https://ria.ru/20240419/proverka-1941074550.html

СК проверит красноярский интернат для детей-инвалидов после сообщений в СМИ

СК проверит красноярский интернат для детей-инвалидов после сообщений в СМИ - РИА Новости, 19.04.2024

СК проверит красноярский интернат для детей-инвалидов после сообщений в СМИ

Следователи проверяют информацию о нарушении прав детей-инвалидов в психоневрологическом интернате Красноярска, сообщает пресс-служба ГСУСК РФ по Красноярскому... РИА Новости, 19.04.2024

2024-04-19T15:33

2024-04-19T15:33

2024-04-19T15:33

происшествия

красноярск

россия

красноярский край

следственный комитет россии (ск рф)

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КЕМЕРОВО, 19 апр – РИА Новости. Следователи проверяют информацию о нарушении прав детей-инвалидов в психоневрологическом интернате Красноярска, сообщает пресс-служба ГСУСК РФ по Красноярскому краю и республике Хакасия. Ранее СМИ сообщили о ненадлежащем содержании детей-инвалидов в интернате, где за ними нет должного гигиенического ухода. Также по словам матери одного из воспитанников, ее сын неоднократно получал в учреждении травмы, а медицинский персонал не оказывает ребенку необходимую врачебную помощь. "Следственным отделом по Октябрьскому району города Красноярска ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия организовано проведение процессуальной проверки в связи с сообщением средств массовой информации о ненадлежащем содержании детей-инвалидов в психоневрологическом интернате, расположенном в городе Красноярске", – говорится в сообщении.

https://ria.ru/20231219/pansionat-1916634581.html

красноярск

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, красноярск, россия, красноярский край, следственный комитет россии (ск рф)