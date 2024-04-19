Рейтинг@Mail.ru
Цели российской спецоперации остаются прежними, заверили в Кремле - РИА Новости, 19.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:07 19.04.2024 (обновлено: 13:33 19.04.2024)
https://ria.ru/20240419/peskov-1941030310.html
Цели российской спецоперации остаются прежними, заверили в Кремле
Цели российской спецоперации остаются прежними, заверили в Кремле - РИА Новости, 19.04.2024
Цели российской спецоперации остаются прежними, заверили в Кремле
Цели российской спецоперации на Украине остаются прежними, она продолжается, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T13:07
2024-04-19T13:33
специальная военная операция на украине
безопасность
украина
россия
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/09/1901494362_0:152:3072:1880_1920x0_80_0_0_2f1384bb154d93c7c1d95e258f516101.jpg
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Цели российской спецоперации на Украине остаются прежними, она продолжается, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Цели СВО остаются прежними. С точки зрения тактики и стратегии - это, конечно же, прерогатива министерства обороны. Специальная военная операции продолжается", - рассказал Песков, отвечая на вопрос, идет ли спецоперация по плану.При этом он отметил, что расширение коллективным Западом модальности участия в конфликте на Украине не может не сказываться на разных нюансах проведения СВО.
https://ria.ru/20240419/pozitsii-1941014712.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/09/1901494362_303:0:3034:2048_1920x0_80_0_0_47767180a37fc0a8b6adf9a8005c7057.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, украина, россия, дмитрий песков
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Украина, Россия, Дмитрий Песков
Цели российской спецоперации остаются прежними, заверили в Кремле

Песков: расширение Западом участия в конфликте на Украине сказывается на нюансах

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 19.04.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Дмитрий Песков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Цели российской спецоперации на Украине остаются прежними, она продолжается, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Цели СВО остаются прежними. С точки зрения тактики и стратегии - это, конечно же, прерогатива министерства обороны. Специальная военная операции продолжается", - рассказал Песков, отвечая на вопрос, идет ли спецоперация по плану.
При этом он отметил, что расширение коллективным Западом модальности участия в конфликте на Украине не может не сказываться на разных нюансах проведения СВО.
Российские военные в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 19.04.2024
"Делают это легко": маневр России в зоне СВО вызвал панику на Западе
Вчера, 12:15
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьУкраинаРоссияДмитрий Песков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала