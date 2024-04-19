https://ria.ru/20240419/peskov-1941030429.html

Россия выступает за сдержанность сторон на Ближнем Востоке, заявил Песков

Россия выступает за сдержанность сторон на Ближнем Востоке, заявил Песков - РИА Новости, 19.04.2024

Россия выступает за сдержанность сторон на Ближнем Востоке, заявил Песков

Россия выступает за сдержанность сторон в конфликте Ирана и Израиля и отказ от решений, которые могут привести к эскалации, заявил пресс-секретарь президента РФ РИА Новости, 19.04.2024

2024-04-19T13:07

2024-04-19T13:07

2024-04-19T13:07

в мире

россия

иран

израиль

дмитрий песков

обострение ситуации между ираном и израилем

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Россия выступает за сдержанность сторон в конфликте Ирана и Израиля и отказ от решений, которые могут привести к эскалации, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "В любом случае мы по-прежнему выступаем за сдержанность сторон, за отказ от каких-либо действий, которые могут спровоцировать дальнейшую эскалацию напряженности", - сказал он журналистам.

https://ria.ru/20231027/siriya-1905606730.html

россия

иран

израиль

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, иран, израиль, дмитрий песков, обострение ситуации между ираном и израилем