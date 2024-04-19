https://ria.ru/20240419/pokhischenie-1941078996.html

В Днепропетровской области на улице похитили мужчину, сообщил источник

В Днепропетровской области на улице похитили мужчину, сообщил источник - РИА Новости, 19.04.2024

В Днепропетровской области на улице похитили мужчину, сообщил источник

Неизвестные, предположительно сотрудники военкомата, похитили мужчину на улице в Днепропетровской области, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. РИА Новости, 19.04.2024

2024-04-19T15:50

2024-04-19T15:50

2024-04-19T15:50

специальная военная операция на украине

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днепропетровская область

вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 19 апр - РИА Новости. Неизвестные, предположительно сотрудники военкомата, похитили мужчину на улице в Днепропетровской области, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. В распоряжение РИА Новости попало видео, на котором группа мужчин на автомобиле, проезжая по улице, притормаживает у одного из домов, где стоит мужчина, и силой забрасывает его в салон. Предположительно, это сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, украинское название военкомата). По данным источника, неизвестно, где находится мужчина сейчас. Ранее на Украине был снижен возраст для мобилизации с 27 до 25 лет, кроме того Владимир Зеленский подписал закон о ликвидации статуса "ограниченно годен" по отношению к воинской службе. В начале апреля украинское издание "Телеграф" со ссылкой на данные Госстата сообщило, что число мужчин на Украине в возрасте 25-26 лет, подпадающих под измененную норму о минимальном возрасте мобилизации, превышает 467 тысяч человек. Как сообщал 5 апреля уполномоченный по правам человека на Украине Дмитрий Лубинец, с начала года в стране увеличилось количество обращений граждан, связанных с конфликтными ситуациями и резонансными случаями грубой мобилизации представителями военкоматов, при этом ни один военный не понес наказание за превышение полномочий.

https://ria.ru/20240415/zaderzhanie-1940220743.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, днепропетровская область, вооруженные силы украины