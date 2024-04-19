https://ria.ru/20240419/pvo-1941169429.html
В Курской области работает система ПВО
В Курской области работает система ПВО - РИА Новости, 19.04.2024
В Курской области работает система ПВО
Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил в Telegram-канале, что на территории региона работает система противовоздушной обороны. РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T23:57
2024-04-19T23:57
2024-04-19T23:57
курская область
роман старовойт
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил в Telegram-канале, что на территории региона работает система противовоздушной обороны. "В Курской области работает ПВО", - написал он.Также глава региона попросил жителей сохранять спокойствие.
https://ria.ru/20240314/pvo-1932846473.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курская область, роман старовойт
Курская область, Роман Старовойт, Специальная военная операция на Украине
В Курской области работает система ПВО
Старовойт сообщил, что на территории Курской области работает система ПВО