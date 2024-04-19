ВСУ расстреляли мужчину за сотрудничество с Россией, рассказал подпольщик
Подпольщик: ВСУ расстреляли мужчину на правом берегу Днепра за связи с Россией
© AP Photo / LibkosУкраинские солдаты недалеко от линии фронта под Авдеевкой
© AP Photo / Libkos
Украинские солдаты недалеко от линии фронта под Авдеевкой. Архивное фото
ХЕРСОНСКАЯ ОБЛ., 19 апр — РИА Новости. Украинские военные расстреляли мужчину на правом берегу Днепра в подконтрольной им части Херсонской области, заподозрив его в сотрудничестве с Россией, сообщил РИА Новости командир подпольной организации "Херсонское сопротивление" с позывным Град.
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"Фактов преступлений очень много, из последнего: мужчину в селе Кизомыс вэсэушники просто расстреляли, заподозрив в работе на россиян. Другого мужчину в одном из сел на правом берегу обвинили в госизмене, ему грозит до 12 лет за то, что в 2022 году он продавал уголь, а также рубил дрова и все это передавал военным России или местным чиновникам", — рассказал подпольщик.
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Депутат херсонской областной думы Юрий Барбашов ранее заявил РИА Новости, что украинские войска фактически вернули Херсон в условия фашисткой оккупации, в городе царит террор и насилие. По его словам, поступают сообщения об избиениях и похищениях людей.
Херсонская область — регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом Российской Федерации по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75 процентов Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
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