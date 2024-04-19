https://ria.ru/20240419/peskov-1941028462.html
Россия отслеживает появление военных новинок у Украины, заявил Песков
Россия отслеживает появление военных новинок у Украины, заявил Песков - РИА Новости, 19.04.2024
Россия отслеживает появление военных новинок у Украины, заявил Песков
Российские спецслужбы и военные внимательно отслеживают появление военных новинок у Украины, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T13:00
2024-04-19T13:00
2024-04-19T13:08
специальная военная операция на украине
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дмитрий песков
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Российские спецслужбы и военные внимательно отслеживают появление военных новинок у Украины, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Разумеется, все так называемые новинки в этом плане внимательно отслеживают наши специальные службы и наши военные", - сказал он журналистам.
https://ria.ru/20240419/dotkom-1940959495.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, дмитрий песков, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Дмитрий Песков, В мире
Россия отслеживает появление военных новинок у Украины, заявил Песков
Песков: Россия внимательно отслеживает появление военных новинок у Украины