https://ria.ru/20240419/perevody-1940929629.html

Названы переводы, которые гарантированно заблокируют банковскую карту

Названы переводы, которые гарантированно заблокируют банковскую карту - РИА Новости, 19.04.2024

Названы переводы, которые гарантированно заблокируют банковскую карту

Банковский перевод, карту и даже счет клиента могут заблокировать из-за вполне обычных операций, рассказал агентству “Прайм” финансовый аналитик Вадим... РИА Новости, 19.04.2024

2024-04-19T02:17

2024-04-19T02:17

2024-04-19T03:01

экономика

банки

россия

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Банковский перевод, карту и даже счет клиента могут заблокировать из-за вполне обычных операций, рассказал агентству “Прайм” финансовый аналитик Вадим Заноздрин.По его словам, все зависит от алгоритма искусственного интеллекта, с помощью которого банк отслеживает сомнительные операции. По требованиям закона, таковыми являются переводы свыше 600 тысяч рублей, нетипичные операции для клиента, небольшая разница между приходом и расходом денежных средств. Есть и собственные нормы банка, которые также добавляют к поиску.“Сомнительными могут показаться частые снятия наличных, большое количество платежных поручений в день, большие обороты по счету в месяц при низком остатке, отсутствие платежей на необходимые потребности человека”, — добавил эксперт.Это вовсе не значит, что любой перевод, подходящий под эти критерии, непременно заблокируют. При подозрении банк, как правило, связывается с клиентом для уточнения. Если разъяснения его устроят, а проверка покажет отсутствие злого умысла, деньги уйдут по назначению, заключил Заноздрин.

https://ria.ru/20240418/kreditki-1940692303.html

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Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

экономика, банки, россия