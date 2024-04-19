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Названы переводы, которые гарантированно заблокируют банковскую карту
Названы переводы, которые гарантированно заблокируют банковскую карту - РИА Новости, 19.04.2024
Названы переводы, которые гарантированно заблокируют банковскую карту
Банковский перевод, карту и даже счет клиента могут заблокировать из-за вполне обычных операций, рассказал агентству “Прайм” финансовый аналитик Вадим... РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T02:17
2024-04-19T02:17
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Банковский перевод, карту и даже счет клиента могут заблокировать из-за вполне обычных операций, рассказал агентству “Прайм” финансовый аналитик Вадим Заноздрин.По его словам, все зависит от алгоритма искусственного интеллекта, с помощью которого банк отслеживает сомнительные операции. По требованиям закона, таковыми являются переводы свыше 600 тысяч рублей, нетипичные операции для клиента, небольшая разница между приходом и расходом денежных средств. Есть и собственные нормы банка, которые также добавляют к поиску.“Сомнительными могут показаться частые снятия наличных, большое количество платежных поручений в день, большие обороты по счету в месяц при низком остатке, отсутствие платежей на необходимые потребности человека”, — добавил эксперт.Это вовсе не значит, что любой перевод, подходящий под эти критерии, непременно заблокируют. При подозрении банк, как правило, связывается с клиентом для уточнения. Если разъяснения его устроят, а проверка покажет отсутствие злого умысла, деньги уйдут по назначению, заключил Заноздрин.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, банки, россия
Названы переводы, которые гарантированно заблокируют банковскую карту
Аналитик Заноздрин: банковскую карту могут блокировать при нетипичной операции
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости.
Банковский перевод, карту и даже счет клиента могут заблокировать из-за вполне обычных операций, рассказал агентству “Прайм”
финансовый аналитик Вадим Заноздрин.
По его словам, все зависит от алгоритма искусственного интеллекта, с помощью которого банк отслеживает сомнительные операции. По требованиям закона, таковыми являются переводы свыше 600 тысяч рублей, нетипичные операции для клиента, небольшая разница между приходом и расходом денежных средств. Есть и собственные нормы банка, которые также добавляют к поиску.
«
“Сомнительными могут показаться частые снятия наличных, большое количество платежных поручений в день, большие обороты по счету в месяц при низком остатке, отсутствие платежей на необходимые потребности человека”, — добавил эксперт.
Это вовсе не значит, что любой перевод, подходящий под эти критерии, непременно заблокируют. При подозрении банк, как правило, связывается с клиентом для уточнения. Если разъяснения его устроят, а проверка покажет отсутствие злого умысла, деньги уйдут по назначению, заключил Заноздрин.