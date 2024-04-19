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Подполье сообщило об ударе в районе аэродрома Канатово в Кировограде
Подполье сообщило об ударе в районе аэродрома Канатово в Кировограде - РИА Новости, 19.04.2024
Подполье сообщило об ударе в районе аэродрома Канатово в Кировограде
Вооруженные силы России нанесли удар в районе аэродрома Канатово в украинском Кировограде, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей... РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T07:38
2024-04-19T07:38
2024-04-19T11:10
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сергей лебедев
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ДОНЕЦК 19 апр - РИА Новости. Вооруженные силы России нанесли удар в районе аэродрома Канатово в украинском Кировограде, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег. "Кировоград, прилет в 6.50 в городе было слышно, как отдаленный удар. Направление называют – в стороне аэродрома Канатово, через 10-15 минут после удара в сторону аэродрома проехало 8 скорых", - сказал собеседник агентства.
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в мире, россия, сергей лебедев
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Сергей Лебедев
Подполье сообщило об ударе в районе аэродрома Канатово в Кировограде
Подполье: ВС России нанесли удар в районе аэродрома Канатово в Кировограде