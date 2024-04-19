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Госдеп высказался против крупной военной операции Израиля в Рафахе - РИА Новости, 19.04.2024
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14:36 19.04.2024 (обновлено: 14:57 19.04.2024) дополняется ...
https://ria.ru/20240419/rafakh-1941056722.html
Госдеп высказался против крупной военной операции Израиля в Рафахе
Госдеп высказался против крупной военной операции Израиля в Рафахе - РИА Новости, 19.04.2024
Госдеп высказался против крупной военной операции Израиля в Рафахе
США не могут поддержать крупную военную операцию Израиля в Рафахе на юге сектора Газа, заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен. РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T14:36
2024-04-19T14:57
в мире
израиль
рафах (провинция)
сша
государственный департамент сша
энтони блинкен
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. США не могут поддержать крупную военную операцию Израиля в Рафахе на юге сектора Газа, заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен."Мы не можем поддержать крупную военную операцию в Рафахе. Первое, там сейчас около 1,4 миллиона людей в Рафахе, многие из них перемещены из других районов сектора Газа... вывод людей, это важнейшее задание, для которого необходимо увидеть план", - заявил Блинкен в ходе пресс-конференции на полях встречи глав МИД G7. Он заявил, что крупная военная операция при наличии в этом районе большого числа гражданских будет "иметь ужасные последствия".СМИ сообщили, что израильские власти отложили вторжение в Рафах, дата которого официально не объявлялась, но проводят мобилизацию двух резервистских бригад для нужд операции в секторе Газа. Ранее сообщалось, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что дата начала операции израильской армии в Рафахе на юге сектора Газа уже согласована.
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израиль
рафах (провинция)
сша
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в мире, израиль, рафах (провинция), сша, государственный департамент сша, энтони блинкен, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Рафах (провинция), США, Государственный департамент США, Энтони Блинкен, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Госдеп высказался против крупной военной операции Израиля в Рафахе

Блинкен: США не могут поддержать крупную военную операцию Израиля в Рафахе

© AP Photo / Fatima ShbairРазрушения после израильского удара по Рафаху, сектор Газа
Разрушения после израильского удара по Рафаху, сектор Газа - РИА Новости, 1920, 19.04.2024
© AP Photo / Fatima Shbair
Разрушения после израильского удара по Рафаху, сектор Газа . Архивное фото
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. США не могут поддержать крупную военную операцию Израиля в Рафахе на юге сектора Газа, заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен.
"Мы не можем поддержать крупную военную операцию в Рафахе. Первое, там сейчас около 1,4 миллиона людей в Рафахе, многие из них перемещены из других районов сектора Газа... вывод людей, это важнейшее задание, для которого необходимо увидеть план", - заявил Блинкен в ходе пресс-конференции на полях встречи глав МИД G7. Он заявил, что крупная военная операция при наличии в этом районе большого числа гражданских будет "иметь ужасные последствия".
СМИ сообщили, что израильские власти отложили вторжение в Рафах, дата которого официально не объявлялась, но проводят мобилизацию двух резервистских бригад для нужд операции в секторе Газа. Ранее сообщалось, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что дата начала операции израильской армии в Рафахе на юге сектора Газа уже согласована.
Изображение сгенерировано ИИ
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В миреИзраильРафах (провинция)СШАГосударственный департамент СШАЭнтони БлинкенОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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