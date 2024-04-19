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Около 10 тысяч жителей МО бесплатно обучились новой профессии в 2023 году - РИА Новости, 19.04.2024
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Новости Подмосковья
 
15:51 19.04.2024
https://ria.ru/20240419/pereobuchenie-1941079258.html
Около 10 тысяч жителей МО бесплатно обучились новой профессии в 2023 году
Около 10 тысяч жителей МО бесплатно обучились новой профессии в 2023 году - РИА Новости, 19.04.2024
Около 10 тысяч жителей МО бесплатно обучились новой профессии в 2023 году
В Подмосковье в минувшем году 9,96 тысячи человек бесплатно переобучились на новую профессию, сообщил телеканал "360". РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T15:51
2024-04-19T15:51
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. В Подмосковье в минувшем году 9,96 тысячи человек бесплатно переобучились на новую профессию, сообщил телеканал "360".Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов обратил внимание на то, что у участников СВО также есть возможность воспользоваться этой мерой поддержки."После возвращения к мирной жизни наши герои должны получать всестороннюю помощь, чтобы иметь возможность самореализоваться и обеспечить благополучие своих семей", – подчеркнул Брынцалов.Другие категории граждан тоже могут освоить новую профессию. В частности, речь идет о предпенсионерах, инвалидах, женщинах с детьми и безработных. Уточняется, что заявку можно подать на портале "Работа России".
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

Около 10 тысяч жителей МО бесплатно обучились новой профессии в 2023 году

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкЯрмарка вакансий "Работа в России. Время возможностей" в Новосибирске
Ярмарка вакансий Работа в России. Время возможностей в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 19.04.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. В Подмосковье в минувшем году 9,96 тысячи человек бесплатно переобучились на новую профессию, сообщил телеканал "360".
Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов обратил внимание на то, что у участников СВО также есть возможность воспользоваться этой мерой поддержки.
"После возвращения к мирной жизни наши герои должны получать всестороннюю помощь, чтобы иметь возможность самореализоваться и обеспечить благополучие своих семей", – подчеркнул Брынцалов.
Другие категории граждан тоже могут освоить новую профессию. В частности, речь идет о предпенсионерах, инвалидах, женщинах с детьми и безработных. Уточняется, что заявку можно подать на портале "Работа России".
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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