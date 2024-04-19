https://ria.ru/20240419/roskachestvo-1940943028.html

Роскачество заявило, что не весь "кагор" в магазинах является настоящим

Роскачество заявило, что не весь "кагор" в магазинах является настоящим - РИА Новости, 19.04.2024

Роскачество заявило, что не весь "кагор" в магазинах является настоящим

Не весь "кагор", который продается сейчас на полках российских магазинов, является настоящим - некоторые производители используют производные от этого слова для РИА Новости, 19.04.2024

2024-04-19T06:10

2024-04-19T06:10

2024-04-19T06:10

экономика

россия

краснодарский край

казахстан

роскачество

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Не весь "кагор", который продается сейчас на полках российских магазинов, является настоящим - некоторые производители используют производные от этого слова для выпуска других типов вин и алкогольных напитков, рассказали РИА Новости в Роскачестве. "Четко регламентированная законодательством категория "кагоров" сегодня надежно защищена от подделок. Однако ряд производителей, по данным Роскачества, продолжают использовать производные для слова "кагор" для выпуска других типов вин и алкогольных напитков", - сообщили там. По словам директора департамента исследования и продвижения отечественной винодельческой продукции Роскачества Олеси Латышевой, в России по-прежнему производится, например, "Кагорный 36" - сладкий ароматизированный виноградосодержащий напиток. Не может считаться "кагором" и полусладкое красное вино под торговой маркой "Сокровища Тамани Кагорное", выпускаемое в Краснодарском крае. При этом, имитируя внешнее оформление кагоров, производители могут использовать изображения церквей, слова "Соборное", "Православное", однако, по ее словам, никакое внешнее оформление не гарантирует, что в бутылке кагор, на который рассчитывает покупатель. В связи с этим эксперты рекомендуют четко ориентироваться на слово "кагор" и выбирать кагоры отечественного производства. На рынке также представлены вина из Казахстана и Абхазии под такими наименованиями, но четкое соблюдение технологии крепленых кагоров, закрепленной в законе, гарантирует только производство в России. "Производство кагора - сложный и затратный процесс, который под силу далеко не всем производителям и требует от виноделов высокого мастерства. Сок винограда красных сортов перед брожением нагревают вместе с мезгой – кожицей и косточками винограда, а после начала брожения вино крепят спиртом. Лучшие кагоры отличает сложный, богатый букет с оттенками чернослива, инжира, изюма, сладкой подсушенной вишни и бархатистый вкус с продолжением тонов засахаренных фруктов и темного шоколада", - добавили в Роскачестве. Там также назвали "лучший кагор в категории "до 500 рублей на полке" - им стало российское крепленое (ликерное) вино с защищенным географическим указанием "Кубань. Таманский полуостров" десертное красное "Кагор 32" от "Кубань Вино" (2021 года).

https://ria.ru/20240301/vino-1930385616.html

https://ria.ru/20240221/vino-1928626879.html

россия

краснодарский край

казахстан

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экономика, россия, краснодарский край, казахстан, роскачество