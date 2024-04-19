https://ria.ru/20240419/pomosch-1941089685.html

Пермяки, изготавливающие колбасы, отправили свою продукцию бойцам СВО

Пермяки, изготавливающие колбасы, отправили свою продукцию бойцам СВО - РИА Новости, 19.04.2024

Пермяки, изготавливающие колбасы, отправили свою продукцию бойцам СВО

Предприниматели из Перми, которые сами изготавливают колбасы и мясные деликатесы, отправили бойцам в зону СВО свою продукцию, сообщает краевой гуманитарный... РИА Новости, 19.04.2024

2024-04-19T16:25

2024-04-19T16:25

2024-04-19T16:25

надежные люди

пермь

пермский край

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ПЕРМЬ, 19 апр - РИА Новости. Предприниматели из Перми, которые сами изготавливают колбасы и мясные деликатесы, отправили бойцам в зону СВО свою продукцию, сообщает краевой гуманитарный центр. "Гуманитарный центр Прикамья выражает искреннюю благодарность Олегу Ворончихину и магазину "Чё-Капчё" за передачу 160 кг колбасы... а также за передачу копчёной грудинки и шпига", - говорится в сообщении. Уточняется, что продукты уже доставлены бойцам, кроме них привезли письма от детей. "Нам прилетают сообщения из разных подразделений с благодарностями", - добавили в гуманитарном центре. В соцсетях указано, что пермский магазин торгует колбасами, мясом, деликатесами собственного производства. За два года из Пермского края на территорию специальной военной операции отправлено около 4 тысяч тонн гуманитарных грузов. Последняя партия массой около 5 тонн направлена в середине апреля. Для военнослужащих по заявкам волонтеры собрали самое необходимое: стройматериалы, инструменты, маскировочные сети, рации и ретрансляторы, шины, куб для воды, дизельные масла, медикаменты, продукты питания, тактическое снаряжение.

https://ria.ru/20240419/nosilki-1941060984.html

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пермский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

пермь, пермский край