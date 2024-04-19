https://ria.ru/20240419/sanktsii-1941035490.html

G7 введет дополнительные антироссийские санкции

G7 введет дополнительные антироссийские санкции - РИА Новости, 19.04.2024

G7 введет дополнительные антироссийские санкции

Страны G7 примут дополнительные санкции в отношении компаний и физических лиц в странах, сотрудничающих с РФ, следует из заявления, опубликованного по итогам... РИА Новости, 19.04.2024

2024-04-19T13:25

2024-04-19T13:25

2024-04-19T14:15

россия

g7

в мире

санкции в отношении россии

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КАПРИ (Италия), 19 апр - РИА Новости. Страны G7 примут дополнительные санкции в отношении компаний и физических лиц в странах, сотрудничающих с РФ, следует из заявления, опубликованного по итогам встречи глав МИД группы на итальянском острове Капри."Мы введем дополнительные санкции в отношении компаний и физических лиц в третьих странах, которые помогают России приобретать инструменты и другое оборудование, способствующее производству российского оружия или военно-промышленному развитию", - говорится в заявлении.Главы МИД также призвали финансовые институты отказаться от поддержки российского военно-промышленного комплекса.

https://ria.ru/20240419/lavrov-1941018219.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, g7, в мире, санкции в отношении россии