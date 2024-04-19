https://ria.ru/20240419/peskov-1941030310.html

Цели российской спецоперации остаются прежними, заверили в Кремле

Цели российской спецоперации остаются прежними, заверили в Кремле - РИА Новости, 19.04.2024

Цели российской спецоперации остаются прежними, заверили в Кремле

Цели российской спецоперации на Украине остаются прежними, она продолжается, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 19.04.2024

2024-04-19T13:07

2024-04-19T13:07

2024-04-19T13:33

специальная военная операция на украине

безопасность

украина

россия

дмитрий песков

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Цели российской спецоперации на Украине остаются прежними, она продолжается, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Цели СВО остаются прежними. С точки зрения тактики и стратегии - это, конечно же, прерогатива министерства обороны. Специальная военная операции продолжается", - рассказал Песков, отвечая на вопрос, идет ли спецоперация по плану.При этом он отметил, что расширение коллективным Западом модальности участия в конфликте на Украине не может не сказываться на разных нюансах проведения СВО.

https://ria.ru/20240419/pozitsii-1941014712.html

украина

россия

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Кирилл Волков

безопасность, украина, россия, дмитрий песков