https://ria.ru/20240419/polsha-1941032143.html

В Польше задержали двух подозреваемых в нападении на экс-главу ФБК*

В Польше задержали двух подозреваемых в нападении на экс-главу ФБК* - РИА Новости, 19.04.2024

В Польше задержали двух подозреваемых в нападении на экс-главу ФБК*

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что в Польше задержаны двое подозреваемых в нападении на бывшего главу "Фонда борьбы с коррупцией"* Леонида Волкова** в... РИА Новости, 19.04.2024

2024-04-19T13:13

2024-04-19T13:13

2024-04-19T13:14

в мире

польша

литва

вильнюс

леонид волков

гитанас науседа

иван жданов

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что в Польше задержаны двое подозреваемых в нападении на бывшего главу "Фонда борьбы с коррупцией"* Леонида Волкова** в Вильнюсе в марте, они будут переданы Литве. "В Польше задержаны два человека, подозреваемые в нанесении повреждений лидеру российской оппозиции Леониду Волкову**. Благодарю Польшу за прекрасную работу, мы разговаривали об этом с президентом Польши, я поблагодарил его за прекрасное сотрудничество", - приводит слова Науседы портал LRT (Литовское радио и телевидение). Литовский президент не уточнил гражданство задержанных, но сообщил, что они вскоре будут переданы Литве. Литовская версия портала Delfi со ссылкой на полицию сообщила в ночь на 13 марта, что на Волкова** напал неизвестный с молотком возле его дома в Вильнюсе. Входящий в его окружение Иван Жданов** опубликовал фотографии, на которых у Волкова** синяк под глазом и на скуле, а также ссадина на лбу. Через несколько часов Волков** сообщил, что вернулся домой из больницы с переломом руки.* Экстремистская организация, запрещена в России** Признан иностранным агентом, включен в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга

https://ria.ru/20240201/rozysk-1924921628.html

https://ria.ru/20240129/fbk-1924081013.html

польша

литва

вильнюс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, польша, литва, вильнюс, леонид волков, гитанас науседа, иван жданов, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), фонд борьбы с коррупцией