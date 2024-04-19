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В Курганской области остается затоплен 1941 жилой дом - РИА Новости, 19.04.2024
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08:46 19.04.2024 (обновлено: 09:50 19.04.2024)
https://ria.ru/20240419/pavodok-1940955008.html
В Курганской области остается затоплен 1941 жилой дом
В Курганской области остается затоплен 1941 жилой дом - РИА Новости, 19.04.2024
В Курганской области остается затоплен 1941 жилой дом
В Курганской области остаются подтопленными на 19 апреля в 8 муниципальных образованиях в 29 населенных пунктах 1941 жилой дом и 3380 дачных домов, сообщил... РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T08:46
2024-04-19T09:50
происшествия
курганская область
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ЧЕЛЯБИНСК, 19 апр – РИА Новости. В Курганской области остаются подтопленными на 19 апреля в 8 муниципальных образованиях в 29 населенных пунктах 1941 жилой дом и 3380 дачных домов, сообщил пресс-центр ГУМЧС России по региону."В Курганской области за сутки освободились от воды в 3 муниципальных образованиях (Звериноголовском, Куртамышском, Притобольном) 191 жилой дом и 225 приусадебных участков. На территории региона остаются подтопленными в 8 муниципальных образованиях в 29 населенных пунктах 1941 жилой дом и 3380 дачных, 5 низководных мостов и 12 участков автомобильных дорог", - говорится в сообщении.Уровень воды в реке Тобол составил 1008 см, сообщили в ГУМЧС.
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происшествия, курганская область
Происшествия, Курганская область
В Курганской области остается затоплен 1941 жилой дом

В Курганской области остаются затоплены 1941 жилой дом и 3380 дач

© РИА Новости / Евгений Кузьмин | Перейти в медиабанкРазлив реки Тобол у СНТ "Отдых" в Кургане. 18 апреля 2024
Разлив реки Тобол у СНТ Отдых в Кургане. 18 апреля 2024 - РИА Новости, 1920, 19.04.2024
© РИА Новости / Евгений Кузьмин
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Разлив реки Тобол у СНТ "Отдых" в Кургане. 18 апреля 2024
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ЧЕЛЯБИНСК, 19 апр – РИА Новости. В Курганской области остаются подтопленными на 19 апреля в 8 муниципальных образованиях в 29 населенных пунктах 1941 жилой дом и 3380 дачных домов, сообщил пресс-центр ГУМЧС России по региону.
"В Курганской области за сутки освободились от воды в 3 муниципальных образованиях (Звериноголовском, Куртамышском, Притобольном) 191 жилой дом и 225 приусадебных участков. На территории региона остаются подтопленными в 8 муниципальных образованиях в 29 населенных пунктах 1941 жилой дом и 3380 дачных, 5 низководных мостов и 12 участков автомобильных дорог", - говорится в сообщении.
Уровень воды в реке Тобол составил 1008 см, сообщили в ГУМЧС.
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ПроисшествияКурганская область
 
 
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