Главы МИД стран G7 заявили о приверженности санкциям против России
Страны G7 могут ввести в случае необходимости новые санкции против России
Остров Капри, Италия. Архивное фото
КАПРИ (Италия), 19 апр - РИА Новости. Главы МИД стран G7 привержены соблюдению и введению в случае необходимости новых санкций против России, говорится в заявлении, опубликованном после встречи глав МИД G7 в Италии.
"Мы по-прежнему привержены полному осуществлению и обеспечению соблюдения наших санкций в отношении России и принятию новых мер по мере необходимости. Мы продолжим противодействовать в тесном сотрудничестве с третьими странами любым попыткам обойти наши санкции и экспортные ограничения", - говорится в заявлении стран.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
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