https://ria.ru/20240419/podozrevaemyy-1941161047.html

Подозреваемый в резонансном убийстве не доставлен в Москву, заявил источник

Подозреваемый в резонансном убийстве не доставлен в Москву, заявил источник - РИА Новости, 19.04.2024

Подозреваемый в резонансном убийстве не доставлен в Москву, заявил источник

Подозреваемый в убийстве из-за конфликта на парковке в Москве, а также его соучастники еще находятся в Ростове-на-Дону, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 19.04.2024

2024-04-19T22:07

2024-04-19T22:07

2024-04-19T23:19

происшествия

москва

ростов-на-дону

убийство мужчины на юго-востоке москвы

азербайджан

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Подозреваемый в убийстве из-за конфликта на парковке в Москве, а также его соучастники еще находятся в Ростове-на-Дону, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах."Подозреваемый с соучастниками еще не доставлены в Москву", - сказал собеседник агентства.В среду 21-летний гражданин Азербайджана припарковал автомобиль на тротуаре у подъезда дома на Краснодарской улице Москвы. Это вызвало недовольство 24-летнего местного жителя, который сделал водителю замечание. Тот напал на москвича, избил его, а после ударил ножом в живот. От полученных травм мужчина скончался в больнице, преступник скрылся.По информации СК и прокуратуры, Шахин Аббасов, подозреваемый в убийстве, и двое соучастников были задержаны в пятницу в Ростовской области. Дело расследуется по статье об убийстве, совершенном группой лиц из хулиганских побуждений, по которому предусмотрено лишение свободы на срок от 8 до 20 лет.

https://ria.ru/20240419/video-1941077022.html

москва

ростов-на-дону

азербайджан

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, москва, ростов-на-дону, убийство мужчины на юго-востоке москвы, азербайджан, следственный комитет россии (ск рф)