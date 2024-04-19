https://ria.ru/20240419/putin-1941037601.html
Совещание Путина с Советом безопасности. Трансляция
Совещание Путина с Советом безопасности. Трансляция - РИА Новости, 19.04.2024
Совещание Путина с Советом безопасности. Трансляция
Президент России Владимир Путин проводит совещание с членами Совета безопасности. РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T13:35
2024-04-19T13:35
2024-04-19T13:35
владимир путин
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/13/1941031499_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_e7571c905c83c3ab92bf53644abc1271.jpg
Президент России Владимир Путин проводит совещание с членами Совета безопасности.
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/13/1941031499_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_8a77f188a7d1af4a395aabed73e6454e.jpg
LIVE: Путин на совещании с постоянными членами Совбеза
LIVE: Путин на совещании с постоянными членами Совбеза
2024-04-19T13:35
true
PT1M07S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия, видео
Владимир Путин, Россия
Совещание Путина с Советом безопасности. Трансляция
Президент России Владимир Путин проводит совещание с членами Совета безопасности.
2024-04-19T13:35
true
PT1M07S
Президент России Владимир Путин проводит совещание с членами Совета безопасности.