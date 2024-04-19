https://ria.ru/20240419/podpole-1940949242.html

Подполье сообщило об ударе в районе аэродрома Канатово в Кировограде

Подполье сообщило об ударе в районе аэродрома Канатово в Кировограде - РИА Новости, 19.04.2024

Подполье сообщило об ударе в районе аэродрома Канатово в Кировограде

Вооруженные силы России нанесли удар в районе аэродрома Канатово в украинском Кировограде, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей... РИА Новости, 19.04.2024

2024-04-19T07:38

2024-04-19T07:38

2024-04-19T11:10

специальная военная операция на украине

в мире

россия

сергей лебедев

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ДОНЕЦК 19 апр - РИА Новости. Вооруженные силы России нанесли удар в районе аэродрома Канатово в украинском Кировограде, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег. "Кировоград, прилет в 6.50 в городе было слышно, как отдаленный удар. Направление называют – в стороне аэродрома Канатово, через 10-15 минут после удара в сторону аэродрома проехало 8 скорых", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20240415/lebedev-1940107665.html

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в мире, россия, сергей лебедев