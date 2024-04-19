https://ria.ru/20240419/podozrevaemyy-1941161047.html
Подозреваемый в резонансном убийстве не доставлен в Москву, заявил источник
Подозреваемый в резонансном убийстве не доставлен в Москву, заявил источник - РИА Новости, 19.04.2024
Подозреваемый в резонансном убийстве не доставлен в Москву, заявил источник
Подозреваемый в убийстве из-за конфликта на парковке в Москве, а также его соучастники еще находятся в Ростове-на-Дону, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T22:07
2024-04-19T22:07
2024-04-19T23:19
происшествия
москва
ростов-на-дону
убийство мужчины на юго-востоке москвы
азербайджан
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Подозреваемый в убийстве из-за конфликта на парковке в Москве, а также его соучастники еще находятся в Ростове-на-Дону, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах."Подозреваемый с соучастниками еще не доставлены в Москву", - сказал собеседник агентства.В среду 21-летний гражданин Азербайджана припарковал автомобиль на тротуаре у подъезда дома на Краснодарской улице Москвы. Это вызвало недовольство 24-летнего местного жителя, который сделал водителю замечание. Тот напал на москвича, избил его, а после ударил ножом в живот. От полученных травм мужчина скончался в больнице, преступник скрылся.По информации СК и прокуратуры, Шахин Аббасов, подозреваемый в убийстве, и двое соучастников были задержаны в пятницу в Ростовской области. Дело расследуется по статье об убийстве, совершенном группой лиц из хулиганских побуждений, по которому предусмотрено лишение свободы на срок от 8 до 20 лет.
https://ria.ru/20240419/video-1941077022.html
москва
ростов-на-дону
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, ростов-на-дону, убийство мужчины на юго-востоке москвы, азербайджан, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Ростов-на-Дону, Убийство мужчины на юго-востоке Москвы, Азербайджан, Следственный комитет России (СК РФ)
Подозреваемый в резонансном убийстве не доставлен в Москву, заявил источник
Подозреваемый в убийстве из-за парковки в Москве еще находится в Ростове-на-Дону