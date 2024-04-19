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В ульяновской школе из-за сильного ветра рухнул потолок
В ульяновской школе из-за сильного ветра рухнул потолок - РИА Новости, 19.04.2024
В ульяновской школе из-за сильного ветра рухнул потолок
Потолок обрушился в гимназии в Засвияжском районе Ульяновска из-за сильного ветра, следователи организовали проверку, сообщило СУСК России по Ульяновской... РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T19:41
2024-04-19T19:41
2024-04-19T19:41
происшествия
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ульяновская область
следственный комитет россии (ск рф)
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САМАРА, 19 апр - РИА Новости. Потолок обрушился в гимназии в Засвияжском районе Ульяновска из-за сильного ветра, следователи организовали проверку, сообщило СУСК России по Ульяновской области в своем Telegram-канале. "Предварительно установлено, что около 12 часов (11.00 мск) 19.04.2024 в результате сильного порыва ветра во время урока произошло обрушение потолочных панелей подвесного потолка в гимназии, расположенной в Засвияжском районе города Ульяновска, учащиеся при этом не пострадали", - говорится в сообщении ведомства. Сейчас следователи СК работают на месте происшествия, они организовали проверку для установления всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ульяновск, россия, ульяновская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Ульяновск, Россия, Ульяновская область, Следственный комитет России (СК РФ)
В ульяновской школе из-за сильного ветра рухнул потолок
СК проводит проверку после обрушения потолка в ульяновской школе из-за ветра