https://ria.ru/20240419/saldo-1940979351.html

Трое украинских солдат переплыли Днепр и сдались в плен

Трое украинских солдат переплыли Днепр и сдались в плен - РИА Новости, 19.04.2024

Трое украинских солдат переплыли Днепр и сдались в плен

Три солдата украинских войск переплыли Днепр и сдались в плен, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале. РИА Новости, 19.04.2024

2024-04-19T10:25

2024-04-19T10:25

2024-04-19T10:31

в мире

днепр (город)

херсонская область

россия

владимир сальдо

владимир зеленский

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/13/1940980627_166:103:1101:629_1920x0_80_0_0_362a0e2e604c0605d122fb69524ca457.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр - РИА Новости. Три солдата украинских войск переплыли Днепр и сдались в плен, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале. "Рано утром 17 апреля трое украинских военных переплыли Днепр и сдались в плен российской армии. О намерениях они сообщили нашему командованию заранее, все было скоординировано и прошло успешно. Теперь они выживут и после победы России в СВО спокойно вернутся к своим семьям", - написал губернатор, опубликовав видео сдачи в плен украинских военных. Он призвал украинских солдат не умирать за Владимира Зеленского и писать в соответствующий чат-бот, чтобы сдаться в плен.

днепр (город)

херсонская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, днепр (город), херсонская область , россия, владимир сальдо, владимир зеленский