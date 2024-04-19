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G7 введет дополнительные антироссийские санкции - РИА Новости, 19.04.2024
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13:25 19.04.2024 (обновлено: 14:15 19.04.2024)
https://ria.ru/20240419/sanktsii-1941035490.html
G7 введет дополнительные антироссийские санкции
G7 введет дополнительные антироссийские санкции - РИА Новости, 19.04.2024
G7 введет дополнительные антироссийские санкции
Страны G7 примут дополнительные санкции в отношении компаний и физических лиц в странах, сотрудничающих с РФ, следует из заявления, опубликованного по итогам... РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T13:25
2024-04-19T14:15
россия
g7
в мире
санкции в отношении россии
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КАПРИ (Италия), 19 апр - РИА Новости. Страны G7 примут дополнительные санкции в отношении компаний и физических лиц в странах, сотрудничающих с РФ, следует из заявления, опубликованного по итогам встречи глав МИД группы на итальянском острове Капри."Мы введем дополнительные санкции в отношении компаний и физических лиц в третьих странах, которые помогают России приобретать инструменты и другое оборудование, способствующее производству российского оружия или военно-промышленному развитию", - говорится в заявлении.Главы МИД также призвали финансовые институты отказаться от поддержки российского военно-промышленного комплекса.
https://ria.ru/20240419/lavrov-1941018219.html
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россия, g7, в мире, санкции в отношении россии
Россия, G7, В мире, Санкции в отношении России
G7 введет дополнительные антироссийские санкции

G7 введет дополнительные санкции против стран, сотрудничающих с Россией

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкДенежные купюры
Денежные купюры - РИА Новости, 1920, 19.04.2024
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КАПРИ (Италия), 19 апр - РИА Новости. Страны G7 примут дополнительные санкции в отношении компаний и физических лиц в странах, сотрудничающих с РФ, следует из заявления, опубликованного по итогам встречи глав МИД группы на итальянском острове Капри.
"Мы введем дополнительные санкции в отношении компаний и физических лиц в третьих странах, которые помогают России приобретать инструменты и другое оборудование, способствующее производству российского оружия или военно-промышленному развитию", - говорится в заявлении.
Главы МИД также призвали финансовые институты отказаться от поддержки российского военно-промышленного комплекса.
Интервью Сергея Лаврова радиостанциям Спутник, Комсомольская правда и Говорит Москва - РИА Новости, 1920, 19.04.2024
Запад бездумно наращивает санкции против России, заявил Лавров
Вчера, 12:24
 
РоссияG7В миреСанкции в отношении России
 
 
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