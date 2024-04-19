https://ria.ru/20240419/pvo-1941169429.html

В Курской области работает система ПВО

В Курской области работает система ПВО - РИА Новости, 19.04.2024

В Курской области работает система ПВО

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил в Telegram-канале, что на территории региона работает система противовоздушной обороны. РИА Новости, 19.04.2024

2024-04-19T23:57

2024-04-19T23:57

2024-04-19T23:57

курская область

роман старовойт

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил в Telegram-канале, что на территории региона работает система противовоздушной обороны. "В Курской области работает ПВО", - написал он.Также глава региона попросил жителей сохранять спокойствие.

https://ria.ru/20240314/pvo-1932846473.html

курская область

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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Наталья Макарова

курская область, роман старовойт