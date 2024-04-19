https://ria.ru/20240419/podpole-1940948933.html

ВС России ударили в направлении аэродрома Лозоватка, сообщило подполье

ВС России ударили в направлении аэродрома Лозоватка, сообщило подполье - РИА Новости, 19.04.2024

ВС России ударили в направлении аэродрома Лозоватка, сообщило подполье

Вооруженные силы России ударили по Кривому Рогу, один из ударов был в направлении аэродрома Лозоватка, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья... РИА Новости, 19.04.2024

2024-04-19T07:35

2024-04-19T07:35

2024-04-19T11:14

специальная военная операция на украине

сергей лебедев

россия

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ДОНЕЦК 19 апр - РИА Новости. Вооруженные силы России ударили по Кривому Рогу, один из ударов был в направлении аэродрома Лозоватка, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег. "Кривой Рог - три прилета. Два из них в 5:15 и 5:16 в городе, но он очень длинный 125 км, по этому конкретики пока нет, а третий прилет в 6:50 был в Кировоградский район, местные жители склоняются, что в направлении аэродрома Лозоватка", - сказал собеседник агентства. Лебедев добавил, что в четверг сообщалось о нескольких пролетах самолетов с того направления, причем на сверхзвук переходили над городом, что создавало впечатление взрыва.

https://ria.ru/20240419/podpole-1940948124.html

россия

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сергей лебедев, россия