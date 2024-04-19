Рейтинг@Mail.ru
В ульяновской школе из-за сильного ветра рухнул потолок - РИА Новости, 19.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:41 19.04.2024
https://ria.ru/20240419/potolok-1941138624.html
В ульяновской школе из-за сильного ветра рухнул потолок
В ульяновской школе из-за сильного ветра рухнул потолок - РИА Новости, 19.04.2024
В ульяновской школе из-за сильного ветра рухнул потолок
Потолок обрушился в гимназии в Засвияжском районе Ульяновска из-за сильного ветра, следователи организовали проверку, сообщило СУСК России по Ульяновской... РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T19:41
2024-04-19T19:41
происшествия
ульяновск
россия
ульяновская область
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155780/26/1557802611_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_594087b3123594a4dcdbf17a76fdd378.jpg
САМАРА, 19 апр - РИА Новости. Потолок обрушился в гимназии в Засвияжском районе Ульяновска из-за сильного ветра, следователи организовали проверку, сообщило СУСК России по Ульяновской области в своем Telegram-канале. "Предварительно установлено, что около 12 часов (11.00 мск) 19.04.2024 в результате сильного порыва ветра во время урока произошло обрушение потолочных панелей подвесного потолка в гимназии, расположенной в Засвияжском районе города Ульяновска, учащиеся при этом не пострадали", - говорится в сообщении ведомства. Сейчас следователи СК работают на месте происшествия, они организовали проверку для установления всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
https://ria.ru/20240211/krysha-1926661957.html
ульяновск
россия
ульяновская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155780/26/1557802611_228:0:2959:2048_1920x0_80_0_0_d41446d7adbfbe45b6a10db3e4a421cd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, ульяновск, россия, ульяновская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Ульяновск, Россия, Ульяновская область, Следственный комитет России (СК РФ)
В ульяновской школе из-за сильного ветра рухнул потолок

СК проводит проверку после обрушения потолка в ульяновской школе из-за ветра

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 19.04.2024
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета РФ . Архивное фото
Читать ria.ru в
САМАРА, 19 апр - РИА Новости. Потолок обрушился в гимназии в Засвияжском районе Ульяновска из-за сильного ветра, следователи организовали проверку, сообщило СУСК России по Ульяновской области в своем Telegram-канале.
«
"Предварительно установлено, что около 12 часов (11.00 мск) 19.04.2024 в результате сильного порыва ветра во время урока произошло обрушение потолочных панелей подвесного потолка в гимназии, расположенной в Засвияжском районе города Ульяновска, учащиеся при этом не пострадали", - говорится в сообщении ведомства.
Сейчас следователи СК работают на месте происшествия, они организовали проверку для установления всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Место обрушения крыши в МОБУ Красногвардейская гимназия в Оренбургской области - РИА Новости, 1920, 11.02.2024
В Оренбургской области частично обрушилась крыша школы
11 февраля, 09:54
 
ПроисшествияУльяновскРоссияУльяновская областьСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала