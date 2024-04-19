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Россия отслеживает появление военных новинок у Украины, заявил Песков - РИА Новости, 19.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:00 19.04.2024 (обновлено: 13:08 19.04.2024)
https://ria.ru/20240419/peskov-1941028462.html
Россия отслеживает появление военных новинок у Украины, заявил Песков
Россия отслеживает появление военных новинок у Украины, заявил Песков - РИА Новости, 19.04.2024
Россия отслеживает появление военных новинок у Украины, заявил Песков
Российские спецслужбы и военные внимательно отслеживают появление военных новинок у Украины, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T13:00
2024-04-19T13:08
специальная военная операция на украине
россия
украина
дмитрий песков
в мире
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Российские спецслужбы и военные внимательно отслеживают появление военных новинок у Украины, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Разумеется, все так называемые новинки в этом плане внимательно отслеживают наши специальные службы и наши военные", - сказал он журналистам.
https://ria.ru/20240419/dotkom-1940959495.html
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россия, украина, дмитрий песков, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Дмитрий Песков, В мире
Россия отслеживает появление военных новинок у Украины, заявил Песков

Песков: Россия внимательно отслеживает появление военных новинок у Украины

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийский военный в зоне СВО
Российский военный в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 19.04.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российский военный в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Российские спецслужбы и военные внимательно отслеживают появление военных новинок у Украины, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Разумеется, все так называемые новинки в этом плане внимательно отслеживают наши специальные службы и наши военные", - сказал он журналистам.
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