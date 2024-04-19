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Польша опасается потерять деньги из фондов ЕС - РИА Новости, 19.04.2024
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19:25 19.04.2024 (обновлено: 19:38 19.04.2024)
https://ria.ru/20240419/polsha-1941136159.html
Польша опасается потерять деньги из фондов ЕС
Польша опасается потерять деньги из фондов ЕС - РИА Новости, 19.04.2024
Польша опасается потерять деньги из фондов ЕС
Польша может потерять много денег из фондов Европейского союза, заявила министр фондов и развития республики Катажина Пельчиньская-Наленьч. РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T19:25
2024-04-19T19:38
польша
евросоюз
в мире
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ВАРШАВА, 19 апр – РИА Новости. Польша может потерять много денег из фондов Европейского союза, заявила министр фондов и развития республики Катажина Пельчиньская-Наленьч. "Мы получили рабочий отчет аудита Европейской комиссии в NCBiR (Национальный центр исследований и развития Польши – ред.), указывающий на очередные серьезные нарушения (в том числе конфликт интересов при оценке заявок) в расходовании средств, по крайней мере, с 2018 года", - написала министр на платформе Х. "Польша может потерять большие средства из фондов ЕС. Мы начинаем широкие корректирующие действия, включая аудит, в тесном сотрудничестве с комиссией", - заявила она. Недавно Пельчиньская-Наленьч сообщила, что Польша получила крупнейший со времени членства в ЕС транш объемом около 6,2 миллиарда евро.
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польша, евросоюз, в мире
Польша, Евросоюз, В мире
Польша опасается потерять деньги из фондов ЕС

Польша получила отчет аудита ЕК, указывающий на нарушения в расходовании средств

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкПрезидентский дворец в Варшаве
Президентский дворец в Варшаве - РИА Новости, 1920, 19.04.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Президентский дворец в Варшаве. Архивное фото
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ВАРШАВА, 19 апр – РИА Новости. Польша может потерять много денег из фондов Европейского союза, заявила министр фондов и развития республики Катажина Пельчиньская-Наленьч.
«
"Мы получили рабочий отчет аудита Европейской комиссии в NCBiR (Национальный центр исследований и развития Польши – ред.), указывающий на очередные серьезные нарушения (в том числе конфликт интересов при оценке заявок) в расходовании средств, по крайней мере, с 2018 года", - написала министр на платформе Х.
"Польша может потерять большие средства из фондов ЕС. Мы начинаем широкие корректирующие действия, включая аудит, в тесном сотрудничестве с комиссией", - заявила она.
Недавно Пельчиньская-Наленьч сообщила, что Польша получила крупнейший со времени членства в ЕС транш объемом около 6,2 миллиарда евро.
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