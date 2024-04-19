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В Курганской области остается затоплен 1941 жилой дом
В Курганской области остается затоплен 1941 жилой дом - РИА Новости, 19.04.2024
В Курганской области остается затоплен 1941 жилой дом
В Курганской области остаются подтопленными на 19 апреля в 8 муниципальных образованиях в 29 населенных пунктах 1941 жилой дом и 3380 дачных домов, сообщил... РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T08:46
2024-04-19T08:46
2024-04-19T09:50
происшествия
курганская область
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ЧЕЛЯБИНСК, 19 апр – РИА Новости. В Курганской области остаются подтопленными на 19 апреля в 8 муниципальных образованиях в 29 населенных пунктах 1941 жилой дом и 3380 дачных домов, сообщил пресс-центр ГУМЧС России по региону."В Курганской области за сутки освободились от воды в 3 муниципальных образованиях (Звериноголовском, Куртамышском, Притобольном) 191 жилой дом и 225 приусадебных участков. На территории региона остаются подтопленными в 8 муниципальных образованиях в 29 населенных пунктах 1941 жилой дом и 3380 дачных, 5 низководных мостов и 12 участков автомобильных дорог", - говорится в сообщении.Уровень воды в реке Тобол составил 1008 см, сообщили в ГУМЧС.
https://ria.ru/20240416/orsk-1940228642.html
курганская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, курганская область
Происшествия, Курганская область
В Курганской области остается затоплен 1941 жилой дом
В Курганской области остаются затоплены 1941 жилой дом и 3380 дач