https://ria.ru/20240419/pridnestrove-1941036594.html
Из Приднестровья хотят сделать очаг напряженности, заявил Лавров
Из Приднестровья хотят сделать очаг напряженности, заявил Лавров - РИА Новости, 19.04.2024
Из Приднестровья хотят сделать очаг напряженности, заявил Лавров
Приднестровье хотят превратить в очаг напряженности, но планы по подавлению региона военным путем бесперспективны, заявил министр иностранных дел России Сергей... РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T13:30
2024-04-19T13:30
2024-04-19T15:36
приднестровская молдавская республика
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сергей лавров
интервью лаврова трем российским радиостанциям — 2024
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Приднестровье хотят превратить в очаг напряженности, но планы по подавлению региона военным путем бесперспективны, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров."Хотят сделать, конечно, из Приднестровья очаг напряженности", - сказал Лавров в интервью радиостанциям Sputnik, "Говорит Москва" и "Комсомольская правда".Министр добавил, что в Москве видят заявления о том, что "нужно военным путем подавить" Приднестровье, а также желание ряда стран нанести России "очередное стратегическое поражение" на этом направлении. Лавров отметил бесперспективность подобных планов.
https://ria.ru/20240229/pridnestrove-1930052488.html
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Лавров: "Из Приднестровья хотят сделать очаг напряженности"
Лавров: "Из Приднестровья хотят сделать очаг напряженности".
2024-04-19T13:30
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PT0M58S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
приднестровская молдавская республика, в мире, россия, сергей лавров, интервью лаврова трем российским радиостанциям — 2024
Приднестровская Молдавская Республика, В мире, Россия, Сергей Лавров, Интервью Лаврова трем российским радиостанциям — 2024
Из Приднестровья хотят сделать очаг напряженности, заявил Лавров
Лавров: в Москве видят заявления о необходимости подавить ПМР военным путем