https://ria.ru/20240419/putin-1940996062.html
Путин назвал ключевой приоритет здравоохранения
Путин назвал ключевой приоритет здравоохранения - РИА Новости, 19.04.2024
Путин назвал ключевой приоритет здравоохранения
Повышение продолжительности жизни – ключевой приоритет России, важно уделять внимание профилактике заболеваний и лечению с использованием высокотехнологичных... РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T11:25
2024-04-19T11:25
2024-04-19T11:34
общество
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/12/1737574696_0:0:3100:1744_1920x0_80_0_0_cf5322cf050a62d0cdc1ee576a28e1c6.jpg
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Повышение продолжительности жизни – ключевой приоритет России, важно уделять внимание профилактике заболеваний и лечению с использованием высокотехнологичных методов, говорится в приветствии президента РФ Владимира Путина, которое зачитала вице-премьер Татьяна Голикова на заседании расширенной коллегии Минздрава."Повышение продолжительности жизни, активное долголетие - ключевой приоритет государственной политики, поэтому огромное внимание важно и впредь уделять профилактике заболеваний, их лечению, в том числе, с применением самых современных высокотехнологичных методов", - сообщил президент.Путин отметил, что программа оказания бесплатной медпомощи ежегодно увеличивается, что "расширяет возможности министерства еще более результативно решать задачи по повышению качества и доступности здравоохранения в каждом субъекте федерации, в городе, поселке и селе".
https://ria.ru/20240401/intellekt-1936467309.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/12/1737574696_133:0:2864:2048_1920x0_80_0_0_3fd74bc77803b5e8888e6bc2b8439ebe.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Путин назвал ключевой приоритет здравоохранения
Путин назвал повышение продолжительности жизни ключевым приоритетом
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Повышение продолжительности жизни – ключевой приоритет России, важно уделять внимание профилактике заболеваний и лечению с использованием высокотехнологичных методов, говорится в приветствии президента РФ Владимира Путина, которое зачитала вице-премьер Татьяна Голикова на заседании расширенной коллегии Минздрава.
"Повышение продолжительности жизни, активное долголетие - ключевой приоритет государственной политики, поэтому огромное внимание важно и впредь уделять профилактике заболеваний, их лечению, в том числе, с применением самых современных высокотехнологичных методов", - сообщил президент.
Путин
отметил, что программа оказания бесплатной медпомощи ежегодно увеличивается, что "расширяет возможности министерства еще более результативно решать задачи по повышению качества и доступности здравоохранения в каждом субъекте федерации, в городе, поселке и селе".