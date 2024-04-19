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Рогов предрек новым Patriot на Украине утилизацию - РИА Новости, 19.04.2024
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05:35 19.04.2024
https://ria.ru/20240419/rogov-1940941096.html
Рогов предрек новым Patriot на Украине утилизацию
Рогов предрек новым Patriot на Украине утилизацию - РИА Новости, 19.04.2024
Рогов предрек новым Patriot на Украине утилизацию
Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов заявил РИА РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T05:35
2024-04-19T05:35
в мире
украина
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киев
владимир рогов
олаф шольц
эммануэль макрон
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр - РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов заявил РИА Новости, что новые системы противовоздушной обороны Patriot на Украине ждет утилизация. Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц анонсировал, что в рамках НАТО есть возможность поставить Киеву дополнительные системы Patriot. В частности, вместе с поставляемой системой из Германии общее число может составить семь. "Системы Patriot ждет на Украине только одно - утилизация. Поражает, с какой маниакальной одержимостью страны НАТО спешат избавиться от американского зенитно-ракетного комплекса и побыстрее утилизировать его на постукраинском пространстве", - сказал Рогов агентству. По его словам, особенно преуспели в утилизации своего оружия на Украине Щольц и президент Франции Эммануэль Макрон. "Такое ощущение, что Шольц и Макрон устроили конкурс на самое агрессивное заявление и действие в отношении России", - сказал Рогов.
https://ria.ru/20240413/bouz-1939839653.html
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в мире, украина, германия, киев, владимир рогов, олаф шольц, эммануэль макрон, нато
В мире, Украина, Германия, Киев, Владимир Рогов, Олаф Шольц, Эммануэль Макрон, НАТО
Рогов предрек новым Patriot на Украине утилизацию

Рогов: новые системы ПВО Patriot на Украине ждет утилизация

© AP Photo / Czarek SokolowskiЗенитный ракетный комплекс Patriot
Зенитный ракетный комплекс Patriot - РИА Новости, 1920, 19.04.2024
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Зенитный ракетный комплекс Patriot . Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр - РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов заявил РИА Новости, что новые системы противовоздушной обороны Patriot на Украине ждет утилизация.
Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц анонсировал, что в рамках НАТО есть возможность поставить Киеву дополнительные системы Patriot. В частности, вместе с поставляемой системой из Германии общее число может составить семь.
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"Системы Patriot ждет на Украине только одно - утилизация. Поражает, с какой маниакальной одержимостью страны НАТО спешат избавиться от американского зенитно-ракетного комплекса и побыстрее утилизировать его на постукраинском пространстве", - сказал Рогов агентству.
По его словам, особенно преуспели в утилизации своего оружия на Украине Щольц и президент Франции Эммануэль Макрон.
"Такое ощущение, что Шольц и Макрон устроили конкурс на самое агрессивное заявление и действие в отношении России", - сказал Рогов.
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В миреУкраинаГерманияКиевВладимир РоговОлаф ШольцЭммануэль МакронНАТО
 
 
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