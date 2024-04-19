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ВСУ расстреляли мужчину за сотрудничество с Россией, рассказал подпольщик - РИА Новости, 19.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:44 19.04.2024 (обновлено: 10:46 19.04.2024)
https://ria.ru/20240419/podpolschik-1940941618.html
ВСУ расстреляли мужчину за сотрудничество с Россией, рассказал подпольщик
ВСУ расстреляли мужчину за сотрудничество с Россией, рассказал подпольщик - РИА Новости, 19.04.2024
ВСУ расстреляли мужчину за сотрудничество с Россией, рассказал подпольщик
Украинские военные расстреляли мужчину на правом берегу Днепра в подконтрольной им части Херсонской области, заподозрив его в сотрудничестве с Россией, сообщил... РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T05:44
2024-04-19T10:46
россия
херсон
херсонская область
специальная военная операция на украине
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ХЕРСОНСКАЯ ОБЛ., 19 апр — РИА Новости. Украинские военные расстреляли мужчину на правом берегу Днепра в подконтрольной им части Херсонской области, заподозрив его в сотрудничестве с Россией, сообщил РИА Новости командир подпольной организации "Херсонское сопротивление" с позывным Град.&quot;Фактов преступлений очень много, из последнего: мужчину в селе Кизомыс вэсэушники просто расстреляли, заподозрив в работе на россиян. Другого мужчину в одном из сел на правом берегу обвинили в госизмене, ему грозит до 12 лет за то, что в 2022 году он продавал уголь, а также рубил дрова и все это передавал военным России или местным чиновникам&quot;, — рассказал подпольщик.Депутат херсонской областной думы Юрий Барбашов ранее заявил РИА Новости, что украинские войска фактически вернули Херсон в условия фашисткой оккупации, в городе царит террор и насилие. По его словам, поступают сообщения об избиениях и похищениях людей.Херсонская область — регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом Российской Федерации по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75 процентов Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
https://ria.ru/20240222/ukraina-1928882893.html
https://ria.ru/20231209/kherson-1914768591.html
россия
херсон
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россия, херсон, херсонская область
Россия, Херсон, Херсонская область , Специальная военная операция на Украине
ВСУ расстреляли мужчину за сотрудничество с Россией, рассказал подпольщик

Подпольщик: ВСУ расстреляли мужчину на правом берегу Днепра за связи с Россией

© AP Photo / LibkosУкраинские солдаты недалеко от линии фронта под Авдеевкой
Украинские солдаты недалеко от линии фронта под Авдеевкой - РИА Новости, 1920, 19.04.2024
© AP Photo / Libkos
Украинские солдаты недалеко от линии фронта под Авдеевкой. Архивное фото
Читать ria.ru в
ХЕРСОНСКАЯ ОБЛ., 19 апр — РИА Новости. Украинские военные расстреляли мужчину на правом берегу Днепра в подконтрольной им части Херсонской области, заподозрив его в сотрудничестве с Россией, сообщил РИА Новости командир подпольной организации "Херсонское сопротивление" с позывным Град.
«

"Фактов преступлений очень много, из последнего: мужчину в селе Кизомыс вэсэушники просто расстреляли, заподозрив в работе на россиян. Другого мужчину в одном из сел на правом берегу обвинили в госизмене, ему грозит до 12 лет за то, что в 2022 году он продавал уголь, а также рубил дрова и все это передавал военным России или местным чиновникам", — рассказал подпольщик.

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Депутат херсонской областной думы Юрий Барбашов ранее заявил РИА Новости, что украинские войска фактически вернули Херсон в условия фашисткой оккупации, в городе царит террор и насилие. По его словам, поступают сообщения об избиениях и похищениях людей.
Херсонская область — регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом Российской Федерации по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75 процентов Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
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