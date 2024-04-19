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В Польше задержали двух подозреваемых в нападении на экс-главу ФБК* - РИА Новости, 19.04.2024
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13:13 19.04.2024 (обновлено: 13:14 19.04.2024)
https://ria.ru/20240419/polsha-1941032143.html
В Польше задержали двух подозреваемых в нападении на экс-главу ФБК*
В Польше задержали двух подозреваемых в нападении на экс-главу ФБК* - РИА Новости, 19.04.2024
В Польше задержали двух подозреваемых в нападении на экс-главу ФБК*
Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что в Польше задержаны двое подозреваемых в нападении на бывшего главу "Фонда борьбы с коррупцией"* Леонида Волкова** в... РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T13:13
2024-04-19T13:14
в мире
польша
литва
вильнюс
леонид волков
гитанас науседа
иван жданов
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что в Польше задержаны двое подозреваемых в нападении на бывшего главу "Фонда борьбы с коррупцией"* Леонида Волкова** в Вильнюсе в марте, они будут переданы Литве. "В Польше задержаны два человека, подозреваемые в нанесении повреждений лидеру российской оппозиции Леониду Волкову**. Благодарю Польшу за прекрасную работу, мы разговаривали об этом с президентом Польши, я поблагодарил его за прекрасное сотрудничество", - приводит слова Науседы портал LRT (Литовское радио и телевидение). Литовский президент не уточнил гражданство задержанных, но сообщил, что они вскоре будут переданы Литве. Литовская версия портала Delfi со ссылкой на полицию сообщила в ночь на 13 марта, что на Волкова** напал неизвестный с молотком возле его дома в Вильнюсе. Входящий в его окружение Иван Жданов** опубликовал фотографии, на которых у Волкова** синяк под глазом и на скуле, а также ссадина на лбу. Через несколько часов Волков** сообщил, что вернулся домой из больницы с переломом руки.* Экстремистская организация, запрещена в России** Признан иностранным агентом, включен в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга
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в мире, польша, литва, вильнюс, леонид волков, гитанас науседа, иван жданов, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), фонд борьбы с коррупцией
В мире, Польша, Литва, Вильнюс, Леонид Волков, Гитанас Науседа, Иван Жданов, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Фонд борьбы с коррупцией
В Польше задержали двух подозреваемых в нападении на экс-главу ФБК*

Польша передаст Литве двух подозреваемых в нападении на экс-главу ФБК Волкова

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкСотрудники полиции на одной из улиц в Варшаве
Сотрудники полиции на одной из улиц в Варшаве - РИА Новости, 1920, 19.04.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Сотрудники полиции на одной из улиц в Варшаве. Архивное фото
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что в Польше задержаны двое подозреваемых в нападении на бывшего главу "Фонда борьбы с коррупцией"* Леонида Волкова** в Вильнюсе в марте, они будут переданы Литве.
"В Польше задержаны два человека, подозреваемые в нанесении повреждений лидеру российской оппозиции Леониду Волкову**. Благодарю Польшу за прекрасную работу, мы разговаривали об этом с президентом Польши, я поблагодарил его за прекрасное сотрудничество", - приводит слова Науседы портал LRT (Литовское радио и телевидение).
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Литовский президент не уточнил гражданство задержанных, но сообщил, что они вскоре будут переданы Литве.
Литовская версия портала Delfi со ссылкой на полицию сообщила в ночь на 13 марта, что на Волкова** напал неизвестный с молотком возле его дома в Вильнюсе. Входящий в его окружение Иван Жданов** опубликовал фотографии, на которых у Волкова** синяк под глазом и на скуле, а также ссадина на лбу. Через несколько часов Волков** сообщил, что вернулся домой из больницы с переломом руки.
* Экстремистская организация, запрещена в России
** Признан иностранным агентом, включен в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга
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В миреПольшаЛитваВильнюсЛеонид ВолковГитанас НауседаИван ЖдановФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)Фонд борьбы с коррупцией
 
 
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