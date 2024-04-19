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Лавров назвал нагнетание темы победы над Россией истерикой Запада - РИА Новости, 19.04.2024
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12:04 19.04.2024 (обновлено: 12:44 19.04.2024)
https://ria.ru/20240419/rossiya-1941010800.html
Лавров назвал нагнетание темы победы над Россией истерикой Запада
Лавров назвал нагнетание темы победы над Россией истерикой Запада - РИА Новости, 19.04.2024
Лавров назвал нагнетание темы победы над Россией истерикой Запада
Нагнетание Западом темы нанесения поражения России отражает агонию и истерику, там видят формирование нового равноправного миропорядка, заявил глава МИД России... РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T12:04
2024-04-19T12:44
россия
сергей лавров
в мире
интервью лаврова трем российским радиостанциям — 2024
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Нагнетание Западом темы нанесения поражения России отражает агонию и истерику, там видят формирование нового равноправного миропорядка, заявил глава МИД России Сергей Лавров."Нагнетание вот этой темы нанесения поражения России, акцентирование экзистенциального значения этого поражения для будущего Запада, это отражает не столько воинственный настрой, сколько агонию и истерику", - сказал Лавров в интервью радиостанциям Sputnik, "Говорит Москва" и "Комсомольская правда".Министр добавил, что высказывания Запада о грядущей потере своего влияния, переустройстве мира Россией и партнерами отражают понимание идущего формирования нового и справедливого миропорядка.
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353
60
353
60
Лавров: нагнетание темы нанесения поражения России отражает агонию и истерику
Нагнетание Западом темы нанесения поражения России отражает агонию и истерику, там видят формирование нового равноправного миропорядка, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
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россия, сергей лавров, в мире, интервью лаврова трем российским радиостанциям — 2024
Россия, Сергей Лавров, В мире, Интервью Лаврова трем российским радиостанциям — 2024
Лавров назвал нагнетание темы победы над Россией истерикой Запада

Лавров: нагнетание темы нанесения поражения России отражает агонию и истерику

Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Нагнетание Западом темы нанесения поражения России отражает агонию и истерику, там видят формирование нового равноправного миропорядка, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
"Нагнетание вот этой темы нанесения поражения России, акцентирование экзистенциального значения этого поражения для будущего Запада, это отражает не столько воинственный настрой, сколько агонию и истерику", - сказал Лавров в интервью радиостанциям Sputnik, "Говорит Москва" и "Комсомольская правда".
Министр добавил, что высказывания Запада о грядущей потере своего влияния, переустройстве мира Россией и партнерами отражают понимание идущего формирования нового и справедливого миропорядка.
Изображение сгенерировано ИИ
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