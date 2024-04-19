https://ria.ru/20240419/plen-1941076149.html

За неделю сдались в плен 27 украинских военных

За неделю сдались в плен 27 украинских военных - РИА Новости, 19.04.2024

За неделю сдались в плен 27 украинских военных

За прошедшую неделю (период с 13 по 19 апреля) в плен к ВС РФ сдалось 27 украинских солдат, сообщили в пятницу в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 19.04.2024

2024-04-19T15:37

2024-04-19T15:37

2024-04-19T15:48

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

украина

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. За прошедшую неделю (период с 13 по 19 апреля) в плен к ВС РФ сдалось 27 украинских солдат, сообщили в пятницу в пресс-службе Минобороны РФ. "В течение недели сдались в плен 27 украинских военнослужащих", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240419/plennyy-1940985385.html

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Кирилл Волков

безопасность, россия, украина, вооруженные силы украины