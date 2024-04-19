https://ria.ru/20240419/polsha-1941014105.html

В Польше призвали готовиться к выходу из ЕС

В Польше призвали готовиться к выходу из ЕС - РИА Новости, 19.04.2024

В Польше призвали готовиться к выходу из ЕС

Польша должна готовиться к выходу из Европейского союза, заявила директор по европейским делам партии, относящейся к не входящему в правящую коалицию... РИА Новости, 19.04.2024

2024-04-19T12:14

2024-04-19T12:14

2024-04-19T12:17

в мире

польша

евросоюз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/14/1934424667_0:214:3071:1941_1920x0_80_0_0_f7e18cd8568be22f37263756ec5d3796.jpg

ВАРШАВА, 19 апр – РИА Новости. Польша должна готовиться к выходу из Европейского союза, заявила директор по европейским делам партии, относящейся к не входящему в правящую коалицию объединению националистов и евроскептиков "Конфедерация", Анна Брылка в эфире радиостанции RMF FM. "Я езжу по протестам фермеров, встречаюсь с моими друзьями, соседями, и все чаще слышны голоса, которые говорят о том, что у нас слишком много бюрократии, слишком много дополнительных трудностей, европейская климатическая комиссия, европейский "Зеленый курс", всё более строгие правила содержания животных и это всё оторвано от реальности, и надо ли нам это всё и не должны ли мы обсудить, выгодно ли для Польши дальнейшее членство в Европейском союзе", - сказала Брылка. Она отметила, что к мнению фермеров присоединяются другие общественно-профессиональные группы, которых коснётся климатическая политика страны. "Польша должна быть готова к таким сценариям, как выход из Европейского союза, деинтеграция", - заключила она.

https://ria.ru/20240418/patriot-1940917452.html

https://ria.ru/20240319/polsha-1934353458.html

польша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, польша, евросоюз