https://ria.ru/20240419/rogov-1940941096.html
Рогов предрек новым Patriot на Украине утилизацию
Рогов предрек новым Patriot на Украине утилизацию - РИА Новости, 19.04.2024
Рогов предрек новым Patriot на Украине утилизацию
Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов заявил РИА РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T05:35
2024-04-19T05:35
2024-04-19T05:35
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр - РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов заявил РИА Новости, что новые системы противовоздушной обороны Patriot на Украине ждет утилизация. Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц анонсировал, что в рамках НАТО есть возможность поставить Киеву дополнительные системы Patriot. В частности, вместе с поставляемой системой из Германии общее число может составить семь. "Системы Patriot ждет на Украине только одно - утилизация. Поражает, с какой маниакальной одержимостью страны НАТО спешат избавиться от американского зенитно-ракетного комплекса и побыстрее утилизировать его на постукраинском пространстве", - сказал Рогов агентству. По его словам, особенно преуспели в утилизации своего оружия на Украине Щольц и президент Франции Эммануэль Макрон. "Такое ощущение, что Шольц и Макрон устроили конкурс на самое агрессивное заявление и действие в отношении России", - сказал Рогов.
https://ria.ru/20240413/bouz-1939839653.html
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в мире, украина, германия, киев, владимир рогов, олаф шольц, эммануэль макрон, нато
В мире, Украина, Германия, Киев, Владимир Рогов, Олаф Шольц, Эммануэль Макрон, НАТО
Рогов предрек новым Patriot на Украине утилизацию
Рогов: новые системы ПВО Patriot на Украине ждет утилизация