https://ria.ru/20240419/putin-1940996062.html

Путин назвал ключевой приоритет здравоохранения

Путин назвал ключевой приоритет здравоохранения - РИА Новости, 19.04.2024

Путин назвал ключевой приоритет здравоохранения

Повышение продолжительности жизни – ключевой приоритет России, важно уделять внимание профилактике заболеваний и лечению с использованием высокотехнологичных... РИА Новости, 19.04.2024

2024-04-19T11:25

2024-04-19T11:25

2024-04-19T11:34

общество

россия

владимир путин

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Повышение продолжительности жизни – ключевой приоритет России, важно уделять внимание профилактике заболеваний и лечению с использованием высокотехнологичных методов, говорится в приветствии президента РФ Владимира Путина, которое зачитала вице-премьер Татьяна Голикова на заседании расширенной коллегии Минздрава."Повышение продолжительности жизни, активное долголетие - ключевой приоритет государственной политики, поэтому огромное внимание важно и впредь уделять профилактике заболеваний, их лечению, в том числе, с применением самых современных высокотехнологичных методов", - сообщил президент.Путин отметил, что программа оказания бесплатной медпомощи ежегодно увеличивается, что "расширяет возможности министерства еще более результативно решать задачи по повышению качества и доступности здравоохранения в каждом субъекте федерации, в городе, поселке и селе".

https://ria.ru/20240401/intellekt-1936467309.html

россия

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Варвара Скокшина

общество, россия, владимир путин