕС работают над санкциями против израильских поселенцев, ответственных за насилие против палестинцев на Западном берегу реки Иордан.

https://ria.ru/20240419/sanktsii-1941035490.html

https://ria.ru/20240419/izrail-1940991163.html

израиль

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

евросоюз, в мире, израиль, обострение ситуации между ираном и израилем