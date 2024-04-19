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Путин назначил первого замдиректора Росфинмониторинга - РИА Новости, 19.04.2024
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15:27 19.04.2024
https://ria.ru/20240419/rosfinmonitoring-1941072560.html
Путин назначил первого замдиректора Росфинмониторинга
Путин назначил первого замдиректора Росфинмониторинга - РИА Новости, 19.04.2024
Путин назначил первого замдиректора Росфинмониторинга
Президент РФ Владимир Путин назначил заместителя директора Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) Олега Крылова первым заместителем... РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T15:27
2024-04-19T15:27
политика
россия
владимир путин
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назначил заместителя директора Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) Олега Крылова первым заместителем директора ведомства, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. "Назначить Крылова Олега Валерьевича первым заместителем директора Федеральной службы по финансовому мониторингу, освободив его от занимаемой должности", - говорится в документе. До этого назначения Крылов занимал должность заместителя директора Росфинмониторинга.
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политика, россия, владимир путин, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
Политика, Россия, Владимир Путин, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
Путин назначил первого замдиректора Росфинмониторинга

Путин назначил Олега Крылова первым заместителем директора Росфинмониторинга

© РИА Новости / Павел Быркин | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.04.2024
© РИА Новости / Павел Быркин
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назначил заместителя директора Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) Олега Крылова первым заместителем директора ведомства, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"Назначить Крылова Олега Валерьевича первым заместителем директора Федеральной службы по финансовому мониторингу, освободив его от занимаемой должности", - говорится в документе.
До этого назначения Крылов занимал должность заместителя директора Росфинмониторинга.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.02.2024
Путин объявил благодарность советнику директора Росфинмониторинга
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ПолитикаРоссияВладимир ПутинФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
 
 
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