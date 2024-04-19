https://ria.ru/20240419/rafakh-1941056722.html

Госдеп высказался против крупной военной операции Израиля в Рафахе

Госдеп высказался против крупной военной операции Израиля в Рафахе - РИА Новости, 19.04.2024

Госдеп высказался против крупной военной операции Израиля в Рафахе

США не могут поддержать крупную военную операцию Израиля в Рафахе на юге сектора Газа, заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен. РИА Новости, 19.04.2024

2024-04-19T14:36

2024-04-19T14:36

2024-04-19T14:57

в мире

израиль

рафах (провинция)

сша

государственный департамент сша

энтони блинкен

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. США не могут поддержать крупную военную операцию Израиля в Рафахе на юге сектора Газа, заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен."Мы не можем поддержать крупную военную операцию в Рафахе. Первое, там сейчас около 1,4 миллиона людей в Рафахе, многие из них перемещены из других районов сектора Газа... вывод людей, это важнейшее задание, для которого необходимо увидеть план", - заявил Блинкен в ходе пресс-конференции на полях встречи глав МИД G7. Он заявил, что крупная военная операция при наличии в этом районе большого числа гражданских будет "иметь ужасные последствия".СМИ сообщили, что израильские власти отложили вторжение в Рафах, дата которого официально не объявлялась, но проводят мобилизацию двух резервистских бригад для нужд операции в секторе Газа. Ранее сообщалось, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что дата начала операции израильской армии в Рафахе на юге сектора Газа уже согласована.

https://ria.ru/20240410/blizhniy_vostok-1938912739.html

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рафах (провинция)

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Кирилл Волков

в мире, израиль, рафах (провинция), сша, государственный департамент сша, энтони блинкен, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году