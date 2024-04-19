https://ria.ru/20240419/sandu-1940814536.html

Майя Санду готовит новый "поход на Гагаузию"

Майя Санду готовит новый "поход на Гагаузию" - РИА Новости, 19.04.2024

Майя Санду готовит новый "поход на Гагаузию"

Маленькая Гагаузия — автономия в составе Республики Молдова — стремительно приобретает большое значение на геополитической карте. Несмотря на то что здесь... РИА Новости, 19.04.2024

2024-04-19T08:00

2024-04-19T08:00

2024-04-19T08:07

аналитика

гагаузия

молдавия

россия

майя санду

евгения гуцул

евросоюз

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Маленькая Гагаузия — автономия в составе Республики Молдова — стремительно приобретает большое значение на геополитической карте. Несмотря на то что здесь сталкиваются интересы многих могущественных держав, Гагаузия на протяжении всей своей истории стремилась отстоять культурный и (реже) политический суверенитет. Ключевой внешней опорой ее идентичности являлась ориентация на Россию, а одной из главных проблем — румынский национализм.Обратимся к истории. Гагаузы — православные тюрки, пришедшие на занимаемые ныне земли в ходе Русско-турецкой войны 1806-1812 годов под руку царя Александра I. Затем следовали периоды контроля региона со стороны Румынии, Российской империи и Советского Союза.Стремление к автономии у Гагаузии возникает в 1989 году, когда власти Молдавской ССР приняли прорумынский закон о языках, который гагаузы, не желавшие растворения в румынской культуре (после чего закономерно бы шло растворение в румынском государстве), сочли неприемлемым. По той же причине 19 августа 1990 года была провозглашена Республика Гагаузия в составе СССР. Реакцией на это стал так называемый поход на Гагаузию молдавских (точнее, прорумынских) националистов, возглавляемый Мирчей Друком, премьер-министром Молдавии. Отметим, что этот поход, пресеченный частями Советской армии, до сих пор является одним из символов мифологии румынского национального проекта.Народ республики пытался отстоять свою идентичность в рамках Советского Союза, выступив в поддержку ГКЧП. После распада СССР Гагаузия впервые в истории обрела государственность, длившуюся с 1991-го по конец 1994 года, — пока не было подписано соглашение с Молдавией об автономном статусе в рамках единого государства. С тех пор между руководством автономии и центральной властью нередко возникали разногласия. Одно из знаковых произошло 2 февраля 2014 года, когда 98% жителей Гагаузии в ходе референдума поддержали вступление в Таможенный союз, а не в ЕС, и объявили "отложенный статус автономии", позволяющий выйти из состава Республики Молдовы в случае утраты ею независимости. Нужно ли говорить, что руководство страны объявило референдум незаконным, а его результаты — юридически ничтожными?После начала СВО и возникновения открытого антироссийского блока в Европе власти Молдавии во главе с президентом Майей Санду (имеющей румынское гражданство) вновь решили, что возникла историческая возможность навязать стране слияние с Румынией. С этим оказались не согласны по меньшей мере два субъекта в стране — Приднестровье и Гагаузия. В отместку Санду не признала выборы в Гагаузии, состоявшиеся весной 2023 года, и отказалась включать Евгению Гуцул, победившую на них, в состав правительства. Более того, на новую главу региона завели уголовное дело, партию "Шор", в которую она входила, объявили вне закона, а саму автономию подвергли экономической блокаде. Это вынудило власти Гагаузии искать опору за пределами Молдавии и вновь обратиться к России.Такой шаг укладывается в приведенную выше историческую логику: только поддержка нашей страны способна обеспечить сохранение идентичности этого православного тюркоязычного народа. После того как 6 марта башкан Гагаузии Евгения Гуцул встретилась с Владимиром Путиным, началось взаимодействие по трем направлениям: льготы для гагаузского экспорта в Россию, скидки на поставки газа в автономию и предоставление доступа к российской платежной системе. Первые два пункта находятся на стадии проработки, а по третьему уже достигнуто соглашение: 9 апреля был подписан договор с Промсвязьбанком об обеспечении возможности проведения трансграничных платежей, и с 1 мая для жителей Гагаузии будут доступны карты "Мир".Глава автономии высоко оценила соглашение: "Эти меры позволят преодолеть устроенную Кишиневом экономическую блокаду и привести в Гагаузию средства для финансирования наших социальных, инфраструктурных и экономических проектов. Вы прекрасно знаете, что режим Санду нагло арестовывал средства наших партнеров и инвесторов, едва они оказывались на наших казначейских счетах или вообще как только попадали в банковскую систему. К этому дню арестовано свыше 15 миллионов леев. Кишинев просто запугивает инвесторов, решивших работать в автономии". И добавила, что "Россия снова спасла наш народ и подтвердила свой статус друга и защитника гагаузов".Позиция Евгении Гуцул категорически не устраивает Майю Санду. Тем более что первая может выступить конкурентом второй на президентских выборах, которые пройдут в октябре 2024 года. В это же время состоится и референдум о евроинтеграции, одобренный Конституционным судом 16 апреля, — и сторонники "европейского пути" приложат все усилия, чтобы продавить нужное им решение. Пока что Санду реализует относительно мягкий сценарий, который (помимо экономического удушения и уголовных преследований) включает в себя попытку переподчинения местных судов центральной власти. Но, учитывая скорое наступление выборов, нынешнее руководство Молдавии может решиться и на жесткие действия, попытавшись повторить "поход на Гагаузию", по сей день вдохновляющий румынских националистов.Оба сценария категорически неприемлемы для автономии, глава которой обещает запустить процесс отделения от Молдавии, если власти Кишинева пойдут на объединение с Румынией, и в случае крайней необходимости обратиться за помощью к нашей стране. И хотя Россия еще не имеет общей границы с Гагаузией (что, учитывая нарастающие успехи на фронте, может быть лишь вопросом времени), ее экономическое и политическое влияние послужит весомым аргументом в этом горячем споре. Исторический опыт подсказывает, что ставка Молдавии на румынский проект в конечном счете не оправдает себя, а будущее Гагаузии заключается в тесном сотрудничестве или единстве с Россией.

https://ria.ru/20240412/gutsul-1939704945.html

https://ria.ru/20240411/gagauziya-1939292095.html

https://ria.ru/20240412/gutsul-1939689932.html

https://ria.ru/20240411/sandu-1939246073.html

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аналитика, гагаузия, молдавия, россия, майя санду, евгения гуцул, евросоюз, промсвязьбанк