https://ria.ru/20240419/pridnestrove-1941036594.html

Из Приднестровья хотят сделать очаг напряженности, заявил Лавров

Из Приднестровья хотят сделать очаг напряженности, заявил Лавров - РИА Новости, 19.04.2024

Из Приднестровья хотят сделать очаг напряженности, заявил Лавров

Приднестровье хотят превратить в очаг напряженности, но планы по подавлению региона военным путем бесперспективны, заявил министр иностранных дел России Сергей... РИА Новости, 19.04.2024

2024-04-19T13:30

2024-04-19T13:30

2024-04-19T15:36

приднестровская молдавская республика

в мире

россия

сергей лавров

интервью лаврова трем российским радиостанциям — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/13/1941042292_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_53ad7e335946c62c2476d147b7b7c7e6.jpg

МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Приднестровье хотят превратить в очаг напряженности, но планы по подавлению региона военным путем бесперспективны, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров."Хотят сделать, конечно, из Приднестровья очаг напряженности", - сказал Лавров в интервью радиостанциям Sputnik, "Говорит Москва" и "Комсомольская правда".Министр добавил, что в Москве видят заявления о том, что "нужно военным путем подавить" Приднестровье, а также желание ряда стран нанести России "очередное стратегическое поражение" на этом направлении. Лавров отметил бесперспективность подобных планов.

https://ria.ru/20240229/pridnestrove-1930052488.html

приднестровская молдавская республика

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лавров: "Из Приднестровья хотят сделать очаг напряженности" Лавров: "Из Приднестровья хотят сделать очаг напряженности". 2024-04-19T13:30 true PT0M58S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

приднестровская молдавская республика, в мире, россия, сергей лавров, интервью лаврова трем российским радиостанциям — 2024