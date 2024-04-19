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США заблокировали резолюцию, рекомендующую принять Палестину в состав ООН - РИА Новости, 19.04.2024
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00:17 19.04.2024 (обновлено: 10:08 19.04.2024)
https://ria.ru/20240419/palestina-1940927840.html
США заблокировали резолюцию, рекомендующую принять Палестину в состав ООН
США заблокировали резолюцию, рекомендующую принять Палестину в состав ООН - РИА Новости, 19.04.2024
США заблокировали резолюцию, рекомендующую принять Палестину в состав ООН
США наложили вето на проект резолюции Совбеза ООН, рекомендовавший Генеральной ассамблее принять Палестину в состав Всемирной организации, сообщил корреспондент РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T00:17
2024-04-19T10:08
в мире
сша
оон
генеральная ассамблея оон
палестина
израиль
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
василий небензя
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ООН, 19 апр — РИА Новости. США наложили вето на проект резолюции Совбеза ООН, рекомендовавший Генеральной ассамблее принять Палестину в состав Всемирной организации, сообщил корреспондент РИА Новости.Двенадцать членов Совета Безопасности голосовали за. Воздержались две страны: Швейцария и Великобритания.Палестина имеет статус наблюдателя в ООН, тогда как Израиль — полноправный член организации с 1948 года.В проекте резолюции, подготовленной Алжиром от лица арабских государств, говорилось: "Совет Безопасности, изучив заявку государства Палестина на принятие в ООН, рекомендует Генеральной ассамблее принять государство Палестина в состав членов Организации Объединенных Наций".В случае принятия рекомендации Совбезом она была бы направлена на рассмотрение Генассамблеи. Для приема нового государства в ООН потребовалось бы две трети голосов членов ГА.Как заявил на заседании Совбеза постпред России Василий Небензя, США, проголосовав против принятия Палестины в ООН, показали истинное отношение к палестинцам.&quot;Для Вашингтона они не заслуживают иметь свое собственное государство. Они лишь препятствие на пути реализации интересов Израиля&quot;, — добавил дипломат.Небензя отметил, что в этом вопросе Вашингтон оказался почти в полной изоляции. Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац, в свою очередь, поблагодарил Штаты за наложенное вето на "позорное предложение" принять Палестину в ООН спустя полгода после нападения ХАМАС на еврейское государство.Наблюдатель Палестины при ООН Рияд Мансур заявил, что автономия не отступит, несмотря на позицию США.Как писало издание Intercept со ссылкой на попавшие в его распоряжение дипломатические сообщения, Вашингтон оказывает давление на членов СБ ООН, чтобы те отклонили резолюцию по членству Палестины в организации, а Штатам не пришлось бы использовать при этом право вето. В одной из переписок говорилось, что глава МИД Эквадора по запросу США поручил постпреду этой страны при ООН оказать давление на Японию, Южную Корею, Мальту (непостоянные члены Совбеза) и Францию, чтобы те отклонили инициативу.
https://ria.ru/20231101/aktsiya-1906801801.html
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в мире, сша, оон, генеральная ассамблея оон, палестина, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, василий небензя, исраэль кац, хамас, рияд мансур
В мире, США, ООН, Генеральная Ассамблея ООН, Палестина, Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Василий Небензя, Исраэль Кац, ХАМАС, Рияд Мансур
США заблокировали резолюцию, рекомендующую принять Палестину в состав ООН

США заблокировали резолюцию ООН с рекомендацией принять Палестину в организацию

© РИА Новости / МИД РФ | Перейти в медиабанкЗаседание СБ ООН по ситуации на Ближнем Востоке
Заседание СБ ООН по ситуации на Ближнем Востоке - РИА Новости, 1920, 19.04.2024
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Заседание СБ ООН по ситуации на Ближнем Востоке. Архивное фото
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ООН, 19 апр — РИА Новости. США наложили вето на проект резолюции Совбеза ООН, рекомендовавший Генеральной ассамблее принять Палестину в состав Всемирной организации, сообщил корреспондент РИА Новости.
Двенадцать членов Совета Безопасности голосовали за. Воздержались две страны: Швейцария и Великобритания.
Палестина имеет статус наблюдателя в ООН, тогда как Израиль — полноправный член организации с 1948 года.
В проекте резолюции, подготовленной Алжиром от лица арабских государств, говорилось: "Совет Безопасности, изучив заявку государства Палестина на принятие в ООН, рекомендует Генеральной ассамблее принять государство Палестина в состав членов Организации Объединенных Наций".
В случае принятия рекомендации Совбезом она была бы направлена на рассмотрение Генассамблеи. Для приема нового государства в ООН потребовалось бы две трети голосов членов ГА.
Митинг в Брюсселе с требованием прекращения огня в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
В Брюсселе у посольства США прошла акция в поддержку Палестины
1 ноября 2023, 20:33
Как заявил на заседании Совбеза постпред России Василий Небензя, США, проголосовав против принятия Палестины в ООН, показали истинное отношение к палестинцам.
«

"Для Вашингтона они не заслуживают иметь свое собственное государство. Они лишь препятствие на пути реализации интересов Израиля", — добавил дипломат.

Небензя отметил, что в этом вопросе Вашингтон оказался почти в полной изоляции. Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац, в свою очередь, поблагодарил Штаты за наложенное вето на "позорное предложение" принять Палестину в ООН спустя полгода после нападения ХАМАС на еврейское государство.
Наблюдатель Палестины при ООН Рияд Мансур заявил, что автономия не отступит, несмотря на позицию США.
Как писало издание Intercept со ссылкой на попавшие в его распоряжение дипломатические сообщения, Вашингтон оказывает давление на членов СБ ООН, чтобы те отклонили резолюцию по членству Палестины в организации, а Штатам не пришлось бы использовать при этом право вето. В одной из переписок говорилось, что глава МИД Эквадора по запросу США поручил постпреду этой страны при ООН оказать давление на Японию, Южную Корею, Мальту (непостоянные члены Совбеза) и Францию, чтобы те отклонили инициативу.
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В миреСШАООНГенеральная Ассамблея ООНПалестинаИзраильОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуВасилий НебензяИсраэль КацХАМАСРияд Мансур
 
 
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