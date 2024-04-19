https://ria.ru/20240419/rosfinmonitoring-1941072560.html

Путин назначил первого замдиректора Росфинмониторинга

Путин назначил первого замдиректора Росфинмониторинга - РИА Новости, 19.04.2024

Путин назначил первого замдиректора Росфинмониторинга

Президент РФ Владимир Путин назначил заместителя директора Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) Олега Крылова первым заместителем... РИА Новости, 19.04.2024

2024-04-19T15:27

2024-04-19T15:27

2024-04-19T15:27

политика

россия

владимир путин

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назначил заместителя директора Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) Олега Крылова первым заместителем директора ведомства, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. "Назначить Крылова Олега Валерьевича первым заместителем директора Федеральной службы по финансовому мониторингу, освободив его от занимаемой должности", - говорится в документе. До этого назначения Крылов занимал должность заместителя директора Росфинмониторинга.

https://ria.ru/20240226/blagodarnost-1929665718.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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Кирилл Волков

политика, россия, владимир путин, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)