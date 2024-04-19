https://ria.ru/20240419/pulkovo-1941137136.html
Аэропорт Пулково продолжает обслуживать рейсы, несмотря на непогоду
Аэропорт Пулково продолжает обслуживать рейсы, несмотря на непогоду - РИА Новости, 19.04.2024
Аэропорт Пулково продолжает обслуживать рейсы, несмотря на непогоду
Петербургский аэропорт "Пулково" работает в сложных метеоусловиях, продолжает обслуживать пассажиров и авиакомпании согласно расписанию, сообщает компания... РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T19:31
2024-04-19T19:31
2024-04-19T19:35
санкт-петербург
пулково (аэропорт)
александр колесов
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 апр - РИА Новости. Петербургский аэропорт "Пулково" работает в сложных метеоусловиях, продолжает обслуживать пассажиров и авиакомпании согласно расписанию, сообщает компания "Воздушные ворота Северной столицы" (управляющая компания аэропорта). "В Санкт-Петербурге - сильный ливневый снег и низовая метель с боковым ветром… Аэропорт Пулково продолжает обслуживать пассажиров и авиакомпании согласно расписанию. Для обеспечения безопасности полетов проводятся противообледенительная обработка воздушных судов и попеременная очистка взлетно-посадочных полос и перронов от снега и наледи. Возможно увеличение интервалов наземного обслуживания", - говорится в сообщении. Компания рекомендует пассажирам выезжать в аэропорт заранее, учитывая дорожную ситуацию. В Петербурге в пятницу днем пошел сильный снег. По прогнозу главного синоптика города Александра Колесова, к вечеру высота снежного покрова может достичь 8 сантиметров.
https://ria.ru/20240419/probki-1941126979.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
санкт-петербург, пулково (аэропорт), александр колесов, происшествия
Санкт-Петербург, Пулково (аэропорт), Александр Колесов, Происшествия
Аэропорт Пулково продолжает обслуживать рейсы, несмотря на непогоду
Аэропорт Пулково продолжает работу, несмотря на ливневый снег в Петербурге