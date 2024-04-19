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Трое украинских солдат переплыли Днепр и сдались в плен
Трое украинских солдат переплыли Днепр и сдались в плен - РИА Новости, 19.04.2024
Трое украинских солдат переплыли Днепр и сдались в плен
Три солдата украинских войск переплыли Днепр и сдались в плен, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале. РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T10:25
2024-04-19T10:25
2024-04-19T10:31
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владимир сальдо
владимир зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр - РИА Новости. Три солдата украинских войск переплыли Днепр и сдались в плен, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале. "Рано утром 17 апреля трое украинских военных переплыли Днепр и сдались в плен российской армии. О намерениях они сообщили нашему командованию заранее, все было скоординировано и прошло успешно. Теперь они выживут и после победы России в СВО спокойно вернутся к своим семьям", - написал губернатор, опубликовав видео сдачи в плен украинских военных. Он призвал украинских солдат не умирать за Владимира Зеленского и писать в соответствующий чат-бот, чтобы сдаться в плен.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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В мире, Днепр (город), Херсонская область , Россия, Владимир Сальдо, Владимир Зеленский
Трое украинских солдат переплыли Днепр и сдались в плен
Губернатор Сальдо: трое украинских солдат переплыли Днепр и сдались в плен