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Кубанские казаки передали инвалидные коляски в госпиталь Донецка - РИА Новости, 19.04.2024
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18:21 19.04.2024
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Кубанские казаки передали инвалидные коляски в госпиталь Донецка
Кубанские казаки передали инвалидные коляски в госпиталь Донецка - РИА Новости, 19.04.2024
Кубанские казаки передали инвалидные коляски в госпиталь Донецка
Казаки Белореченского района Кубани отвезли в госпиталь Донецка гуманитарный груз, в том числе инвалидные коляски для раненых бойцов спецоперации, рассказала... РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T18:21
2024-04-19T18:21
надежные люди
донецкая народная республика
белореченский район
донецк
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КРАСНОДАР, 19 апр - РИА Новости. Казаки Белореченского района Кубани отвезли в госпиталь Донецка гуманитарный груз, в том числе инвалидные коляски для раненых бойцов спецоперации, рассказала РИА Новости помощник местного атамана Елена Шаповаленко. По ее словам, казаки Белореченского района доставили партию гуманитарной помощи от местных жителей и жителей Адыгеи бойцам, находящимся на реабилитации в госпитале в ДНР. "Я общаюсь с ребятами, ветеранами СВО, которые там с 14-го года, и рассказала, что у меня есть пять инвалидных колясок в штабе. Один из ветеранов мне говорит: у нас в Донецке просто расцелуют за эти коляски... и для персонала это будет лучшее подспорье… Он позвонил в Донецк в госпиталь и спросил: что вам нужно? Нам написали: большие памперсы, медицинские пеленки, влажные полотенца и спецсредства: коляски, костыли. Колясок отправили семь, половину оставили в госпитале, половину отдали на скорую помощь при госпитале, две трости, пять пар костылей и целую кучу памперсов и пеленок", - рассказала Шаповаленко. Она добавила, что казаки района продолжают сотрудничать с госпиталем и в ближайшее время отправят следующую посылку.
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донецкая народная республика
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донецкая народная республика, белореченский район, донецк
Надежные люди, Донецкая Народная Республика, Белореченский район, Донецк

Кубанские казаки передали инвалидные коляски в госпиталь Донецка

Кубанские казаки передали инвалидные коляски в госпиталь Донецка
Кубанские казаки передали инвалидные коляски в госпиталь Донецка
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КРАСНОДАР, 19 апр - РИА Новости. Казаки Белореченского района Кубани отвезли в госпиталь Донецка гуманитарный груз, в том числе инвалидные коляски для раненых бойцов спецоперации, рассказала РИА Новости помощник местного атамана Елена Шаповаленко.
По ее словам, казаки Белореченского района доставили партию гуманитарной помощи от местных жителей и жителей Адыгеи бойцам, находящимся на реабилитации в госпитале в ДНР.
© Фото : предоставлено помощником атамана Белореченского районного казачьего общества Еленой ШаповаленкоКубанские казаки передали инвалидные коляски в госпиталь Донецка
Кубанские казаки передали инвалидные коляски в госпиталь Донецка - РИА Новости, 1920, 19.04.2024
© Фото : предоставлено помощником атамана Белореченского районного казачьего общества Еленой Шаповаленко
Кубанские казаки передали инвалидные коляски в госпиталь Донецка
"Я общаюсь с ребятами, ветеранами СВО, которые там с 14-го года, и рассказала, что у меня есть пять инвалидных колясок в штабе. Один из ветеранов мне говорит: у нас в Донецке просто расцелуют за эти коляски... и для персонала это будет лучшее подспорье… Он позвонил в Донецк в госпиталь и спросил: что вам нужно? Нам написали: большие памперсы, медицинские пеленки, влажные полотенца и спецсредства: коляски, костыли. Колясок отправили семь, половину оставили в госпитале, половину отдали на скорую помощь при госпитале, две трости, пять пар костылей и целую кучу памперсов и пеленок", - рассказала Шаповаленко.
Она добавила, что казаки района продолжают сотрудничать с госпиталем и в ближайшее время отправят следующую посылку.
Активисты волонтерского центра Тюменской областной думы, отправившие гуманитарный груз в зону СВО - РИА Новости, 1920, 19.04.2024
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