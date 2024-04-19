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В Днепропетровской области на улице похитили мужчину, сообщил источник - РИА Новости, 19.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:50 19.04.2024
https://ria.ru/20240419/pokhischenie-1941078996.html
В Днепропетровской области на улице похитили мужчину, сообщил источник
В Днепропетровской области на улице похитили мужчину, сообщил источник - РИА Новости, 19.04.2024
В Днепропетровской области на улице похитили мужчину, сообщил источник
Неизвестные, предположительно сотрудники военкомата, похитили мужчину на улице в Днепропетровской области, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T15:50
2024-04-19T15:50
специальная военная операция на украине
в мире
украина
днепропетровская область
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 19 апр - РИА Новости. Неизвестные, предположительно сотрудники военкомата, похитили мужчину на улице в Днепропетровской области, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. В распоряжение РИА Новости попало видео, на котором группа мужчин на автомобиле, проезжая по улице, притормаживает у одного из домов, где стоит мужчина, и силой забрасывает его в салон. Предположительно, это сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, украинское название военкомата). По данным источника, неизвестно, где находится мужчина сейчас. Ранее на Украине был снижен возраст для мобилизации с 27 до 25 лет, кроме того Владимир Зеленский подписал закон о ликвидации статуса "ограниченно годен" по отношению к воинской службе. В начале апреля украинское издание "Телеграф" со ссылкой на данные Госстата сообщило, что число мужчин на Украине в возрасте 25-26 лет, подпадающих под измененную норму о минимальном возрасте мобилизации, превышает 467 тысяч человек. Как сообщал 5 апреля уполномоченный по правам человека на Украине Дмитрий Лубинец, с начала года в стране увеличилось количество обращений граждан, связанных с конфликтными ситуациями и резонансными случаями грубой мобилизации представителями военкоматов, при этом ни один военный не понес наказание за превышение полномочий.
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в мире, украина, днепропетровская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Днепропетровская область, Вооруженные силы Украины
В Днепропетровской области на улице похитили мужчину, сообщил источник

Источник: предположительно, сотрудники ТЦК похитили мужчину под Днепропетровском

CC BY-SA 4.0 / Art Nostalgy / Город Днепропетровск, Украина
Город Днепропетровск, Украина - РИА Новости, 1920, 19.04.2024
CC BY-SA 4.0 / Art Nostalgy /
Город Днепропетровск, Украина. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 19 апр - РИА Новости. Неизвестные, предположительно сотрудники военкомата, похитили мужчину на улице в Днепропетровской области, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
В распоряжение РИА Новости попало видео, на котором группа мужчин на автомобиле, проезжая по улице, притормаживает у одного из домов, где стоит мужчина, и силой забрасывает его в салон. Предположительно, это сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, украинское название военкомата). По данным источника, неизвестно, где находится мужчина сейчас.
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Ранее на Украине был снижен возраст для мобилизации с 27 до 25 лет, кроме того Владимир Зеленский подписал закон о ликвидации статуса "ограниченно годен" по отношению к воинской службе. В начале апреля украинское издание "Телеграф" со ссылкой на данные Госстата сообщило, что число мужчин на Украине в возрасте 25-26 лет, подпадающих под измененную норму о минимальном возрасте мобилизации, превышает 467 тысяч человек.
Как сообщал 5 апреля уполномоченный по правам человека на Украине Дмитрий Лубинец, с начала года в стране увеличилось количество обращений граждан, связанных с конфликтными ситуациями и резонансными случаями грубой мобилизации представителями военкоматов, при этом ни один военный не понес наказание за превышение полномочий.
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