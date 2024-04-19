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Трое украинских солдат переплыли Днепр и сдались в плен - РИА Новости, 19.04.2024
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10:25 19.04.2024 (обновлено: 10:31 19.04.2024)
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Трое украинских солдат переплыли Днепр и сдались в плен
Трое украинских солдат переплыли Днепр и сдались в плен - РИА Новости, 19.04.2024
Трое украинских солдат переплыли Днепр и сдались в плен
Три солдата украинских войск переплыли Днепр и сдались в плен, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале. РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T10:25
2024-04-19T10:31
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр - РИА Новости. Три солдата украинских войск переплыли Днепр и сдались в плен, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале. "Рано утром 17 апреля трое украинских военных переплыли Днепр и сдались в плен российской армии. О намерениях они сообщили нашему командованию заранее, все было скоординировано и прошло успешно. Теперь они выживут и после победы России в СВО спокойно вернутся к своим семьям", - написал губернатор, опубликовав видео сдачи в плен украинских военных. Он призвал украинских солдат не умирать за Владимира Зеленского и писать в соответствующий чат-бот, чтобы сдаться в плен.
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в мире, днепр (город), херсонская область , россия, владимир сальдо, владимир зеленский
В мире, Днепр (город), Херсонская область , Россия, Владимир Сальдо, Владимир Зеленский
Трое украинских солдат переплыли Днепр и сдались в плен

Губернатор Сальдо: трое украинских солдат переплыли Днепр и сдались в плен

© Владимир Сальдо/TelegramТрое украинских солдат переплыли Днепр и сдались в плен
Трое украинских солдат переплыли Днепр и сдались в плен
© Владимир Сальдо/Telegram
Трое украинских солдат переплыли Днепр и сдались в плен
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр - РИА Новости. Три солдата украинских войск переплыли Днепр и сдались в плен, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.
"Рано утром 17 апреля трое украинских военных переплыли Днепр и сдались в плен российской армии. О намерениях они сообщили нашему командованию заранее, все было скоординировано и прошло успешно. Теперь они выживут и после победы России в СВО спокойно вернутся к своим семьям", - написал губернатор, опубликовав видео сдачи в плен украинских военных.
Он призвал украинских солдат не умирать за Владимира Зеленского и писать в соответствующий чат-бот, чтобы сдаться в плен.
 
В миреДнепр (город)Херсонская областьРоссияВладимир СальдоВладимир Зеленский
 
 
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