https://ria.ru/20240419/podozrevaemyy-1941053761.html
Подозреваемого в убийстве из-за парковки задержали в Ростовской области
Подозреваемого в убийстве из-за парковки задержали в Ростовской области - РИА Новости, 19.04.2024
Подозреваемого в убийстве из-за парковки задержали в Ростовской области
Подозреваемый в убийстве из-за парковки и двое соучастников задержаны в Ростовской области, сообщается в Telegram-канале столичного главка СК России. РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T14:24
2024-04-19T14:24
2024-04-19T15:05
происшествия
ростовская область
россия
азербайджан
следственный комитет россии (ск рф)
убийство мужчины на юго-востоке москвы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/12/1940788292_0:190:1280:910_1920x0_80_0_0_2bcd71f0d46260085b4be742c2a17d5c.jpg
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Подозреваемый в убийстве из-за парковки и двое соучастников задержаны в Ростовской области, сообщается в Telegram-канале столичного главка СК России. "Подозреваемый и двое соучастников задержаны в Ростовской области", - говорится в сообщении. Позднее официальный представитель МВД Ирина Волк уточнила, что сотрудники полиции совместно с ФСБ задержали подозреваемого на территории станицы Казанская Верхнедонского района.В среду 21-летний гражданин Азербайджана припарковал автомобиль на тротуаре у подъезда дома на Краснодарской улице. Это вызвало недовольство 24-летнего местного жителя, который сделал водителю замечание. Тот напал на москвича, избил его, а после ударил ножом в живот. От полученных травм мужчина скончался в больнице, преступник скрылся.
https://ria.ru/20240419/foto-1941063479.html
https://ria.ru/20240419/ubiystvo-1940954381.html
ростовская область
россия
азербайджан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/12/1940788292_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_15024568827590dac70c5185d44ee9ca.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ростовская область, россия, азербайджан, следственный комитет россии (ск рф), убийство мужчины на юго-востоке москвы
Происшествия, Ростовская область, Россия, Азербайджан, Следственный комитет России (СК РФ), Убийство мужчины на юго-востоке Москвы
Подозреваемого в убийстве из-за парковки задержали в Ростовской области
Подозреваемого в убийстве москвича из-за парковки задержали в Ростовской области