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СК проверит красноярский интернат для детей-инвалидов после сообщений в СМИ - РИА Новости, 19.04.2024
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15:33 19.04.2024
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СК проверит красноярский интернат для детей-инвалидов после сообщений в СМИ
СК проверит красноярский интернат для детей-инвалидов после сообщений в СМИ - РИА Новости, 19.04.2024
СК проверит красноярский интернат для детей-инвалидов после сообщений в СМИ
Следователи проверяют информацию о нарушении прав детей-инвалидов в психоневрологическом интернате Красноярска, сообщает пресс-служба ГСУСК РФ по Красноярскому... РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T15:33
2024-04-19T15:33
происшествия
красноярск
россия
красноярский край
следственный комитет россии (ск рф)
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КЕМЕРОВО, 19 апр – РИА Новости. Следователи проверяют информацию о нарушении прав детей-инвалидов в психоневрологическом интернате Красноярска, сообщает пресс-служба ГСУСК РФ по Красноярскому краю и республике Хакасия. Ранее СМИ сообщили о ненадлежащем содержании детей-инвалидов в интернате, где за ними нет должного гигиенического ухода. Также по словам матери одного из воспитанников, ее сын неоднократно получал в учреждении травмы, а медицинский персонал не оказывает ребенку необходимую врачебную помощь. "Следственным отделом по Октябрьскому району города Красноярска ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия организовано проведение процессуальной проверки в связи с сообщением средств массовой информации о ненадлежащем содержании детей-инвалидов в психоневрологическом интернате, расположенном в городе Красноярске", – говорится в сообщении.
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происшествия, красноярск, россия, красноярский край, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Красноярск, Россия, Красноярский край, Следственный комитет России (СК РФ)
СК проверит красноярский интернат для детей-инвалидов после сообщений в СМИ

СК проверит информацию о нарушениях в красноярском интернате для детей-инвалидов

© Фото : Следственный комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 19.04.2024
© Фото : Следственный комитет Российской Федерации
Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
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КЕМЕРОВО, 19 апр – РИА Новости. Следователи проверяют информацию о нарушении прав детей-инвалидов в психоневрологическом интернате Красноярска, сообщает пресс-служба ГСУСК РФ по Красноярскому краю и республике Хакасия.
Ранее СМИ сообщили о ненадлежащем содержании детей-инвалидов в интернате, где за ними нет должного гигиенического ухода. Также по словам матери одного из воспитанников, ее сын неоднократно получал в учреждении травмы, а медицинский персонал не оказывает ребенку необходимую врачебную помощь.
"Следственным отделом по Октябрьскому району города Красноярска ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия организовано проведение процессуальной проверки в связи с сообщением средств массовой информации о ненадлежащем содержании детей-инвалидов в психоневрологическом интернате, расположенном в городе Красноярске", – говорится в сообщении.
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ПроисшествияКрасноярскРоссияКрасноярский крайСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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