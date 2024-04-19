https://ria.ru/20240419/sanktsii-1941066818.html

Главы МИД стран G7 заявили о приверженности санкциям против России

Главы МИД стран G7 заявили о приверженности санкциям против России - РИА Новости, 19.04.2024

Главы МИД стран G7 заявили о приверженности санкциям против России

Главы МИД стран G7 привержены соблюдению и введению в случае необходимости новых санкций против России, говорится в заявлении, опубликованном после встречи глав РИА Новости, 19.04.2024

2024-04-19T15:04

2024-04-19T15:04

2024-04-19T15:04

в мире

россия

италия

москва

g7

санкции в отношении россии

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КАПРИ (Италия), 19 апр - РИА Новости. Главы МИД стран G7 привержены соблюдению и введению в случае необходимости новых санкций против России, говорится в заявлении, опубликованном после встречи глав МИД G7 в Италии. "Мы по-прежнему привержены полному осуществлению и обеспечению соблюдения наших санкций в отношении России и принятию новых мер по мере необходимости. Мы продолжим противодействовать в тесном сотрудничестве с третьими странами любым попыткам обойти наши санкции и экспортные ограничения", - говорится в заявлении стран. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20240224/g7-1929319705.html

россия

италия

москва

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, италия, москва, g7, санкции в отношении россии