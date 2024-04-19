https://ria.ru/20240419/putin-1940996921.html
Путин призвал совершенствовать работу медицинских вузов
Путин призвал совершенствовать работу медицинских вузов - РИА Новости, 19.04.2024
Путин призвал совершенствовать работу медицинских вузов
Важно готовить квалифицированные кадры в медицине и совершенствовать деятельность профильных вузов и колледжей, заявил президент РФ Владимир Путин в приветствии РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T11:29
2024-04-19T11:29
2024-04-19T11:37
общество
здоровье - общество
владимир путин
россия
татьяна голикова
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Важно готовить квалифицированные кадры в медицине и совершенствовать деятельность профильных вузов и колледжей, заявил президент РФ Владимир Путин в приветствии к участникам ежегодной расширенной коллегии Минздрава, которое прочитала вице-премьер Татьяна Голикова."При этом очень важно готовить квалифицированные кадры: врачей, медицинских сестер, других специалистов. Совершенствовать деятельность профильных вузов и колледжей, использовать практику целевого набора по наиболее востребованным направлениям", - прочитала Голикова обращение президента.
https://ria.ru/20240413/eksperiment-1939805570.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье - общество, владимир путин, россия, татьяна голикова
Общество, Здоровье - Общество, Владимир Путин, Россия, Татьяна Голикова
Путин призвал совершенствовать работу медицинских вузов
Путин: важно готовить квалифицированные кадры в медицине
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Важно готовить квалифицированные кадры в медицине и совершенствовать деятельность профильных вузов и колледжей, заявил президент РФ Владимир Путин в приветствии к участникам ежегодной расширенной коллегии Минздрава, которое прочитала вице-премьер Татьяна Голикова.
"При этом очень важно готовить квалифицированные кадры: врачей, медицинских сестер, других специалистов. Совершенствовать деятельность профильных вузов и колледжей, использовать практику целевого набора по наиболее востребованным направлениям", - прочитала Голикова обращение президента.