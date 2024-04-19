https://ria.ru/20240419/putin-1941027228.html
Путин проведет оперативное совещание с Совбезом
Путин проведет оперативное совещание с Совбезом - РИА Новости, 19.04.2024
Путин проведет оперативное совещание с Совбезом
Президент РФ Владимир Путин в пятницу продолжит работать в Ново-Огарево, проведет оперативное совещание с Советом безопасности РФ, сообщил его пресс-секретарь... РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T12:57
2024-04-19T12:57
2024-04-19T12:58
политика
россия
дмитрий песков
владимир путин
совет безопасности рф
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в пятницу продолжит работать в Ново-Огарево, проведет оперативное совещание с Советом безопасности РФ, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. "Президент продолжает работать в Ново-Огарево. Сегодня в середине дня он проведет оперативное совещание с Советом безопасности", - сказал Песков журналистам. Песков добавил, что после этого до вечера у Путина будут отдельные закрытые рабочие встречи.
https://ria.ru/20240412/lukashenko-1939623801.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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политика, россия, дмитрий песков, владимир путин, совет безопасности рф
Политика, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Совет Безопасности РФ
Путин проведет оперативное совещание с Совбезом
Песков: Путин в пятницу работает в Ново-Огарево и проведет совещание с Совбезом
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в пятницу продолжит работать в Ново-Огарево, проведет оперативное совещание с Советом безопасности РФ, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
"Президент продолжает работать в Ново-Огарево. Сегодня в середине дня он проведет оперативное совещание с Советом безопасности", - сказал Песков журналистам.
Песков добавил, что после этого до вечера у Путина будут отдельные закрытые рабочие встречи.