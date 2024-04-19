https://ria.ru/20240419/roskachestvo-1940943028.html
Роскачество заявило, что не весь "кагор" в магазинах является настоящим
Роскачество заявило, что не весь "кагор" в магазинах является настоящим - РИА Новости, 19.04.2024
Роскачество заявило, что не весь "кагор" в магазинах является настоящим
Не весь "кагор", который продается сейчас на полках российских магазинов, является настоящим - некоторые производители используют производные от этого слова для РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T06:10
2024-04-19T06:10
2024-04-19T06:10
экономика
россия
краснодарский край
казахстан
роскачество
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Не весь "кагор", который продается сейчас на полках российских магазинов, является настоящим - некоторые производители используют производные от этого слова для выпуска других типов вин и алкогольных напитков, рассказали РИА Новости в Роскачестве. "Четко регламентированная законодательством категория "кагоров" сегодня надежно защищена от подделок. Однако ряд производителей, по данным Роскачества, продолжают использовать производные для слова "кагор" для выпуска других типов вин и алкогольных напитков", - сообщили там. По словам директора департамента исследования и продвижения отечественной винодельческой продукции Роскачества Олеси Латышевой, в России по-прежнему производится, например, "Кагорный 36" - сладкий ароматизированный виноградосодержащий напиток. Не может считаться "кагором" и полусладкое красное вино под торговой маркой "Сокровища Тамани Кагорное", выпускаемое в Краснодарском крае. При этом, имитируя внешнее оформление кагоров, производители могут использовать изображения церквей, слова "Соборное", "Православное", однако, по ее словам, никакое внешнее оформление не гарантирует, что в бутылке кагор, на который рассчитывает покупатель. В связи с этим эксперты рекомендуют четко ориентироваться на слово "кагор" и выбирать кагоры отечественного производства. На рынке также представлены вина из Казахстана и Абхазии под такими наименованиями, но четкое соблюдение технологии крепленых кагоров, закрепленной в законе, гарантирует только производство в России. "Производство кагора - сложный и затратный процесс, который под силу далеко не всем производителям и требует от виноделов высокого мастерства. Сок винограда красных сортов перед брожением нагревают вместе с мезгой – кожицей и косточками винограда, а после начала брожения вино крепят спиртом. Лучшие кагоры отличает сложный, богатый букет с оттенками чернослива, инжира, изюма, сладкой подсушенной вишни и бархатистый вкус с продолжением тонов засахаренных фруктов и темного шоколада", - добавили в Роскачестве. Там также назвали "лучший кагор в категории "до 500 рублей на полке" - им стало российское крепленое (ликерное) вино с защищенным географическим указанием "Кубань. Таманский полуостров" десертное красное "Кагор 32" от "Кубань Вино" (2021 года).
https://ria.ru/20240301/vino-1930385616.html
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экономика, россия, краснодарский край, казахстан, роскачество
Экономика, Россия, Краснодарский край, Казахстан, Роскачество
Роскачество заявило, что не весь "кагор" в магазинах является настоящим
Роскачество: не весь "кагор", который продается в магазинах, является настоящим
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Не весь "кагор", который продается сейчас на полках российских магазинов, является настоящим - некоторые производители используют производные от этого слова для выпуска других типов вин и алкогольных напитков, рассказали РИА Новости в Роскачестве.
"Четко регламентированная законодательством категория "кагоров" сегодня надежно защищена от подделок. Однако ряд производителей, по данным Роскачества, продолжают использовать производные для слова "кагор" для выпуска других типов вин и алкогольных напитков", - сообщили там.
По словам директора департамента исследования и продвижения отечественной винодельческой продукции Роскачества Олеси Латышевой, в России по-прежнему производится, например, "Кагорный 36" - сладкий ароматизированный виноградосодержащий напиток. Не может считаться "кагором" и полусладкое красное вино под торговой маркой "Сокровища Тамани Кагорное", выпускаемое в Краснодарском крае.
При этом, имитируя внешнее оформление кагоров, производители могут использовать изображения церквей, слова "Соборное", "Православное", однако, по ее словам, никакое внешнее оформление не гарантирует, что в бутылке кагор, на который рассчитывает покупатель. В связи с этим эксперты рекомендуют четко ориентироваться на слово "кагор" и выбирать кагоры отечественного производства. На рынке также представлены вина из Казахстана и Абхазии под такими наименованиями, но четкое соблюдение технологии крепленых кагоров, закрепленной в законе, гарантирует только производство в России.
"Производство кагора - сложный и затратный процесс, который под силу далеко не всем производителям и требует от виноделов высокого мастерства. Сок винограда красных сортов перед брожением нагревают вместе с мезгой – кожицей и косточками винограда, а после начала брожения вино крепят спиртом. Лучшие кагоры отличает сложный, богатый букет с оттенками чернослива, инжира, изюма, сладкой подсушенной вишни и бархатистый вкус с продолжением тонов засахаренных фруктов и темного шоколада", - добавили в Роскачестве.
Там также назвали "лучший кагор в категории "до 500 рублей на полке" - им стало российское крепленое (ликерное) вино с защищенным географическим указанием "Кубань. Таманский полуостров" десертное красное "Кагор 32" от "Кубань Вино" (2021 года).