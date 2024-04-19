https://ria.ru/20240419/razvitie-1941157292.html
Глава Минсельхоза России оценил темпы и потенциал развития АПК Мордовии
Глава Минсельхоза России оценил темпы и потенциал развития АПК Мордовии - РИА Новости, 19.04.2024
Глава Минсельхоза России оценил темпы и потенциал развития АПК Мордовии
Министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев оценил темпы и потенциал развития АПК Мордовия, сообщает пресс-служба главы республики. РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T21:31
2024-04-19T21:31
2024-04-19T21:31
республика мордовия
дмитрий патрушев
артем здунов
россия
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
республика мордовия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 апр – РИА Новости. Министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев оценил темпы и потенциал развития АПК Мордовия, сообщает пресс-служба главы республики. Глава Минсельхоза РФ в ходе рабочей поездки в Мордовию ознакомился с работой агропромышленных холдингов республики и потенциалом отрасли по обеспечению продовольственной безопасности страны, а также обсудил весенне-полевые работы и меры поддержки аграриев на встрече с главой Мордовии Артемом Здуновым. "Экономические показатели в республиканском АПК растут: так, индекс сельхозпроизводства в 2023 году в Мордовии значительно опередил среднероссийский. Выше, чем в целом по стране, и рентабельность сельхозпредприятий. Минсельхоз, со своей стороны, продолжает направлять на поддержку производства и развития сельских территорий значительные объемы финансирования. В этом году для Мордовии лимит выше прошлогоднего – 2,7 миллиарда рублей", - говорится в сообщении. Большая часть средств предусмотрена на развитие сельских территорий. Мордовия традиционно является активным участником профильной госпрограммы. Её мероприятия за прошедшие 4 года в разной степени позволили охватить почти 236 тысяч человек. С результатами этой работы министр сельского хозяйства России ознакомился на ряде социальных объектов республики, построенных и модернизированных в рамках госпрограммы. Недавно в республике начались весенние полевые работы. Подкормка озимых уже затронула больше половины площадей, яровой сев проведен примерно на 15 тысяч гектаров. Патрушев обратил внимание на необходимость контролировать наличие и доступность всех необходимых ресурсов для производства. В прошлом году практически по всем основным культурам в Мордовии были обновлены рекордные значения. Минсельхоз рассчитывает, что регион приблизится к показателям прошлого года. "Сельское хозяйство – стратегическая отрасль экономики республики. Наш агропромышленный комплекс демонстрирует устойчивую положительную динамику. Товаропроизводители Мордовии вносят свой вклад в обеспечение продовольственной безопасности страны, их продукция обладает хорошим экспортным потенциалом", - цитирует пресс-служба слова Здунова. Благодаря стабильной государственной поддержке и взаимодействию с Минсельхозом России Мордовия входит в число регионов-лидеров по производству основных видов продукции в расчете на одного жителя. Республика полностью обеспечивает себя продуктами и около 60% произведенной продукции реализует за пределы региона. В Мордовии - одна из самых доступных по стоимости потребительских корзин. В сельском хозяйстве республики сейчас реализуется 13 крупных инвестпроектов с общим объемом инвестиций более 6 миллиардов рублей. В прошлом году аграрии Мордовии собрали рекордный за всю историю региона урожай – 2 миллиона 80 тысяч тонн, а по урожайности заняли первое место среди регионов ПФО. Один из приоритетов - органическое сельское хозяйство, которым в республике занимаются по поручению президента России. "Мы входим в ТОП-5 регионов по количеству сертифицированных производителей. За три года вовлекли в органическое производство более 7 тысяч гектаров пашни. Развитие "органики" для республики - это еще и инструмент стимулирования малого и среднего предпринимательства, фермерских хозяйств, сельского туризма, повышения занятости на селе", - подчеркнул глава Мордовии.
https://ria.ru/20240419/zavod-1941149001.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий патрушев, артем здунов, россия, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), республика мордовия
Республика Мордовия, Дмитрий Патрушев, Артем Здунов, Россия, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России), Республика Мордовия
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 апр – РИА Новости. Министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев оценил темпы и потенциал развития АПК Мордовия, сообщает пресс-служба главы республики.
Глава Минсельхоза РФ в ходе рабочей поездки в Мордовию ознакомился с работой агропромышленных холдингов республики и потенциалом отрасли по обеспечению продовольственной безопасности страны, а также обсудил весенне-полевые работы и меры поддержки аграриев на встрече с главой Мордовии Артемом Здуновым
.
"Экономические показатели в республиканском АПК растут: так, индекс сельхозпроизводства в 2023 году в Мордовии значительно опередил среднероссийский. Выше, чем в целом по стране, и рентабельность сельхозпредприятий. Минсельхоз, со своей стороны, продолжает направлять на поддержку производства и развития сельских территорий значительные объемы финансирования. В этом году для Мордовии лимит выше прошлогоднего – 2,7 миллиарда рублей", - говорится в сообщении.
Большая часть средств предусмотрена на развитие сельских территорий. Мордовия традиционно является активным участником профильной госпрограммы. Её мероприятия за прошедшие 4 года в разной степени позволили охватить почти 236 тысяч человек. С результатами этой работы министр сельского хозяйства России ознакомился на ряде социальных объектов республики, построенных и модернизированных в рамках госпрограммы.
Недавно в республике начались весенние полевые работы. Подкормка озимых уже затронула больше половины площадей, яровой сев проведен примерно на 15 тысяч гектаров. Патрушев обратил внимание на необходимость контролировать наличие и доступность всех необходимых ресурсов для производства. В прошлом году практически по всем основным культурам в Мордовии были обновлены рекордные значения. Минсельхоз рассчитывает, что регион приблизится к показателям прошлого года.
"Сельское хозяйство – стратегическая отрасль экономики республики. Наш агропромышленный комплекс демонстрирует устойчивую положительную динамику. Товаропроизводители Мордовии вносят свой вклад в обеспечение продовольственной безопасности страны, их продукция обладает хорошим экспортным потенциалом", - цитирует пресс-служба слова Здунова.
Благодаря стабильной государственной поддержке и взаимодействию с Минсельхозом России Мордовия входит в число регионов-лидеров по производству основных видов продукции в расчете на одного жителя. Республика полностью обеспечивает себя продуктами и около 60% произведенной продукции реализует за пределы региона. В Мордовии - одна из самых доступных по стоимости потребительских корзин.
В сельском хозяйстве республики сейчас реализуется 13 крупных инвестпроектов с общим объемом инвестиций более 6 миллиардов рублей. В прошлом году аграрии Мордовии собрали рекордный за всю историю региона урожай – 2 миллиона 80 тысяч тонн, а по урожайности заняли первое место среди регионов ПФО.
Один из приоритетов - органическое сельское хозяйство, которым в республике занимаются по поручению президента России. "Мы входим в ТОП-5 регионов по количеству сертифицированных производителей. За три года вовлекли в органическое производство более 7 тысяч гектаров пашни. Развитие "органики" для республики - это еще и инструмент стимулирования малого и среднего предпринимательства, фермерских хозяйств, сельского туризма, повышения занятости на селе", - подчеркнул глава Мордовии.