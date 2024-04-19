Рейтинг@Mail.ru
Из Приднестровья хотят сделать очаг напряженности, заявил Лавров - РИА Новости, 19.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:30 19.04.2024 (обновлено: 15:36 19.04.2024)
https://ria.ru/20240419/pridnestrove-1941036594.html
Из Приднестровья хотят сделать очаг напряженности, заявил Лавров
Из Приднестровья хотят сделать очаг напряженности, заявил Лавров - РИА Новости, 19.04.2024
Из Приднестровья хотят сделать очаг напряженности, заявил Лавров
Приднестровье хотят превратить в очаг напряженности, но планы по подавлению региона военным путем бесперспективны, заявил министр иностранных дел России Сергей... РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T13:30
2024-04-19T15:36
приднестровская молдавская республика
в мире
россия
сергей лавров
интервью лаврова трем российским радиостанциям — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/13/1941042292_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_53ad7e335946c62c2476d147b7b7c7e6.jpg
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Приднестровье хотят превратить в очаг напряженности, но планы по подавлению региона военным путем бесперспективны, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров."Хотят сделать, конечно, из Приднестровья очаг напряженности", - сказал Лавров в интервью радиостанциям Sputnik, "Говорит Москва" и "Комсомольская правда".Министр добавил, что в Москве видят заявления о том, что "нужно военным путем подавить" Приднестровье, а также желание ряда стран нанести России "очередное стратегическое поражение" на этом направлении. Лавров отметил бесперспективность подобных планов.
https://ria.ru/20240229/pridnestrove-1930052488.html
приднестровская молдавская республика
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Лавров: "Из Приднестровья хотят сделать очаг напряженности"
Лавров: "Из Приднестровья хотят сделать очаг напряженности".
2024-04-19T13:30
true
PT0M58S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/13/1941042292_234:0:1674:1080_1920x0_80_0_0_218d5cf19188cf1edee0e602c3cb958f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
приднестровская молдавская республика, в мире, россия, сергей лавров, интервью лаврова трем российским радиостанциям — 2024
Приднестровская Молдавская Республика, В мире, Россия, Сергей Лавров, Интервью Лаврова трем российским радиостанциям — 2024
Из Приднестровья хотят сделать очаг напряженности, заявил Лавров

Лавров: в Москве видят заявления о необходимости подавить ПМР военным путем

Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Приднестровье хотят превратить в очаг напряженности, но планы по подавлению региона военным путем бесперспективны, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Хотят сделать, конечно, из Приднестровья очаг напряженности", - сказал Лавров в интервью радиостанциям Sputnik, "Говорит Москва" и "Комсомольская правда".
Министр добавил, что в Москве видят заявления о том, что "нужно военным путем подавить" Приднестровье, а также желание ряда стран нанести России "очередное стратегическое поражение" на этом направлении. Лавров отметил бесперспективность подобных планов.
Митинг Руки прочь от Приднестровья против введенных Кишиневом таможенных пошлин в отношении приднестровских производителей в Бендерах, напротив Дворца культуры имени П. Ткаченко - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
"Больно будет всем". Россию позвали на помощь из-за геноцида
29 февраля, 08:00
 
Приднестровская Молдавская РеспубликаВ миреРоссияСергей ЛавровИнтервью Лаврова трем российским радиостанциям — 2024
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала