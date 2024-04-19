https://ria.ru/20240419/polsha-1941014105.html
В Польше призвали готовиться к выходу из ЕС
В Польше призвали готовиться к выходу из ЕС - РИА Новости, 19.04.2024
В Польше призвали готовиться к выходу из ЕС
Польша должна готовиться к выходу из Европейского союза, заявила директор по европейским делам партии, относящейся к не входящему в правящую коалицию... РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T12:14
2024-04-19T12:14
2024-04-19T12:17
в мире
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ВАРШАВА, 19 апр – РИА Новости. Польша должна готовиться к выходу из Европейского союза, заявила директор по европейским делам партии, относящейся к не входящему в правящую коалицию объединению националистов и евроскептиков "Конфедерация", Анна Брылка в эфире радиостанции RMF FM. "Я езжу по протестам фермеров, встречаюсь с моими друзьями, соседями, и все чаще слышны голоса, которые говорят о том, что у нас слишком много бюрократии, слишком много дополнительных трудностей, европейская климатическая комиссия, европейский "Зеленый курс", всё более строгие правила содержания животных и это всё оторвано от реальности, и надо ли нам это всё и не должны ли мы обсудить, выгодно ли для Польши дальнейшее членство в Европейском союзе", - сказала Брылка. Она отметила, что к мнению фермеров присоединяются другие общественно-профессиональные группы, которых коснётся климатическая политика страны. "Польша должна быть готова к таким сценариям, как выход из Европейского союза, деинтеграция", - заключила она.
https://ria.ru/20240418/patriot-1940917452.html
https://ria.ru/20240319/polsha-1934353458.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, польша, евросоюз
В Польше призвали готовиться к выходу из ЕС
Политик Брылка: Польша должна готовиться к выходу из Евросоюза
ВАРШАВА, 19 апр – РИА Новости. Польша должна готовиться к выходу из Европейского союза, заявила директор по европейским делам партии, относящейся к не входящему в правящую коалицию объединению националистов и евроскептиков "Конфедерация", Анна Брылка в эфире радиостанции RMF FM.
"Я езжу по протестам фермеров, встречаюсь с моими друзьями, соседями, и все чаще слышны голоса, которые говорят о том, что у нас слишком много бюрократии, слишком много дополнительных трудностей, европейская климатическая комиссия, европейский "Зеленый курс", всё более строгие правила содержания животных и это всё оторвано от реальности, и надо ли нам это всё и не должны ли мы обсудить, выгодно ли для Польши дальнейшее членство в Европейском союзе", - сказала Брылка.
Она отметила, что к мнению фермеров присоединяются другие общественно-профессиональные группы, которых коснётся климатическая политика страны.
"Польша должна быть готова к таким сценариям, как выход из Европейского союза, деинтеграция", - заключила она.