https://ria.ru/20240419/peskov-1941028462.html

Россия отслеживает появление военных новинок у Украины, заявил Песков

Россия отслеживает появление военных новинок у Украины, заявил Песков - РИА Новости, 19.04.2024

Россия отслеживает появление военных новинок у Украины, заявил Песков

Российские спецслужбы и военные внимательно отслеживают появление военных новинок у Украины, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 19.04.2024

2024-04-19T13:00

2024-04-19T13:00

2024-04-19T13:08

специальная военная операция на украине

россия

украина

дмитрий песков

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Российские спецслужбы и военные внимательно отслеживают появление военных новинок у Украины, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Разумеется, все так называемые новинки в этом плане внимательно отслеживают наши специальные службы и наши военные", - сказал он журналистам.

https://ria.ru/20240419/dotkom-1940959495.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, украина, дмитрий песков, в мире