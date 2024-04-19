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В Польше призвали готовиться к выходу из ЕС - РИА Новости, 19.04.2024
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12:14 19.04.2024 (обновлено: 12:17 19.04.2024)
https://ria.ru/20240419/polsha-1941014105.html
В Польше призвали готовиться к выходу из ЕС
В Польше призвали готовиться к выходу из ЕС - РИА Новости, 19.04.2024
В Польше призвали готовиться к выходу из ЕС
Польша должна готовиться к выходу из Европейского союза, заявила директор по европейским делам партии, относящейся к не входящему в правящую коалицию... РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T12:14
2024-04-19T12:17
в мире
польша
евросоюз
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ВАРШАВА, 19 апр – РИА Новости. Польша должна готовиться к выходу из Европейского союза, заявила директор по европейским делам партии, относящейся к не входящему в правящую коалицию объединению националистов и евроскептиков "Конфедерация", Анна Брылка в эфире радиостанции RMF FM. "Я езжу по протестам фермеров, встречаюсь с моими друзьями, соседями, и все чаще слышны голоса, которые говорят о том, что у нас слишком много бюрократии, слишком много дополнительных трудностей, европейская климатическая комиссия, европейский "Зеленый курс", всё более строгие правила содержания животных и это всё оторвано от реальности, и надо ли нам это всё и не должны ли мы обсудить, выгодно ли для Польши дальнейшее членство в Европейском союзе", - сказала Брылка. Она отметила, что к мнению фермеров присоединяются другие общественно-профессиональные группы, которых коснётся климатическая политика страны. "Польша должна быть готова к таким сценариям, как выход из Европейского союза, деинтеграция", - заключила она.
https://ria.ru/20240418/patriot-1940917452.html
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в мире, польша, евросоюз
В мире, Польша, Евросоюз
В Польше призвали готовиться к выходу из ЕС

Политик Брылка: Польша должна готовиться к выходу из Евросоюза

© AP Photo / Ebrahim NorooziАкция протеста польских фермеров
Акция протеста польских фермеров - РИА Новости, 1920, 19.04.2024
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Акция протеста польских фермеров. Архивное фото
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ВАРШАВА, 19 апр – РИА Новости. Польша должна готовиться к выходу из Европейского союза, заявила директор по европейским делам партии, относящейся к не входящему в правящую коалицию объединению националистов и евроскептиков "Конфедерация", Анна Брылка в эфире радиостанции RMF FM.
"Я езжу по протестам фермеров, встречаюсь с моими друзьями, соседями, и все чаще слышны голоса, которые говорят о том, что у нас слишком много бюрократии, слишком много дополнительных трудностей, европейская климатическая комиссия, европейский "Зеленый курс", всё более строгие правила содержания животных и это всё оторвано от реальности, и надо ли нам это всё и не должны ли мы обсудить, выгодно ли для Польши дальнейшее членство в Европейском союзе", - сказала Брылка.
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Она отметила, что к мнению фермеров присоединяются другие общественно-профессиональные группы, которых коснётся климатическая политика страны.
"Польша должна быть готова к таким сценариям, как выход из Европейского союза, деинтеграция", - заключила она.
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