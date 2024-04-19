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Около 10 тысяч жителей МО бесплатно обучились новой профессии в 2023 году

Около 10 тысяч жителей МО бесплатно обучились новой профессии в 2023 году - РИА Новости, 19.04.2024

Около 10 тысяч жителей МО бесплатно обучились новой профессии в 2023 году

В Подмосковье в минувшем году 9,96 тысячи человек бесплатно переобучились на новую профессию, сообщил телеканал "360". РИА Новости, 19.04.2024

2024-04-19T15:51

2024-04-19T15:51

2024-04-19T15:51

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. В Подмосковье в минувшем году 9,96 тысячи человек бесплатно переобучились на новую профессию, сообщил телеканал "360".Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов обратил внимание на то, что у участников СВО также есть возможность воспользоваться этой мерой поддержки."После возвращения к мирной жизни наши герои должны получать всестороннюю помощь, чтобы иметь возможность самореализоваться и обеспечить благополучие своих семей", – подчеркнул Брынцалов.Другие категории граждан тоже могут освоить новую профессию. В частности, речь идет о предпенсионерах, инвалидах, женщинах с детьми и безработных. Уточняется, что заявку можно подать на портале "Работа России".

московская область (подмосковье)

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московская область (подмосковье)