https://ria.ru/20240419/potolok-1941138624.html

В ульяновской школе из-за сильного ветра рухнул потолок

В ульяновской школе из-за сильного ветра рухнул потолок - РИА Новости, 19.04.2024

В ульяновской школе из-за сильного ветра рухнул потолок

Потолок обрушился в гимназии в Засвияжском районе Ульяновска из-за сильного ветра, следователи организовали проверку, сообщило СУСК России по Ульяновской... РИА Новости, 19.04.2024

2024-04-19T19:41

2024-04-19T19:41

2024-04-19T19:41

происшествия

ульяновск

россия

ульяновская область

следственный комитет россии (ск рф)

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САМАРА, 19 апр - РИА Новости. Потолок обрушился в гимназии в Засвияжском районе Ульяновска из-за сильного ветра, следователи организовали проверку, сообщило СУСК России по Ульяновской области в своем Telegram-канале. "Предварительно установлено, что около 12 часов (11.00 мск) 19.04.2024 в результате сильного порыва ветра во время урока произошло обрушение потолочных панелей подвесного потолка в гимназии, расположенной в Засвияжском районе города Ульяновска, учащиеся при этом не пострадали", - говорится в сообщении ведомства. Сейчас следователи СК работают на месте происшествия, они организовали проверку для установления всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

https://ria.ru/20240211/krysha-1926661957.html

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россия

ульяновская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, ульяновск, россия, ульяновская область, следственный комитет россии (ск рф)