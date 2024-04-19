https://ria.ru/20240419/pomosch-1941118120.html

Кубанские казаки передали инвалидные коляски в госпиталь Донецка

Кубанские казаки передали инвалидные коляски в госпиталь Донецка - РИА Новости, 19.04.2024

Кубанские казаки передали инвалидные коляски в госпиталь Донецка

Казаки Белореченского района Кубани отвезли в госпиталь Донецка гуманитарный груз, в том числе инвалидные коляски для раненых бойцов спецоперации, рассказала... РИА Новости, 19.04.2024

2024-04-19T18:21

2024-04-19T18:21

2024-04-19T18:21

надежные люди

донецкая народная республика

белореченский район

донецк

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КРАСНОДАР, 19 апр - РИА Новости. Казаки Белореченского района Кубани отвезли в госпиталь Донецка гуманитарный груз, в том числе инвалидные коляски для раненых бойцов спецоперации, рассказала РИА Новости помощник местного атамана Елена Шаповаленко. По ее словам, казаки Белореченского района доставили партию гуманитарной помощи от местных жителей и жителей Адыгеи бойцам, находящимся на реабилитации в госпитале в ДНР. "Я общаюсь с ребятами, ветеранами СВО, которые там с 14-го года, и рассказала, что у меня есть пять инвалидных колясок в штабе. Один из ветеранов мне говорит: у нас в Донецке просто расцелуют за эти коляски... и для персонала это будет лучшее подспорье… Он позвонил в Донецк в госпиталь и спросил: что вам нужно? Нам написали: большие памперсы, медицинские пеленки, влажные полотенца и спецсредства: коляски, костыли. Колясок отправили семь, половину оставили в госпитале, половину отдали на скорую помощь при госпитале, две трости, пять пар костылей и целую кучу памперсов и пеленок", - рассказала Шаповаленко. Она добавила, что казаки района продолжают сотрудничать с госпиталем и в ближайшее время отправят следующую посылку.

https://ria.ru/20240419/gumpomosch-1941117804.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

донецкая народная республика, белореченский район, донецк