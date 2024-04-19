https://ria.ru/20240419/palestina-1940927840.html

США заблокировали резолюцию, рекомендующую принять Палестину в состав ООН

США заблокировали резолюцию, рекомендующую принять Палестину в состав ООН - РИА Новости, 19.04.2024

США заблокировали резолюцию, рекомендующую принять Палестину в состав ООН

США наложили вето на проект резолюции Совбеза ООН, рекомендовавший Генеральной ассамблее принять Палестину в состав Всемирной организации, сообщил корреспондент РИА Новости, 19.04.2024

2024-04-19T00:17

2024-04-19T00:17

2024-04-19T10:08

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ООН, 19 апр — РИА Новости. США наложили вето на проект резолюции Совбеза ООН, рекомендовавший Генеральной ассамблее принять Палестину в состав Всемирной организации, сообщил корреспондент РИА Новости.Двенадцать членов Совета Безопасности голосовали за. Воздержались две страны: Швейцария и Великобритания.Палестина имеет статус наблюдателя в ООН, тогда как Израиль — полноправный член организации с 1948 года.В проекте резолюции, подготовленной Алжиром от лица арабских государств, говорилось: "Совет Безопасности, изучив заявку государства Палестина на принятие в ООН, рекомендует Генеральной ассамблее принять государство Палестина в состав членов Организации Объединенных Наций".В случае принятия рекомендации Совбезом она была бы направлена на рассмотрение Генассамблеи. Для приема нового государства в ООН потребовалось бы две трети голосов членов ГА.Как заявил на заседании Совбеза постпред России Василий Небензя, США, проголосовав против принятия Палестины в ООН, показали истинное отношение к палестинцам."Для Вашингтона они не заслуживают иметь свое собственное государство. Они лишь препятствие на пути реализации интересов Израиля", — добавил дипломат.Небензя отметил, что в этом вопросе Вашингтон оказался почти в полной изоляции. Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац, в свою очередь, поблагодарил Штаты за наложенное вето на "позорное предложение" принять Палестину в ООН спустя полгода после нападения ХАМАС на еврейское государство.Наблюдатель Палестины при ООН Рияд Мансур заявил, что автономия не отступит, несмотря на позицию США.Как писало издание Intercept со ссылкой на попавшие в его распоряжение дипломатические сообщения, Вашингтон оказывает давление на членов СБ ООН, чтобы те отклонили резолюцию по членству Палестины в организации, а Штатам не пришлось бы использовать при этом право вето. В одной из переписок говорилось, что глава МИД Эквадора по запросу США поручил постпреду этой страны при ООН оказать давление на Японию, Южную Корею, Мальту (непостоянные члены Совбеза) и Францию, чтобы те отклонили инициативу.

https://ria.ru/20231101/aktsiya-1906801801.html

https://ria.ru/20240418/ssha-1940697740.html

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