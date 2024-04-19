https://ria.ru/20240419/putin-1941067471.html

В Кремле рассказали о переговорах Путина и Алиева

В Кремле рассказали о переговорах Путина и Алиева - РИА Новости, 19.04.2024

В Кремле рассказали о переговорах Путина и Алиева

В Москве 22 апреля пройдут переговоры президента России Владимира Путина с президентом Азербайджана Алиевым, который приедет в Россию с рабочим визитом,... РИА Новости, 19.04.2024

2024-04-19T15:09

2024-04-19T15:09

2024-04-19T16:13

москва

владимир путин

ильхам алиев

в мире

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. В Москве 22 апреля пройдут переговоры президента России Владимира Путина с президентом Азербайджана Алиевым, который приедет в Россию с рабочим визитом, сообщает пресс-служба Кремля."Двадцать второго апреля в Москве пройдут переговоры Владимира Путина с президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым, который будет находиться в России с рабочим визитом. Планируется рассмотреть ключевые вопросы дальнейшего развития российско-азербайджанских отношений стратегического партнерства и союзничества, а также провести обстоятельный обмен мнениями по актуальной региональной проблематике", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240405/armeniya-1938048743.html

москва

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2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

москва, владимир путин, ильхам алиев, в мире