https://ria.ru/20240419/peskov-1941030429.html
Россия выступает за сдержанность сторон на Ближнем Востоке, заявил Песков
Россия выступает за сдержанность сторон на Ближнем Востоке, заявил Песков - РИА Новости, 19.04.2024
Россия выступает за сдержанность сторон на Ближнем Востоке, заявил Песков
Россия выступает за сдержанность сторон в конфликте Ирана и Израиля и отказ от решений, которые могут привести к эскалации, заявил пресс-секретарь президента РФ РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T13:07
2024-04-19T13:07
2024-04-19T13:07
в мире
россия
иран
израиль
дмитрий песков
обострение ситуации между ираном и израилем
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Россия выступает за сдержанность сторон в конфликте Ирана и Израиля и отказ от решений, которые могут привести к эскалации, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "В любом случае мы по-прежнему выступаем за сдержанность сторон, за отказ от каких-либо действий, которые могут спровоцировать дальнейшую эскалацию напряженности", - сказал он журналистам.
https://ria.ru/20231027/siriya-1905606730.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, иран, израиль, дмитрий песков, обострение ситуации между ираном и израилем
В мире, Россия, Иран, Израиль, Дмитрий Песков, Обострение ситуации между Ираном и Израилем
Россия выступает за сдержанность сторон на Ближнем Востоке, заявил Песков
Песков: Россия выступает за сдержанность сторон в конфликте Ирана и Израиля