https://ria.ru/20240419/podpolschik-1940941618.html

ВСУ расстреляли мужчину за сотрудничество с Россией, рассказал подпольщик

ВСУ расстреляли мужчину за сотрудничество с Россией, рассказал подпольщик - РИА Новости, 19.04.2024

ВСУ расстреляли мужчину за сотрудничество с Россией, рассказал подпольщик

Украинские военные расстреляли мужчину на правом берегу Днепра в подконтрольной им части Херсонской области, заподозрив его в сотрудничестве с Россией, сообщил... РИА Новости, 19.04.2024

2024-04-19T05:44

2024-04-19T05:44

2024-04-19T10:46

россия

херсон

херсонская область

специальная военная операция на украине

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ХЕРСОНСКАЯ ОБЛ., 19 апр — РИА Новости. Украинские военные расстреляли мужчину на правом берегу Днепра в подконтрольной им части Херсонской области, заподозрив его в сотрудничестве с Россией, сообщил РИА Новости командир подпольной организации "Херсонское сопротивление" с позывным Град."Фактов преступлений очень много, из последнего: мужчину в селе Кизомыс вэсэушники просто расстреляли, заподозрив в работе на россиян. Другого мужчину в одном из сел на правом берегу обвинили в госизмене, ему грозит до 12 лет за то, что в 2022 году он продавал уголь, а также рубил дрова и все это передавал военным России или местным чиновникам", — рассказал подпольщик.Депутат херсонской областной думы Юрий Барбашов ранее заявил РИА Новости, что украинские войска фактически вернули Херсон в условия фашисткой оккупации, в городе царит террор и насилие. По его словам, поступают сообщения об избиениях и похищениях людей.Херсонская область — регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом Российской Федерации по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75 процентов Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

https://ria.ru/20240222/ukraina-1928882893.html

https://ria.ru/20231209/kherson-1914768591.html

россия

херсон

херсонская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, херсон, херсонская область