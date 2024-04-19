https://ria.ru/20240419/rets-1940981019.html

Школа экспорта РЭЦ выпустила новые учебные пособия для экспортеров

Школа экспорта РЭЦ выпустила новые учебные пособия для экспортеров - РИА Новости, 19.04.2024

Школа экспорта РЭЦ выпустила новые учебные пособия для экспортеров

Школа экспорта Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ) представляет новый набор учебных пособий, разработанных специально для поддержки и развития... РИА Новости, 19.04.2024

2024-04-19T10:31

2024-04-19T10:31

2024-04-19T10:31

экономика

россия

оаэ

индия

российский экспортный центр (рэц)

вэб.рф (вэб)

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Школа экспорта Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ) представляет новый набор учебных пособий, разработанных специально для поддержки и развития экспортной деятельности российских предпринимателей: "Особенности ведения бизнеса в Индии", "Особенности ведения бизнеса в ОАЭ", "Устойчивое развитие и интеграция ESG-факторов в деятельность компании", сообщает РЭЦ."Кроме того, актуализировано "Пособие для начинающих экспортеров". Все эти материалы уже доступны для изучения на платформе "Мой экспорт", - говорится в сообщении.На сегодняшний день на платформе "Мой экспорт" опубликовано уже 19 пособий по различным аспектам экспортной деятельности, включая пособия по основам экспорта, деловой коммуникации для экспортеров, правовым аспектам в экспорте, логистике, таможне, онлайн-торговле и т.д."Пособие для начинающих экспортеров" поможет разобраться в основных этапах экспортной деятельности, инструментах анализа, поиска и оценки потенциальных покупателей. В нем собраны материалы, которые позволяют подготовить товар к экспорту, знакомят с рисками экспортной деятельности и тем, как их минимизировать, а также инструментами государственной поддержки экспорта.Пособия по особенностям ведения бизнеса в Индии и ОАЭ погружают в социально-культурные, этнопсихологические и религиозные аспекты этих стран. Они содержат практические советы по ведению кросс-культурных переговоров, заключению сделок и выстраиванию взаимовыгодного сотрудничества, учитывая особенности местных рынков, а также информацию о доступных программах государственной поддержки.Пособие "Устойчивое развитие и интеграция ESG-факторов в деятельность компании" поможет сформировать комплексную систему знаний об особенностях устойчивого развития в постпандемийный период, изучить основные треки и аспекты экосистемы ESG.Материалы пособия содержат основные термины, связанные с устойчивым развитием, приоритетные цели устойчивого развития для компании, а также практические рекомендации о формировании основы для собственной ESG-стратегии."В современном мире, где границы становятся все более прозрачными, а экономические отношения - сложнее, знания и понимание культурных и бизнес-особенностей разных стран становятся ключевыми факторами успеха на международной арене. Новые пособия Школы экспорта РЭЦ предоставляют экспортерам необходимый инструментарий для эффективного ведения бизнеса за рубежом и устойчивого развития их компаний", - рассказала генеральный директор Школы экспорта РЭЦ Алисия Никитина, ее слова приводятся в сообщении.Для получения пособия необходимо авторизоваться на платформе "Мой экспорт", перейти в каталог услуг и выбрать "Обучение ВЭД". Далее в разделе "Учебные пособия" нужно выбрать заинтересовавшее пособие и нажать на кнопку "Получить услугу". Услуга оказывается мгновенно и бесплатно.

https://ria.ru/20240418/podderzhka-1940835659.html

https://ria.ru/20240417/stend-1940594372.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

экономика, россия, оаэ, индия, российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб)