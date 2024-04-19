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Рогов раскритиковал формулу Зеленского - РИА Новости, 19.04.2024
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06:33 19.04.2024
https://ria.ru/20240419/rogov-1940945079.html
Рогов раскритиковал формулу Зеленского
Рогов раскритиковал формулу Зеленского - РИА Новости, 19.04.2024
Рогов раскритиковал формулу Зеленского
Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов назвал... РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T06:33
2024-04-19T06:33
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украина
владимир зеленский
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жозеп боррель
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр – РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов назвал формулу Владимира Зеленского по урегулированию конфликта на Украине дорогой в пропасть, в которую вместе с киевским режимом катятся и западные страны. Ранее главы дипломатии ЕС Жозеп Боррель, отвечая на вопрос РИА Новости о мирной конференции по Украине в Швейцарии, назвал единственным путем урегулирования конфликта план Владимира Зеленского, который в Москве не раз характеризовали как пустой и оторванный от реальности ультиматум. "Так называемая формула Зеленского по миру на Украине сродни дороге в пропасть, в которую вместе с киевским режимом под громкие одобрительные возгласы катятся и остальные западные страны", - сказал Рогов РИА Новости. По его словам, ставка Борреля на формулу Зеленского показывает заинтересованность Запада и дальше разжигать конфликт на Украине, чтобы зарабатывать сверхприбыли на боевых действиях и ограблении постукраинского пространства.
https://ria.ru/20240411/zakharova-1939428013.html
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в мире, украина, владимир зеленский, владимир рогов, жозеп боррель
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Владимир Рогов, Жозеп Боррель
Рогов раскритиковал формулу Зеленского

Рогов назвал формулу Зеленского по Украине дорогой в пропасть

© AP Photo / Markus SchreiberПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 19.04.2024
© AP Photo / Markus Schreiber
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр – РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов назвал формулу Владимира Зеленского по урегулированию конфликта на Украине дорогой в пропасть, в которую вместе с киевским режимом катятся и западные страны.
Ранее главы дипломатии ЕС Жозеп Боррель, отвечая на вопрос РИА Новости о мирной конференции по Украине в Швейцарии, назвал единственным путем урегулирования конфликта план Владимира Зеленского, который в Москве не раз характеризовали как пустой и оторванный от реальности ультиматум.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга - РИА Новости, 1920, 11.04.2024
"Формула Зеленского" игнорирует предложения стран Юга, заявил МИД России
11 апреля, 18:18
"Так называемая формула Зеленского по миру на Украине сродни дороге в пропасть, в которую вместе с киевским режимом под громкие одобрительные возгласы катятся и остальные западные страны", - сказал Рогов РИА Новости.
По его словам, ставка Борреля на формулу Зеленского показывает заинтересованность Запада и дальше разжигать конфликт на Украине, чтобы зарабатывать сверхприбыли на боевых действиях и ограблении постукраинского пространства.
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 14.03.2024
Запад хочет придать "формуле" Зеленского окончательный вид, заявил Лавров
14 марта, 21:11
 
В миреУкраинаВладимир ЗеленскийВладимир РоговЖозеп Боррель
 
 
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