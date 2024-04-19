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За неделю сдались в плен 27 украинских военных - РИА Новости, 19.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:37 19.04.2024 (обновлено: 15:48 19.04.2024)
https://ria.ru/20240419/plen-1941076149.html
За неделю сдались в плен 27 украинских военных
За неделю сдались в плен 27 украинских военных - РИА Новости, 19.04.2024
За неделю сдались в плен 27 украинских военных
За прошедшую неделю (период с 13 по 19 апреля) в плен к ВС РФ сдалось 27 украинских солдат, сообщили в пятницу в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T15:37
2024-04-19T15:48
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. За прошедшую неделю (период с 13 по 19 апреля) в плен к ВС РФ сдалось 27 украинских солдат, сообщили в пятницу в пресс-службе Минобороны РФ. "В течение недели сдались в плен 27 украинских военнослужащих", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240419/plennyy-1940985385.html
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безопасность, россия, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины
За неделю сдались в плен 27 украинских военных

Минобороны: за неделю сдались в плен 27 украинских военных

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкУкраинский военнопленный
Украинский военнопленный - РИА Новости, 1920, 19.04.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Украинский военнопленный . Архивное фото
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. За прошедшую неделю (период с 13 по 19 апреля) в плен к ВС РФ сдалось 27 украинских солдат, сообщили в пятницу в пресс-службе Минобороны РФ.
"В течение недели сдались в плен 27 украинских военнослужащих", - говорится в сообщении.
Украинский военнопленный о том, что сдался в плен с помощью российского беспилотника - РИА Новости, 1920, 19.04.2024
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Вчера, 10:49
 
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