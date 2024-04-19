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Путин назвал ключевой приоритет здравоохранения - РИА Новости, 19.04.2024
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11:25 19.04.2024 (обновлено: 11:34 19.04.2024)
https://ria.ru/20240419/putin-1940996062.html
Путин назвал ключевой приоритет здравоохранения
Путин назвал ключевой приоритет здравоохранения - РИА Новости, 19.04.2024
Путин назвал ключевой приоритет здравоохранения
Повышение продолжительности жизни – ключевой приоритет России, важно уделять внимание профилактике заболеваний и лечению с использованием высокотехнологичных... РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T11:25
2024-04-19T11:34
общество
россия
владимир путин
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Повышение продолжительности жизни – ключевой приоритет России, важно уделять внимание профилактике заболеваний и лечению с использованием высокотехнологичных методов, говорится в приветствии президента РФ Владимира Путина, которое зачитала вице-премьер Татьяна Голикова на заседании расширенной коллегии Минздрава."Повышение продолжительности жизни, активное долголетие - ключевой приоритет государственной политики, поэтому огромное внимание важно и впредь уделять профилактике заболеваний, их лечению, в том числе, с применением самых современных высокотехнологичных методов", - сообщил президент.Путин отметил, что программа оказания бесплатной медпомощи ежегодно увеличивается, что "расширяет возможности министерства еще более результативно решать задачи по повышению качества и доступности здравоохранения в каждом субъекте федерации, в городе, поселке и селе".
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общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Путин назвал ключевой приоритет здравоохранения

Путин назвал повышение продолжительности жизни ключевым приоритетом

© РИА Новости / Кирилл Брага | Перейти в медиабанкМедицинские работники и пациенты в поликлинике
Медицинские работники и пациенты в поликлинике - РИА Новости, 1920, 19.04.2024
© РИА Новости / Кирилл Брага
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Медицинские работники и пациенты в поликлинике. Архивное фото
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Повышение продолжительности жизни – ключевой приоритет России, важно уделять внимание профилактике заболеваний и лечению с использованием высокотехнологичных методов, говорится в приветствии президента РФ Владимира Путина, которое зачитала вице-премьер Татьяна Голикова на заседании расширенной коллегии Минздрава.
"Повышение продолжительности жизни, активное долголетие - ключевой приоритет государственной политики, поэтому огромное внимание важно и впредь уделять профилактике заболеваний, их лечению, в том числе, с применением самых современных высокотехнологичных методов", - сообщил президент.
Путин отметил, что программа оказания бесплатной медпомощи ежегодно увеличивается, что "расширяет возможности министерства еще более результативно решать задачи по повышению качества и доступности здравоохранения в каждом субъекте федерации, в городе, поселке и селе".
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