Рейтинг@Mail.ru
Подозреваемого в убийстве из-за парковки задержали в Ростовской области - РИА Новости, 19.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:24 19.04.2024 (обновлено: 15:05 19.04.2024)
https://ria.ru/20240419/podozrevaemyy-1941053761.html
Подозреваемого в убийстве из-за парковки задержали в Ростовской области
Подозреваемого в убийстве из-за парковки задержали в Ростовской области - РИА Новости, 19.04.2024
Подозреваемого в убийстве из-за парковки задержали в Ростовской области
Подозреваемый в убийстве из-за парковки и двое соучастников задержаны в Ростовской области, сообщается в Telegram-канале столичного главка СК России. РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T14:24
2024-04-19T15:05
происшествия
ростовская область
россия
азербайджан
следственный комитет россии (ск рф)
убийство мужчины на юго-востоке москвы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/12/1940788292_0:190:1280:910_1920x0_80_0_0_2bcd71f0d46260085b4be742c2a17d5c.jpg
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Подозреваемый в убийстве из-за парковки и двое соучастников задержаны в Ростовской области, сообщается в Telegram-канале столичного главка СК России. "Подозреваемый и двое соучастников задержаны в Ростовской области", - говорится в сообщении. Позднее официальный представитель МВД Ирина Волк уточнила, что сотрудники полиции совместно с ФСБ задержали подозреваемого на территории станицы Казанская Верхнедонского района.В среду 21-летний гражданин Азербайджана припарковал автомобиль на тротуаре у подъезда дома на Краснодарской улице. Это вызвало недовольство 24-летнего местного жителя, который сделал водителю замечание. Тот напал на москвича, избил его, а после ударил ножом в живот. От полученных травм мужчина скончался в больнице, преступник скрылся.
https://ria.ru/20240419/foto-1941063479.html
https://ria.ru/20240419/ubiystvo-1940954381.html
ростовская область
россия
азербайджан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/12/1940788292_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_15024568827590dac70c5185d44ee9ca.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, ростовская область, россия, азербайджан, следственный комитет россии (ск рф), убийство мужчины на юго-востоке москвы
Происшествия, Ростовская область, Россия, Азербайджан, Следственный комитет России (СК РФ), Убийство мужчины на юго-востоке Москвы
Подозреваемого в убийстве из-за парковки задержали в Ростовской области

Подозреваемого в убийстве москвича из-за парковки задержали в Ростовской области

© Фото : Прокуратура МосквыПодъезд жилого дома на улице Краснодарская, где между двумя мужчинами произошел конфликт из-за парковки
Подъезд жилого дома на улице Краснодарская, где между двумя мужчинами произошел конфликт из-за парковки - РИА Новости, 1920, 19.04.2024
© Фото : Прокуратура Москвы
Подъезд жилого дома на улице Краснодарская, где между двумя мужчинами произошел конфликт из-за парковки
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Подозреваемый в убийстве из-за парковки и двое соучастников задержаны в Ростовской области, сообщается в Telegram-канале столичного главка СК России.
"Подозреваемый и двое соучастников задержаны в Ростовской области", - говорится в сообщении.
Задержанный Шахин Аббасов - РИА Новости, 1920, 19.04.2024
СК опубликовал фото задержания подозреваемого в убийстве из-за парковки
Вчера, 14:57
Позднее официальный представитель МВД Ирина Волк уточнила, что сотрудники полиции совместно с ФСБ задержали подозреваемого на территории станицы Казанская Верхнедонского района.
В среду 21-летний гражданин Азербайджана припарковал автомобиль на тротуаре у подъезда дома на Краснодарской улице. Это вызвало недовольство 24-летнего местного жителя, который сделал водителю замечание. Тот напал на москвича, избил его, а после ударил ножом в живот. От полученных травм мужчина скончался в больнице, преступник скрылся.
Деньги, обнаруженные в квартире подозреваемого в убийстве мотоциклиста на юго-востоке Москвы
В СК раскрыли подробности расследования резонансного убийства в Москве
Вчера, 08:38
 
ПроисшествияРостовская областьРоссияАзербайджанСледственный комитет России (СК РФ)Убийство мужчины на юго-востоке Москвы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала