https://ria.ru/20240419/razvitie-1941157292.html

Глава Минсельхоза России оценил темпы и потенциал развития АПК Мордовии

Глава Минсельхоза России оценил темпы и потенциал развития АПК Мордовии - РИА Новости, 19.04.2024

Глава Минсельхоза России оценил темпы и потенциал развития АПК Мордовии

Министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев оценил темпы и потенциал развития АПК Мордовия, сообщает пресс-служба главы республики. РИА Новости, 19.04.2024

2024-04-19T21:31

2024-04-19T21:31

2024-04-19T21:31

республика мордовия

дмитрий патрушев

артем здунов

россия

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

республика мордовия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 апр – РИА Новости. Министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев оценил темпы и потенциал развития АПК Мордовия, сообщает пресс-служба главы республики. Глава Минсельхоза РФ в ходе рабочей поездки в Мордовию ознакомился с работой агропромышленных холдингов республики и потенциалом отрасли по обеспечению продовольственной безопасности страны, а также обсудил весенне-полевые работы и меры поддержки аграриев на встрече с главой Мордовии Артемом Здуновым. "Экономические показатели в республиканском АПК растут: так, индекс сельхозпроизводства в 2023 году в Мордовии значительно опередил среднероссийский. Выше, чем в целом по стране, и рентабельность сельхозпредприятий. Минсельхоз, со своей стороны, продолжает направлять на поддержку производства и развития сельских территорий значительные объемы финансирования. В этом году для Мордовии лимит выше прошлогоднего – 2,7 миллиарда рублей", - говорится в сообщении. Большая часть средств предусмотрена на развитие сельских территорий. Мордовия традиционно является активным участником профильной госпрограммы. Её мероприятия за прошедшие 4 года в разной степени позволили охватить почти 236 тысяч человек. С результатами этой работы министр сельского хозяйства России ознакомился на ряде социальных объектов республики, построенных и модернизированных в рамках госпрограммы. Недавно в республике начались весенние полевые работы. Подкормка озимых уже затронула больше половины площадей, яровой сев проведен примерно на 15 тысяч гектаров. Патрушев обратил внимание на необходимость контролировать наличие и доступность всех необходимых ресурсов для производства. В прошлом году практически по всем основным культурам в Мордовии были обновлены рекордные значения. Минсельхоз рассчитывает, что регион приблизится к показателям прошлого года. "Сельское хозяйство – стратегическая отрасль экономики республики. Наш агропромышленный комплекс демонстрирует устойчивую положительную динамику. Товаропроизводители Мордовии вносят свой вклад в обеспечение продовольственной безопасности страны, их продукция обладает хорошим экспортным потенциалом", - цитирует пресс-служба слова Здунова. Благодаря стабильной государственной поддержке и взаимодействию с Минсельхозом России Мордовия входит в число регионов-лидеров по производству основных видов продукции в расчете на одного жителя. Республика полностью обеспечивает себя продуктами и около 60% произведенной продукции реализует за пределы региона. В Мордовии - одна из самых доступных по стоимости потребительских корзин. В сельском хозяйстве республики сейчас реализуется 13 крупных инвестпроектов с общим объемом инвестиций более 6 миллиардов рублей. В прошлом году аграрии Мордовии собрали рекордный за всю историю региона урожай – 2 миллиона 80 тысяч тонн, а по урожайности заняли первое место среди регионов ПФО. Один из приоритетов - органическое сельское хозяйство, которым в республике занимаются по поручению президента России. "Мы входим в ТОП-5 регионов по количеству сертифицированных производителей. За три года вовлекли в органическое производство более 7 тысяч гектаров пашни. Развитие "органики" для республики - это еще и инструмент стимулирования малого и среднего предпринимательства, фермерских хозяйств, сельского туризма, повышения занятости на селе", - подчеркнул глава Мордовии.

https://ria.ru/20240419/zavod-1941149001.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

дмитрий патрушев, артем здунов, россия, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), республика мордовия