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Главы МИД стран G7 заявили о приверженности санкциям против России - РИА Новости, 19.04.2024
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15:04 19.04.2024
https://ria.ru/20240419/sanktsii-1941066818.html
Главы МИД стран G7 заявили о приверженности санкциям против России
Главы МИД стран G7 заявили о приверженности санкциям против России - РИА Новости, 19.04.2024
Главы МИД стран G7 заявили о приверженности санкциям против России
Главы МИД стран G7 привержены соблюдению и введению в случае необходимости новых санкций против России, говорится в заявлении, опубликованном после встречи глав РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T15:04
2024-04-19T15:04
в мире
россия
италия
москва
g7
санкции в отношении россии
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КАПРИ (Италия), 19 апр - РИА Новости. Главы МИД стран G7 привержены соблюдению и введению в случае необходимости новых санкций против России, говорится в заявлении, опубликованном после встречи глав МИД G7 в Италии. "Мы по-прежнему привержены полному осуществлению и обеспечению соблюдения наших санкций в отношении России и принятию новых мер по мере необходимости. Мы продолжим противодействовать в тесном сотрудничестве с третьими странами любым попыткам обойти наши санкции и экспортные ограничения", - говорится в заявлении стран. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
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в мире, россия, италия, москва, g7, санкции в отношении россии
В мире, Россия, Италия, Москва, G7, Санкции в отношении России
Главы МИД стран G7 заявили о приверженности санкциям против России

Страны G7 могут ввести в случае необходимости новые санкции против России

CC BY-SA 3.0 / Berthold Werner / Остров Капри, Италия
Остров Капри, Италия - РИА Новости, 1920, 19.04.2024
CC BY-SA 3.0 / Berthold Werner /
Остров Капри, Италия. Архивное фото
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КАПРИ (Италия), 19 апр - РИА Новости. Главы МИД стран G7 привержены соблюдению и введению в случае необходимости новых санкций против России, говорится в заявлении, опубликованном после встречи глав МИД G7 в Италии.
"Мы по-прежнему привержены полному осуществлению и обеспечению соблюдения наших санкций в отношении России и принятию новых мер по мере необходимости. Мы продолжим противодействовать в тесном сотрудничестве с третьими странами любым попыткам обойти наши санкции и экспортные ограничения", - говорится в заявлении стран.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
Площадь Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 24.02.2024
G7 пообещала вводить санкции против поддерживающих Россию стран
24 февраля, 22:02
 
В миреРоссияИталияМоскваG7Санкции в отношении России
 
 
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