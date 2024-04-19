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Уровень воды в реке Тобол у Кургана достиг 1006 сантиметров - РИА Новости, 19.04.2024
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02:07 19.04.2024 (обновлено: 09:57 19.04.2024)
https://ria.ru/20240419/reka_tobol-1940933496.html
Уровень воды в реке Тобол у Кургана достиг 1006 сантиметров
Уровень воды в реке Тобол у Кургана достиг 1006 сантиметров - РИА Новости, 19.04.2024
Уровень воды в реке Тобол у Кургана достиг 1006 сантиметров
Уровень воды в реке Тобол у Кургана к 2.00 мск 19 апреля вырос и достиг 1006 сантиметров, сообщается в Telegram-канале губернатора и правительства области. РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T02:07
2024-04-19T09:57
тобол (река)
курган
наводнения в россии — 2024
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Уровень воды в реке Тобол у Кургана к 2.00 мск 19 апреля вырос и достиг 1006 сантиметров, сообщается в Telegram-канале губернатора и правительства области.Ранее правительство региона сообщало, что к 22.00 мск четверга уровень воды в реке Тобол у Кургана достигал 1002 сантиметров."Уровень воды в Кургане продолжает расти. По данным гидропоста на 4.00 (2.00 мск) на 19 апреля, он составляет 1006 сантиметров", - говорится в сообщении.Отмечается, что в Кетовском округе - в районе населенного пункта Санаторная - уровень воды сохраняется на отметке выше 11 метров, в районе Кетово и Крюково - выше 10 метров. Также сообщается, что в районе села Белозерского уровень воды составляет около 5 метров 40 сантиметров, в районе населенного пункта Иковское, где уровень воды за последние сутки прирос почти на 40 сантиметров, также продолжается рост."Необходимо незамедлительно эвакуироваться жителям М. Чаусово, Восточного, Вороновки", - добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20240418/frolova-1940697184.html
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тобол (река), курган, наводнения в россии — 2024
Тобол (река), Курган, Наводнения в России — 2024
Уровень воды в реке Тобол у Кургана достиг 1006 сантиметров

Уровень воды в реке Тобол у Кургана 19 апреля вырос и достиг 1006 сантиметров

© РИА Новости / Евгений Кузьмин | Перейти в медиабанкПаводок в Курганской области. 18 апреля 2024
Паводок в Курганской области. 18 апреля 2024 - РИА Новости, 1920, 19.04.2024
© РИА Новости / Евгений Кузьмин
Перейти в медиабанк
Паводок в Курганской области. 18 апреля 2024
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Уровень воды в реке Тобол у Кургана к 2.00 мск 19 апреля вырос и достиг 1006 сантиметров, сообщается в Telegram-канале губернатора и правительства области.
Ранее правительство региона сообщало, что к 22.00 мск четверга уровень воды в реке Тобол у Кургана достигал 1002 сантиметров.
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"Уровень воды в Кургане продолжает расти. По данным гидропоста на 4.00 (2.00 мск) на 19 апреля, он составляет 1006 сантиметров", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в Кетовском округе - в районе населенного пункта Санаторная - уровень воды сохраняется на отметке выше 11 метров, в районе Кетово и Крюково - выше 10 метров. Также сообщается, что в районе села Белозерского уровень воды составляет около 5 метров 40 сантиметров, в районе населенного пункта Иковское, где уровень воды за последние сутки прирос почти на 40 сантиметров, также продолжается рост.
"Необходимо незамедлительно эвакуироваться жителям М. Чаусово, Восточного, Вороновки", - добавляется в сообщении.
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Тобол (река)КурганНаводнения в России — 2024
 
 
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