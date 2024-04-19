https://ria.ru/20240419/polsha-1941136159.html
Польша опасается потерять деньги из фондов ЕС
Польша опасается потерять деньги из фондов ЕС - РИА Новости, 19.04.2024
Польша опасается потерять деньги из фондов ЕС
Польша может потерять много денег из фондов Европейского союза, заявила министр фондов и развития республики Катажина Пельчиньская-Наленьч. РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T19:25
2024-04-19T19:25
2024-04-19T19:38
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ВАРШАВА, 19 апр – РИА Новости. Польша может потерять много денег из фондов Европейского союза, заявила министр фондов и развития республики Катажина Пельчиньская-Наленьч. "Мы получили рабочий отчет аудита Европейской комиссии в NCBiR (Национальный центр исследований и развития Польши – ред.), указывающий на очередные серьезные нарушения (в том числе конфликт интересов при оценке заявок) в расходовании средств, по крайней мере, с 2018 года", - написала министр на платформе Х. "Польша может потерять большие средства из фондов ЕС. Мы начинаем широкие корректирующие действия, включая аудит, в тесном сотрудничестве с комиссией", - заявила она. Недавно Пельчиньская-Наленьч сообщила, что Польша получила крупнейший со времени членства в ЕС транш объемом около 6,2 миллиарда евро.
https://ria.ru/20231005/polsa-1900830449.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
польша, евросоюз, в мире
Польша опасается потерять деньги из фондов ЕС
Польша получила отчет аудита ЕК, указывающий на нарушения в расходовании средств
ВАРШАВА, 19 апр – РИА Новости. Польша может потерять много денег из фондов Европейского союза, заявила министр фондов и развития республики Катажина Пельчиньская-Наленьч.
«
"Мы получили рабочий отчет аудита Европейской комиссии в NCBiR (Национальный центр исследований и развития Польши – ред.), указывающий на очередные серьезные нарушения (в том числе конфликт интересов при оценке заявок) в расходовании средств, по крайней мере, с 2018 года", - написала министр на платформе Х.
"Польша может потерять большие средства из фондов ЕС. Мы начинаем широкие корректирующие действия, включая аудит, в тесном сотрудничестве с комиссией", - заявила она.
Недавно Пельчиньская-Наленьч сообщила, что Польша получила крупнейший со времени членства в ЕС транш объемом около 6,2 миллиарда евро.