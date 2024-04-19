https://ria.ru/20240419/putin-1941027228.html

Путин проведет оперативное совещание с Совбезом

Путин проведет оперативное совещание с Совбезом - РИА Новости, 19.04.2024

Путин проведет оперативное совещание с Совбезом

Президент РФ Владимир Путин в пятницу продолжит работать в Ново-Огарево, проведет оперативное совещание с Советом безопасности РФ, сообщил его пресс-секретарь... РИА Новости, 19.04.2024

2024-04-19T12:57

2024-04-19T12:57

2024-04-19T12:58

политика

россия

дмитрий песков

владимир путин

совет безопасности рф

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в пятницу продолжит работать в Ново-Огарево, проведет оперативное совещание с Советом безопасности РФ, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. "Президент продолжает работать в Ново-Огарево. Сегодня в середине дня он проведет оперативное совещание с Советом безопасности", - сказал Песков журналистам. Песков добавил, что после этого до вечера у Путина будут отдельные закрытые рабочие встречи.

https://ria.ru/20240412/lukashenko-1939623801.html

россия

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Кирилл Волков

политика, россия, дмитрий песков, владимир путин, совет безопасности рф