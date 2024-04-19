Рейтинг@Mail.ru
В Курской области работает система ПВО - РИА Новости, 19.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:57 19.04.2024
https://ria.ru/20240419/pvo-1941169429.html
В Курской области работает система ПВО
В Курской области работает система ПВО - РИА Новости, 19.04.2024
В Курской области работает система ПВО
Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил в Telegram-канале, что на территории региона работает система противовоздушной обороны. РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T23:57
2024-04-19T23:57
курская область
роман старовойт
специальная военная операция на украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/03/1900121660_0:206:3072:1934_1920x0_80_0_0_6ac971df1a892fd1629efadf20e9b9b3.jpg
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил в Telegram-канале, что на территории региона работает система противовоздушной обороны. "В Курской области работает ПВО", - написал он.Также глава региона попросил жителей сохранять спокойствие.
https://ria.ru/20240314/pvo-1932846473.html
курская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/03/1900121660_3:0:2734:2048_1920x0_80_0_0_18369c16d685b11affe1cf19d9f1b985.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
курская область, роман старовойт
Курская область, Роман Старовойт, Специальная военная операция на Украине
В Курской области работает система ПВО

Старовойт сообщил, что на территории Курской области работает система ПВО

© РИА Новости | Перейти в медиабанкЗенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1"
Зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С1 - РИА Новости, 1920, 19.04.2024
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1" . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил в Telegram-канале, что на территории региона работает система противовоздушной обороны.
«
"В Курской области работает ПВО", - написал он.
Также глава региона попросил жителей сохранять спокойствие.
Расчёт зенитной установки - РИА Новости, 1920, 14.03.2024
Силы ПВО работают в Курске и Курском районе
14 марта, 04:45
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьРоман Старовойт
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала