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Пермяки, изготавливающие колбасы, отправили свою продукцию бойцам СВО
Пермяки, изготавливающие колбасы, отправили свою продукцию бойцам СВО - РИА Новости, 19.04.2024
Пермяки, изготавливающие колбасы, отправили свою продукцию бойцам СВО
Предприниматели из Перми, которые сами изготавливают колбасы и мясные деликатесы, отправили бойцам в зону СВО свою продукцию, сообщает краевой гуманитарный... РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T16:25
2024-04-19T16:25
2024-04-19T16:25
надежные люди
пермь
пермский край
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ПЕРМЬ, 19 апр - РИА Новости. Предприниматели из Перми, которые сами изготавливают колбасы и мясные деликатесы, отправили бойцам в зону СВО свою продукцию, сообщает краевой гуманитарный центр. "Гуманитарный центр Прикамья выражает искреннюю благодарность Олегу Ворончихину и магазину "Чё-Капчё" за передачу 160 кг колбасы... а также за передачу копчёной грудинки и шпига", - говорится в сообщении. Уточняется, что продукты уже доставлены бойцам, кроме них привезли письма от детей. "Нам прилетают сообщения из разных подразделений с благодарностями", - добавили в гуманитарном центре. В соцсетях указано, что пермский магазин торгует колбасами, мясом, деликатесами собственного производства. За два года из Пермского края на территорию специальной военной операции отправлено около 4 тысяч тонн гуманитарных грузов. Последняя партия массой около 5 тонн направлена в середине апреля. Для военнослужащих по заявкам волонтеры собрали самое необходимое: стройматериалы, инструменты, маскировочные сети, рации и ретрансляторы, шины, куб для воды, дизельные масла, медикаменты, продукты питания, тактическое снаряжение.
https://ria.ru/20240419/nosilki-1941060984.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пермь, пермский край
Надежные люди, Пермь, Пермский край
ПЕРМЬ, 19 апр - РИА Новости. Предприниматели из Перми, которые сами изготавливают колбасы и мясные деликатесы, отправили бойцам в зону СВО свою продукцию, сообщает краевой гуманитарный центр.
"Гуманитарный центр Прикамья выражает искреннюю благодарность Олегу Ворончихину и магазину "Чё-Капчё" за передачу 160 кг колбасы... а также за передачу копчёной грудинки и шпига", - говорится в сообщении.
Уточняется, что продукты уже доставлены бойцам, кроме них привезли письма от детей. "Нам прилетают сообщения из разных подразделений с благодарностями", - добавили в гуманитарном центре.
В соцсетях указано, что пермский магазин торгует колбасами, мясом, деликатесами собственного производства.
За два года из Пермского края на территорию специальной военной операции отправлено около 4 тысяч тонн гуманитарных грузов. Последняя партия массой около 5 тонн направлена в середине апреля. Для военнослужащих по заявкам волонтеры собрали самое необходимое: стройматериалы, инструменты, маскировочные сети, рации и ретрансляторы, шины, куб для воды, дизельные масла, медикаменты, продукты питания, тактическое снаряжение.