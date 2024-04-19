https://ria.ru/20240419/rogov-1940945079.html

Рогов раскритиковал формулу Зеленского

Рогов раскритиковал формулу Зеленского - РИА Новости, 19.04.2024

Рогов раскритиковал формулу Зеленского

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов назвал... РИА Новости, 19.04.2024

2024-04-19T06:33

2024-04-19T06:33

2024-04-19T06:33

в мире

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владимир рогов

жозеп боррель

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр – РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов назвал формулу Владимира Зеленского по урегулированию конфликта на Украине дорогой в пропасть, в которую вместе с киевским режимом катятся и западные страны. Ранее главы дипломатии ЕС Жозеп Боррель, отвечая на вопрос РИА Новости о мирной конференции по Украине в Швейцарии, назвал единственным путем урегулирования конфликта план Владимира Зеленского, который в Москве не раз характеризовали как пустой и оторванный от реальности ультиматум. "Так называемая формула Зеленского по миру на Украине сродни дороге в пропасть, в которую вместе с киевским режимом под громкие одобрительные возгласы катятся и остальные западные страны", - сказал Рогов РИА Новости. По его словам, ставка Борреля на формулу Зеленского показывает заинтересованность Запада и дальше разжигать конфликт на Украине, чтобы зарабатывать сверхприбыли на боевых действиях и ограблении постукраинского пространства.

https://ria.ru/20240411/zakharova-1939428013.html

https://ria.ru/20240314/lavrov-1933061884.html

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в мире, украина, владимир зеленский, владимир рогов, жозеп боррель