https://ria.ru/20240419/putin-1941067471.html
В Кремле рассказали о переговорах Путина и Алиева
В Кремле рассказали о переговорах Путина и Алиева - РИА Новости, 19.04.2024
В Кремле рассказали о переговорах Путина и Алиева
В Москве 22 апреля пройдут переговоры президента России Владимира Путина с президентом Азербайджана Алиевым, который приедет в Россию с рабочим визитом,... РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T15:09
2024-04-19T15:09
2024-04-19T16:13
москва
владимир путин
ильхам алиев
в мире
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. В Москве 22 апреля пройдут переговоры президента России Владимира Путина с президентом Азербайджана Алиевым, который приедет в Россию с рабочим визитом, сообщает пресс-служба Кремля."Двадцать второго апреля в Москве пройдут переговоры Владимира Путина с президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым, который будет находиться в России с рабочим визитом. Планируется рассмотреть ключевые вопросы дальнейшего развития российско-азербайджанских отношений стратегического партнерства и союзничества, а также провести обстоятельный обмен мнениями по актуальной региональной проблематике", - говорится в сообщении.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, владимир путин, ильхам алиев, в мире
Москва, Владимир Путин, Ильхам Алиев, В мире
В Кремле рассказали о переговорах Путина и Алиева
Путин и Алиев рассмотрят ключевые вопросы стратегического партнерства