https://ria.ru/20240419/polsha-1940949821.html

В Польше заявили, что подняли в небо авиацию из-за "активности России"

В Польше заявили, что подняли в небо авиацию из-за "активности России" - РИА Новости, 19.04.2024

В Польше заявили, что подняли в небо авиацию из-за "активности России"

Оперативное командование польских ВС утверждает, что авиацию Польши подняли в небо над республикой из-за якобы "интенсивных" действий России. РИА Новости, 19.04.2024

2024-04-19T07:44

2024-04-19T07:44

2024-04-19T11:09

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ВАРШАВА, 19 апр – РИА Новости. Оперативное командование польских ВС утверждает, что авиацию Польши подняли в небо над республикой из-за якобы "интенсивных" действий России. "Обращаем ваше внимание, что в воздушном пространстве начали работать дежурные самолеты, что может привести к повышению уровня шума, особенно в юго-восточной части страны", - сказано в сообщении командования в соцсети X. В нем заявляется, что "сегодняшней ночью наблюдается интенсивная деятельность дальней авиации Российской Федерации, связанная с ракетными ударами" якобы по объектам на территории Украины. Отмечается, что "все необходимые процедуры для обеспечения безопасности польского воздушного пространства были запущены", ведется мониторинг ситуации. В последнее время такие сообщения Польша объявляет регулярно. Обычно эти действия совпадают с объявлением воздушной тревоги на Украине.

https://ria.ru/20240408/duda-1938596613.html

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