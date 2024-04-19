https://ria.ru/20240419/rossiya-1941010800.html

Лавров назвал нагнетание темы победы над Россией истерикой Запада

Лавров назвал нагнетание темы победы над Россией истерикой Запада - РИА Новости, 19.04.2024

Лавров назвал нагнетание темы победы над Россией истерикой Запада

Нагнетание Западом темы нанесения поражения России отражает агонию и истерику, там видят формирование нового равноправного миропорядка, заявил глава МИД России... РИА Новости, 19.04.2024

2024-04-19T12:04

2024-04-19T12:04

2024-04-19T12:44

россия

сергей лавров

в мире

интервью лаврова трем российским радиостанциям — 2024

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Нагнетание Западом темы нанесения поражения России отражает агонию и истерику, там видят формирование нового равноправного миропорядка, заявил глава МИД России Сергей Лавров."Нагнетание вот этой темы нанесения поражения России, акцентирование экзистенциального значения этого поражения для будущего Запада, это отражает не столько воинственный настрой, сколько агонию и истерику", - сказал Лавров в интервью радиостанциям Sputnik, "Говорит Москва" и "Комсомольская правда".Министр добавил, что высказывания Запада о грядущей потере своего влияния, переустройстве мира Россией и партнерами отражают понимание идущего формирования нового и справедливого миропорядка.

https://ria.ru/20240415/evropa-1939995933.html

россия

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Лавров: нагнетание темы нанесения поражения России отражает агонию и истерику Нагнетание Западом темы нанесения поражения России отражает агонию и истерику, там видят формирование нового равноправного миропорядка, заявил глава МИД России Сергей Лавров. 2024-04-19T12:04 true PT0M18S

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Кирилл Волков

россия, сергей лавров, в мире, интервью лаврова трем российским радиостанциям — 2024