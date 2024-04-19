https://ria.ru/20240419/putin-1940996921.html

Путин призвал совершенствовать работу медицинских вузов

Путин призвал совершенствовать работу медицинских вузов - РИА Новости, 19.04.2024

Путин призвал совершенствовать работу медицинских вузов

Важно готовить квалифицированные кадры в медицине и совершенствовать деятельность профильных вузов и колледжей, заявил президент РФ Владимир Путин в приветствии РИА Новости, 19.04.2024

2024-04-19T11:29

2024-04-19T11:29

2024-04-19T11:37

общество

здоровье - общество

владимир путин

россия

татьяна голикова

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Важно готовить квалифицированные кадры в медицине и совершенствовать деятельность профильных вузов и колледжей, заявил президент РФ Владимир Путин в приветствии к участникам ежегодной расширенной коллегии Минздрава, которое прочитала вице-премьер Татьяна Голикова."При этом очень важно готовить квалифицированные кадры: врачей, медицинских сестер, других специалистов. Совершенствовать деятельность профильных вузов и колледжей, использовать практику целевого набора по наиболее востребованным направлениям", - прочитала Голикова обращение президента.

https://ria.ru/20240413/eksperiment-1939805570.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Дарья Буймова

общество, здоровье - общество, владимир путин, россия, татьяна голикова