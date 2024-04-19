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Названы переводы, которые гарантированно заблокируют банковскую карту - РИА Новости, 19.04.2024
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02:17 19.04.2024 (обновлено: 03:01 19.04.2024)
https://ria.ru/20240419/perevody-1940929629.html
Названы переводы, которые гарантированно заблокируют банковскую карту
Названы переводы, которые гарантированно заблокируют банковскую карту - РИА Новости, 19.04.2024
Названы переводы, которые гарантированно заблокируют банковскую карту
Банковский перевод, карту и даже счет клиента могут заблокировать из-за вполне обычных операций, рассказал агентству “Прайм” финансовый аналитик Вадим... РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T02:17
2024-04-19T03:01
экономика
банки
россия
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Банковский перевод, карту и даже счет клиента могут заблокировать из-за вполне обычных операций, рассказал агентству “Прайм” финансовый аналитик Вадим Заноздрин.По его словам, все зависит от алгоритма искусственного интеллекта, с помощью которого банк отслеживает сомнительные операции. По требованиям закона, таковыми являются переводы свыше 600 тысяч рублей, нетипичные операции для клиента, небольшая разница между приходом и расходом денежных средств. Есть и собственные нормы банка, которые также добавляют к поиску.“Сомнительными могут показаться частые снятия наличных, большое количество платежных поручений в день, большие обороты по счету в месяц при низком остатке, отсутствие платежей на необходимые потребности человека”, — добавил эксперт.Это вовсе не значит, что любой перевод, подходящий под эти критерии, непременно заблокируют. При подозрении банк, как правило, связывается с клиентом для уточнения. Если разъяснения его устроят, а проверка покажет отсутствие злого умысла, деньги уйдут по назначению, заключил Заноздрин.
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экономика, банки, россия
Экономика, Банки, Россия
Названы переводы, которые гарантированно заблокируют банковскую карту

Аналитик Заноздрин: банковскую карту могут блокировать при нетипичной операции

© Depositphotos.com / leungchopanБанковская карта
Банковская карта - РИА Новости, 1920, 19.04.2024
© Depositphotos.com / leungchopan
Банковская карта. Архивное фото
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Банковский перевод, карту и даже счет клиента могут заблокировать из-за вполне обычных операций, рассказал агентству “Прайм” финансовый аналитик Вадим Заноздрин.
По его словам, все зависит от алгоритма искусственного интеллекта, с помощью которого банк отслеживает сомнительные операции. По требованиям закона, таковыми являются переводы свыше 600 тысяч рублей, нетипичные операции для клиента, небольшая разница между приходом и расходом денежных средств. Есть и собственные нормы банка, которые также добавляют к поиску.
«

“Сомнительными могут показаться частые снятия наличных, большое количество платежных поручений в день, большие обороты по счету в месяц при низком остатке, отсутствие платежей на необходимые потребности человека”, — добавил эксперт.

Это вовсе не значит, что любой перевод, подходящий под эти критерии, непременно заблокируют. При подозрении банк, как правило, связывается с клиентом для уточнения. Если разъяснения его устроят, а проверка покажет отсутствие злого умысла, деньги уйдут по назначению, заключил Заноздрин.
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