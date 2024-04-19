Рейтинг@Mail.ru
Аэропорт Пулково продолжает обслуживать рейсы, несмотря на непогоду - РИА Новости, 19.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:31 19.04.2024 (обновлено: 19:35 19.04.2024)
https://ria.ru/20240419/pulkovo-1941137136.html
Аэропорт Пулково продолжает обслуживать рейсы, несмотря на непогоду
Аэропорт Пулково продолжает обслуживать рейсы, несмотря на непогоду - РИА Новости, 19.04.2024
Аэропорт Пулково продолжает обслуживать рейсы, несмотря на непогоду
Петербургский аэропорт "Пулково" работает в сложных метеоусловиях, продолжает обслуживать пассажиров и авиакомпании согласно расписанию, сообщает компания... РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T19:31
2024-04-19T19:35
санкт-петербург
пулково (аэропорт)
александр колесов
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/02/1930679835_0:331:3050:2048_1920x0_80_0_0_5bf954977a7a41ab58bf9c635cc634ac.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 апр - РИА Новости. Петербургский аэропорт "Пулково" работает в сложных метеоусловиях, продолжает обслуживать пассажиров и авиакомпании согласно расписанию, сообщает компания "Воздушные ворота Северной столицы" (управляющая компания аэропорта). "В Санкт-Петербурге - сильный ливневый снег и низовая метель с боковым ветром… Аэропорт Пулково продолжает обслуживать пассажиров и авиакомпании согласно расписанию. Для обеспечения безопасности полетов проводятся противообледенительная обработка воздушных судов и попеременная очистка взлетно-посадочных полос и перронов от снега и наледи. Возможно увеличение интервалов наземного обслуживания", - говорится в сообщении. Компания рекомендует пассажирам выезжать в аэропорт заранее, учитывая дорожную ситуацию. В Петербурге в пятницу днем пошел сильный снег. По прогнозу главного синоптика города Александра Колесова, к вечеру высота снежного покрова может достичь 8 сантиметров.
https://ria.ru/20240419/probki-1941126979.html
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/02/1930679835_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_535266dd40d1b94cba4a16cc4dc49e49.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
санкт-петербург, пулково (аэропорт), александр колесов, происшествия
Санкт-Петербург, Пулково (аэропорт), Александр Колесов, Происшествия
Аэропорт Пулково продолжает обслуживать рейсы, несмотря на непогоду

Аэропорт Пулково продолжает работу, несмотря на ливневый снег в Петербурге

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкАэропорт Пулково в Санкт-Петербурге
Аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 19.04.2024
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
Аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 апр - РИА Новости. Петербургский аэропорт "Пулково" работает в сложных метеоусловиях, продолжает обслуживать пассажиров и авиакомпании согласно расписанию, сообщает компания "Воздушные ворота Северной столицы" (управляющая компания аэропорта).
Санкт-Петербурге - сильный ливневый снег и низовая метель с боковым ветром… Аэропорт Пулково продолжает обслуживать пассажиров и авиакомпании согласно расписанию. Для обеспечения безопасности полетов проводятся противообледенительная обработка воздушных судов и попеременная очистка взлетно-посадочных полос и перронов от снега и наледи. Возможно увеличение интервалов наземного обслуживания", - говорится в сообщении. Компания рекомендует пассажирам выезжать в аэропорт заранее, учитывая дорожную ситуацию.
В Петербурге в пятницу днем пошел сильный снег. По прогнозу главного синоптика города Александра Колесова, к вечеру высота снежного покрова может достичь 8 сантиметров.
Невский проспект в Санкт-Петербурге. 19 апреля 2024 - РИА Новости, 1920, 19.04.2024
В Петербурге из-за снегопада образовались восьмибалльные пробки
Вчера, 18:35
 
Санкт-ПетербургПулково (аэропорт)Александр КолесовПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала