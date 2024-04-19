https://ria.ru/20240419/pobeda-1940994676.html
В Брянской области отменили парад и салют на День Победы
В Брянской области отменили парад и салют на День Победы - РИА Новости, 19.04.2024
В Брянской области отменили парад и салют на День Победы
Парад и фейерверк в честь Дня Победы не будут проводиться в этом году в Брянской области, вместо этого праздник будет отмечен локально в парках, скверах и... РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T11:23
2024-04-19T11:23
2024-04-19T11:23
общество
брянская область
день победы
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БЕЛГОРОД, 19 апр - РИА Новости. Парад и фейерверк в честь Дня Победы не будут проводиться в этом году в Брянской области, вместо этого праздник будет отмечен локально в парках, скверах и учреждениях культуры, решение о проведении акции "Бессмертный полк" в онлайн-формате пока не принято, сообщили в Брянской городской администрации. "Брянская область также не планирует парад и фейерверк. Но локально праздник отметят в парках, скверах, учреждениях культуры. Подробную программу мы опубликуем в ближайшее время", - говорится в сообщении на сайте администрации. Отмечается, что в городе уже начались подготовительные работы к 9 мая. Брянск будет украшен звездами, светодиодными консолями, георгиевскими лентами и флагами. На железнодорожном вокзале появятся праздничные двойные перетяжки, а в районе Бежице будет установлено новое световое табло "9 мая". "Город бюджетные деньги сэкономил – довольно много инсталляций было изготовлено к 80-летию освобождения Брянщины", - подчеркнули власти. В пресс-службе администрации уточнили РИА Новости, что шествие "Бессмертный полк" в офлайн-формате не состоится. Также не планируются проведение его в онлайн-формате. "По крайней мере, пока такое решение не принято", - сказал собеседник агентства. В прошлом году празднование Дня Победы в Брянской области прошло без парада, шествия "Бессмертного полка" и других массовых мероприятий. Основными мероприятиями стали поздравления ветеранов, церемонии возложения цветов к памятникам воинской славы и воинским захоронениям, открытие областной "Вахты памяти". Акция "Бессмертный полк" прошла в нескольких форматах, фотографии героев размещались на автомобилях, одежде, в окнах домов, а также загружались их сайт и в социальные сети.
https://ria.ru/20240418/kursk-1940840476.html
https://ria.ru/20240416/prazdnik-1940434795.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, брянская область, день победы
Общество, Брянская область, День Победы
В Брянской области отменили парад и салют на День Победы
Брянская область отменила централизованные парад и фейерверк на День Победы
БЕЛГОРОД, 19 апр - РИА Новости. Парад и фейерверк в честь Дня Победы не будут проводиться в этом году в Брянской области, вместо этого праздник будет отмечен локально в парках, скверах и учреждениях культуры, решение о проведении акции "Бессмертный полк" в онлайн-формате пока не принято, сообщили в Брянской городской администрации.
"Брянская область также не планирует парад и фейерверк. Но локально праздник отметят в парках, скверах, учреждениях культуры. Подробную программу мы опубликуем в ближайшее время", - говорится в сообщении на сайте администрации.
Отмечается, что в городе уже начались подготовительные работы к 9 мая. Брянск будет украшен звездами, светодиодными консолями, георгиевскими лентами и флагами. На железнодорожном вокзале появятся праздничные двойные перетяжки, а в районе Бежице будет установлено новое световое табло "9 мая". "Город бюджетные деньги сэкономил – довольно много инсталляций было изготовлено к 80-летию освобождения Брянщины", - подчеркнули власти.
В пресс-службе администрации уточнили РИА Новости, что шествие "Бессмертный полк" в офлайн-формате не состоится. Также не планируются проведение его в онлайн-формате. "По крайней мере, пока такое решение не принято", - сказал собеседник агентства.
В прошлом году празднование Дня Победы в Брянской области прошло без парада, шествия "Бессмертного полка" и других массовых мероприятий. Основными мероприятиями стали поздравления ветеранов, церемонии возложения цветов к памятникам воинской славы и воинским захоронениям, открытие областной "Вахты памяти". Акция "Бессмертный полк" прошла в нескольких форматах, фотографии героев размещались на автомобилях, одежде, в окнах домов, а также загружались их сайт и в социальные сети.