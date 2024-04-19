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В Москве задержали мужчину, продававшего вредоносное ПО
В Москве задержали мужчину, продававшего вредоносное ПО - РИА Новости, 19.04.2024
В Москве задержали мужчину, продававшего вредоносное ПО
Силовики задержали жителя столицы, продававшего вредоносное программное обеспечение, сообщает пресс-служба УФСБ России по Москве и Московской области. РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T15:19
2024-04-19T15:19
2024-04-19T15:19
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Силовики задержали жителя столицы, продававшего вредоносное программное обеспечение, сообщает пресс-служба УФСБ России по Москве и Московской области. "УФСБ России по городу Москве и Московской области пресечена противоправная деятельность жителя г. Москвы, 1990 года рождения, причастного к распространению компьютерной программы, заведомо предназначенной для несанкционированного уничтожения, модифицирования и копирования компьютерной информации. В ходе проведенных оперативно-разыскных мероприятий установлено, что житель столицы находил покупателей вредоносного программного обеспечения через администрируемый им сайт", - говорится в сообщении. Для приобретения программы клиенту необходимо было связаться по Telegram с администратором ресурса. "После получения сведений о произведенной оплате продавец отправлял покупателю файл, содержащий ПО, ключ активации, а также поясняющее видео", - добавляется в сообщении. Возбуждено уголовное дело по статье о создании, использовании и распространении вредоносных компьютерных программ, совершенных из корыстной заинтересованности, она предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы.
https://ria.ru/20231031/kuzbass-1906347867.html
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россия
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происшествия, технологии, москва, россия, московская область (подмосковье)
Происшествия, Технологии, Москва, Россия, Московская область (Подмосковье)
В Москве задержали мужчину, продававшего вредоносное ПО
УФСБ задержало жителя Москвы, продававшего вредоносное программное обеспечение
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Силовики задержали жителя столицы, продававшего вредоносное программное обеспечение, сообщает пресс-служба УФСБ России по Москве и Московской области.
"УФСБ России по городу Москве и Московской области пресечена противоправная деятельность жителя г. Москвы, 1990 года рождения, причастного к распространению компьютерной программы, заведомо предназначенной для несанкционированного уничтожения, модифицирования и копирования компьютерной информации. В ходе проведенных оперативно-разыскных мероприятий установлено, что житель столицы находил покупателей вредоносного программного обеспечения через администрируемый им сайт", - говорится в сообщении.
Для приобретения программы клиенту необходимо было связаться по Telegram с администратором ресурса. "После получения сведений о произведенной оплате продавец отправлял покупателю файл, содержащий ПО, ключ активации, а также поясняющее видео", - добавляется в сообщении.
Возбуждено уголовное дело по статье о создании, использовании и распространении вредоносных компьютерных программ, совершенных из корыстной заинтересованности, она предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы.