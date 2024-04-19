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Уровень воды в реке Тобол у Кургана не изменился за два часа

Уровень воды в реке Тобол у Кургана не изменился за два часа - РИА Новости, 19.04.2024

Уровень воды в реке Тобол у Кургана не изменился за два часа

Уровень воды в реке Тобол у Кургана, по данным на 16.00 (14.00 мск) пятницы, не изменился за последние два часа и составляет 1015 сантиметров, сообщает... РИА Новости, 19.04.2024

2024-04-19T14:19

2024-04-19T14:19

2024-04-19T14:19

происшествия

тобол (река)

курган

курганская область

наводнения в россии — 2024

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ЧЕЛЯБИНСК, 19 апр – РИА Новости. Уровень воды в реке Тобол у Кургана, по данным на 16.00 (14.00 мск) пятницы, не изменился за последние два часа и составляет 1015 сантиметров, сообщает горадминистрация. Как сообщала горадминистрация, на 08.00 (06.00 мск) понедельника уровень воды вырос до 631 сантиметра, на 08.00 (06.00 мск) вторника – до 742 сантиметров, на 08.00 (06.00 мск) среды – до 865 сантиметров, на 08.00 (06.00 мск) четверга – 970 сантиметров, на 08.00 (06.00 мск) пятницы – 1008 сантиметров. Уральский гидрометцентр прогнозировал продолжение подъема воды в реке Тобол у Кургана до 18 апреля. Уровень воды превысил отметку "опасного явления" (850 сантиметров). По данным геопортала, рассказывающего о паводке в Курганской области, на 16.00 (14.00 мск) 19 апреля уровень воды в реке Тобол у Кургана составляет 1015 сантиметров.

https://ria.ru/20240416/voda-1940437211.html

тобол (река)

курган

курганская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, тобол (река), курган, курганская область, наводнения в россии — 2024