https://ria.ru/20240419/peskov-1941030310.html
Цели российской спецоперации остаются прежними, заверили в Кремле
Цели российской спецоперации остаются прежними, заверили в Кремле - РИА Новости, 19.04.2024
Цели российской спецоперации остаются прежними, заверили в Кремле
Цели российской спецоперации на Украине остаются прежними, она продолжается, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T13:07
2024-04-19T13:07
2024-04-19T13:33
специальная военная операция на украине
безопасность
украина
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Цели российской спецоперации на Украине остаются прежними, она продолжается, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Цели СВО остаются прежними. С точки зрения тактики и стратегии - это, конечно же, прерогатива министерства обороны. Специальная военная операции продолжается", - рассказал Песков, отвечая на вопрос, идет ли спецоперация по плану.При этом он отметил, что расширение коллективным Западом модальности участия в конфликте на Украине не может не сказываться на разных нюансах проведения СВО.
https://ria.ru/20240419/pozitsii-1941014712.html
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РИА Новости
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безопасность, украина, россия, дмитрий песков
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Украина, Россия, Дмитрий Песков
Цели российской спецоперации остаются прежними, заверили в Кремле
Песков: расширение Западом участия в конфликте на Украине сказывается на нюансах
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Цели российской спецоперации на Украине остаются прежними, она продолжается, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Цели СВО остаются прежними. С точки зрения тактики и стратегии - это, конечно же, прерогатива министерства обороны. Специальная военная операции продолжается", - рассказал Песков, отвечая на вопрос, идет ли спецоперация по плану.
При этом он отметил, что расширение коллективным Западом модальности участия в конфликте на Украине не может не сказываться на разных нюансах проведения СВО.