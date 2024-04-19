https://ria.ru/20240419/rassledovanie-1940930900.html

В ФРГ расследуют пропажу владельца OBI, который может скрываться в России

В ФРГ расследуют пропажу владельца OBI, который может скрываться в России - РИА Новости, 19.04.2024

В ФРГ расследуют пропажу владельца OBI, который может скрываться в России

Прокуратура немецкого города Кёльна начала расследование по подозрению в даче ложных показаний Кристианом Хаубом о его объявленном ранее погибшим брате и... РИА Новости, 19.04.2024

2024-04-19T01:06

2024-04-19T01:06

2024-04-19T01:44

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БЕРЛИН, 19 апр - РИА Новости. Прокуратура немецкого города Кёльна начала расследование по подозрению в даче ложных показаний Кристианом Хаубом о его объявленном ранее погибшим брате и экс-главе владеющего большинством активов OBI холдинга Tengelmann Group Карле-Эриване Хаубе, сообщили РИА Новости в ведомстве. В 2018 году Хауб-старший пропал на горнолыжном курорте в Альпах на границе Италии и Швейцарии. После длительных и безуспешных поисков выдвигались предположения, что мужчина провалился в ледяную расселину или замерз на большой высоте. "Прокуратурой Кельна начато расследование по первоначальному подозрению в даче ложных показаний под присягой в связи с делом об исчезновении Карла-Эривана Хауба, которое велось в Кельнском окружном суде в 2021 году", — заявили в ведомстве. По данным прокуратуры, расследование начато на основании поданной жалобы. В частности, расследуется утверждение, что младший брат миллиардера Кристиан Хауб в мае 2021 года дал в суде показания, которые оказались частично ложными ввиду якобы имевшихся доказательств, что его старший брат жив.В прокуратуре подчеркнули, что на текущий момент действует презумпция невиновности и у ведомства пока нет оснований ходатайствовать об отмене объявления о смерти Карла-Эривана Хауба.В 2021 году миллиардер был объявлен умершим после того, как перенявший его бизнес Кристиан Хауб под присягой свидетельствовал о предполагаемой смерти старшего брата. Ряд СМИ ранее сообщал, что в том же году Кристиан якобы получил от частной сыскной фирмы фотографии живого родственника, проживающего с россиянкой в России. Согласно результатам ведущегося уже несколько лет журналистского расследования телеканалов RTL, N-tv и журнала Stern, в свободном доступе были найдены внутренние файлы отдела корпоративной безопасности Tengelmann. Данные файлы якобы указывают на то, что Хауб не погиб, а с высокой долей вероятности исчез "намеренно", о чем, вероятно, знали некоторые члены его семьи.Также RTL якобы располагает данными журнала звонков Хауба, согласно которым миллиардер перед исчезновением много раз созванивался со своей любовницей в России, которая якобы сотрудничает или сотрудничала с российскими спецслужбами.

https://ria.ru/20240202/churkin-1924989482.html

https://ria.ru/20231030/arest-1906302976.html

https://ria.ru/20240328/usmanov-1936284690.html

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