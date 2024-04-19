https://ria.ru/20240419/podozrevaemyy-1941053761.html

Подозреваемого в убийстве из-за парковки задержали в Ростовской области

Подозреваемого в убийстве из-за парковки задержали в Ростовской области - РИА Новости, 19.04.2024

Подозреваемого в убийстве из-за парковки задержали в Ростовской области

Подозреваемый в убийстве из-за парковки и двое соучастников задержаны в Ростовской области, сообщается в Telegram-канале столичного главка СК России. РИА Новости, 19.04.2024

2024-04-19T14:24

2024-04-19T14:24

2024-04-19T15:05

происшествия

ростовская область

россия

азербайджан

следственный комитет россии (ск рф)

убийство мужчины на юго-востоке москвы

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Подозреваемый в убийстве из-за парковки и двое соучастников задержаны в Ростовской области, сообщается в Telegram-канале столичного главка СК России. "Подозреваемый и двое соучастников задержаны в Ростовской области", - говорится в сообщении. Позднее официальный представитель МВД Ирина Волк уточнила, что сотрудники полиции совместно с ФСБ задержали подозреваемого на территории станицы Казанская Верхнедонского района.В среду 21-летний гражданин Азербайджана припарковал автомобиль на тротуаре у подъезда дома на Краснодарской улице. Это вызвало недовольство 24-летнего местного жителя, который сделал водителю замечание. Тот напал на москвича, избил его, а после ударил ножом в живот. От полученных травм мужчина скончался в больнице, преступник скрылся.

https://ria.ru/20240419/foto-1941063479.html

https://ria.ru/20240419/ubiystvo-1940954381.html

ростовская область

россия

азербайджан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, ростовская область, россия, азербайджан, следственный комитет россии (ск рф), убийство мужчины на юго-востоке москвы