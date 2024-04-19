СК проверит красноярский интернат для детей-инвалидов после сообщений в СМИ
СК проверит информацию о нарушениях в красноярском интернате для детей-инвалидов
© Фото : Следственный комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : Следственный комитет Российской Федерации
Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
КЕМЕРОВО, 19 апр – РИА Новости. Следователи проверяют информацию о нарушении прав детей-инвалидов в психоневрологическом интернате Красноярска, сообщает пресс-служба ГСУСК РФ по Красноярскому краю и республике Хакасия.
Ранее СМИ сообщили о ненадлежащем содержании детей-инвалидов в интернате, где за ними нет должного гигиенического ухода. Также по словам матери одного из воспитанников, ее сын неоднократно получал в учреждении травмы, а медицинский персонал не оказывает ребенку необходимую врачебную помощь.
"Следственным отделом по Октябрьскому району города Красноярска ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия организовано проведение процессуальной проверки в связи с сообщением средств массовой информации о ненадлежащем содержании детей-инвалидов в психоневрологическом интернате, расположенном в городе Красноярске", – говорится в сообщении.
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19 декабря 2023, 09:05