https://ria.ru/20240419/pavodok-1940955008.html

В Курганской области остается затоплен 1941 жилой дом

В Курганской области остается затоплен 1941 жилой дом - РИА Новости, 19.04.2024

В Курганской области остается затоплен 1941 жилой дом

В Курганской области остаются подтопленными на 19 апреля в 8 муниципальных образованиях в 29 населенных пунктах 1941 жилой дом и 3380 дачных домов, сообщил... РИА Новости, 19.04.2024

2024-04-19T08:46

2024-04-19T08:46

2024-04-19T09:50

происшествия

курганская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/13/1940969188_0:74:3037:1782_1920x0_80_0_0_49a7a0ff47293a49d30929dfcad82591.jpg

ЧЕЛЯБИНСК, 19 апр – РИА Новости. В Курганской области остаются подтопленными на 19 апреля в 8 муниципальных образованиях в 29 населенных пунктах 1941 жилой дом и 3380 дачных домов, сообщил пресс-центр ГУМЧС России по региону."В Курганской области за сутки освободились от воды в 3 муниципальных образованиях (Звериноголовском, Куртамышском, Притобольном) 191 жилой дом и 225 приусадебных участков. На территории региона остаются подтопленными в 8 муниципальных образованиях в 29 населенных пунктах 1941 жилой дом и 3380 дачных, 5 низководных мостов и 12 участков автомобильных дорог", - говорится в сообщении.Уровень воды в реке Тобол составил 1008 см, сообщили в ГУМЧС.

https://ria.ru/20240416/orsk-1940228642.html

курганская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, курганская область