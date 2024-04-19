https://ria.ru/20240419/paragvay-1940959280.html
Парагвай не видит возможности вступления в БРИКС
Парагвай не видит возможности вступления в БРИКС - РИА Новости, 19.04.2024
Парагвай не видит возможности вступления в БРИКС
Парагвай не видит возможности вступления в БРИКС из-за отсутствия дипотношений с Китаем, заявил в интервью РИА Новости министр финансов страны Карлос Фернандес... РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T09:16
2024-04-19T09:16
2024-04-19T09:16
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ВАШИНГТОН, 19 апр - РИА Новости. Парагвай не видит возможности вступления в БРИКС из-за отсутствия дипотношений с Китаем, заявил в интервью РИА Новости министр финансов страны Карлос Фернандес Вальдовинос. "Мы не думаем, что Парагваю будет возможно вступить в группу. У Парагвая есть дипломатические отношения с Тайванем. Так что я не вижу, что Китай откроет двери в БРИКС, у нас нет с ними дипломатических отношений", - сообщил он на полях весенней конференции Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка. При этом министр добавил, что Китай является одним из основных торговых партнеров Парагвая. По мнению Вальдовиноса, латиноамериканскому государству следует быть частью региональных экономических объединений.
https://ria.ru/20240419/paragvay-1940953832.html
https://ria.ru/20231122/briks-1910956276.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
парагвай, китай, тайвань, брикс, мвф, всемирный банк, в мире
Парагвай, Китай, Тайвань, БРИКС, МВФ, Всемирный банк, В мире
Парагвай не видит возможности вступления в БРИКС
Парагвай не видит возможности вступления в БРИКС из-за отношений с Китаем