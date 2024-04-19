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ВС России ударили в направлении аэродрома Лозоватка, сообщило подполье - РИА Новости, 19.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:35 19.04.2024 (обновлено: 11:14 19.04.2024)
https://ria.ru/20240419/podpole-1940948933.html
ВС России ударили в направлении аэродрома Лозоватка, сообщило подполье
ВС России ударили в направлении аэродрома Лозоватка, сообщило подполье - РИА Новости, 19.04.2024
ВС России ударили в направлении аэродрома Лозоватка, сообщило подполье
Вооруженные силы России ударили по Кривому Рогу, один из ударов был в направлении аэродрома Лозоватка, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья... РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T07:35
2024-04-19T11:14
специальная военная операция на украине
сергей лебедев
россия
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ДОНЕЦК 19 апр - РИА Новости. Вооруженные силы России ударили по Кривому Рогу, один из ударов был в направлении аэродрома Лозоватка, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег. "Кривой Рог - три прилета. Два из них в 5:15 и 5:16 в городе, но он очень длинный 125 км, по этому конкретики пока нет, а третий прилет в 6:50 был в Кировоградский район, местные жители склоняются, что в направлении аэродрома Лозоватка", - сказал собеседник агентства. Лебедев добавил, что в четверг сообщалось о нескольких пролетах самолетов с того направления, причем на сверхзвук переходили над городом, что создавало впечатление взрыва.
https://ria.ru/20240419/podpole-1940948124.html
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сергей лебедев, россия
Специальная военная операция на Украине, Сергей Лебедев, Россия
ВС России ударили в направлении аэродрома Лозоватка, сообщило подполье

Подполье: ВС России ударили в направлении аэродрома Лозоватка у Кривого рога

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкИстребитель-бомбардировщик Су-34
Истребитель-бомбардировщик Су-34 - РИА Новости, 1920, 19.04.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Истребитель-бомбардировщик Су-34. Архивное фото
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ДОНЕЦК 19 апр - РИА Новости. Вооруженные силы России ударили по Кривому Рогу, один из ударов был в направлении аэродрома Лозоватка, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег.
"Кривой Рог - три прилета. Два из них в 5:15 и 5:16 в городе, но он очень длинный 125 км, по этому конкретики пока нет, а третий прилет в 6:50 был в Кировоградский район, местные жители склоняются, что в направлении аэродрома Лозоватка", - сказал собеседник агентства.
Истребитель-бомбардировщик Су-34 - РИА Новости, 1920, 19.04.2024
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Лебедев добавил, что в четверг сообщалось о нескольких пролетах самолетов с того направления, причем на сверхзвук переходили над городом, что создавало впечатление взрыва.
 
Специальная военная операция на УкраинеСергей ЛебедевРоссия
 
 
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