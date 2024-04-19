Рейтинг@Mail.ru
В Польше заявили, что подняли в небо авиацию из-за "активности России" - РИА Новости, 19.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:44 19.04.2024 (обновлено: 11:09 19.04.2024)
https://ria.ru/20240419/polsha-1940949821.html
В Польше заявили, что подняли в небо авиацию из-за "активности России"
В Польше заявили, что подняли в небо авиацию из-за "активности России" - РИА Новости, 19.04.2024
В Польше заявили, что подняли в небо авиацию из-за "активности России"
Оперативное командование польских ВС утверждает, что авиацию Польши подняли в небо над республикой из-за якобы "интенсивных" действий России. РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T07:44
2024-04-19T11:09
польша
украина
россия
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0f/1858001820_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_ecd654a4a277b456c3ec585c568c6019.jpg
ВАРШАВА, 19 апр – РИА Новости. Оперативное командование польских ВС утверждает, что авиацию Польши подняли в небо над республикой из-за якобы "интенсивных" действий России. "Обращаем ваше внимание, что в воздушном пространстве начали работать дежурные самолеты, что может привести к повышению уровня шума, особенно в юго-восточной части страны", - сказано в сообщении командования в соцсети X. В нем заявляется, что "сегодняшней ночью наблюдается интенсивная деятельность дальней авиации Российской Федерации, связанная с ракетными ударами" якобы по объектам на территории Украины. Отмечается, что "все необходимые процедуры для обеспечения безопасности польского воздушного пространства были запущены", ведется мониторинг ситуации. В последнее время такие сообщения Польша объявляет регулярно. Обычно эти действия совпадают с объявлением воздушной тревоги на Украине.
https://ria.ru/20240408/duda-1938596613.html
https://ria.ru/20240408/udar-1938475315.html
польша
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0f/1858001820_455:0:3186:2048_1920x0_80_0_0_2c1f66d01939176e10e92e2203c9d2a7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
польша, украина, россия, в мире
Польша, Украина, Россия, В мире
В Польше заявили, что подняли в небо авиацию из-за "активности России"

ВС Польши заявили, что из-за активности России подняли в небо авиацию

CC BY 4.0 / Julian Herzog / Polish Air Force Mikoyan-Gurevich MiG-29A Самолет МиГ-29А ВВС Польши
Самолет МиГ-29А ВВС Польши - РИА Новости, 1920, 19.04.2024
CC BY 4.0 / Julian Herzog / Polish Air Force Mikoyan-Gurevich MiG-29A
Самолет МиГ-29А ВВС Польши. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 19 апр – РИА Новости. Оперативное командование польских ВС утверждает, что авиацию Польши подняли в небо над республикой из-за якобы "интенсивных" действий России.
"Обращаем ваше внимание, что в воздушном пространстве начали работать дежурные самолеты, что может привести к повышению уровня шума, особенно в юго-восточной части страны", - сказано в сообщении командования в соцсети X.
Президент Польши Анджей Дуда - РИА Новости, 1920, 08.04.2024
Президент Польши высказался о войне с Россией
8 апреля, 14:20
В нем заявляется, что "сегодняшней ночью наблюдается интенсивная деятельность дальней авиации Российской Федерации, связанная с ракетными ударами" якобы по объектам на территории Украины.
Отмечается, что "все необходимые процедуры для обеспечения безопасности польского воздушного пространства были запущены", ведется мониторинг ситуации.
В последнее время такие сообщения Польша объявляет регулярно. Обычно эти действия совпадают с объявлением воздушной тревоги на Украине.
Истребитель-бомбардировщик Су-34 - РИА Новости, 1920, 08.04.2024
Применили массово. В Польше пришли в ужас из-за удара России по ВСУ
8 апреля, 02:45
 
ПольшаУкраинаРоссияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала